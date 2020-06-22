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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Merakla beklenen 'Vakıf' (Foundation) dizisinden ilk fragman yayınlandı

    Apple bugünkü WWDC 2020 etkinliğinde bir sürprize imza atarak Foundation (Vakıf) dizisinden ilk görüntüleri yayınlandı. Jared Harris'in başrolde yer aldığı dizi 2021'de yayınlanacak.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Merakla beklenen 'Vakıf' (Foundation) dizisinden ilk fragman yayınlandı
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    Isaac Asimov'un klasik bilim kurgu serisi Foundation (Vakıf) çok yakında ilk dizi uyarlamasına kavuşuyor. Apple'ın yaklaşık üç yıldır üzerinde çalıştığı Foundation uyarlamasından bugün sürpriz bir şekilde ilk teaser fragmanı yayınlandı. İşte Apple'ın WWDC 2020 etkinliğinde yayınladığı görüntüler:

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    Foundation dizisinin başrolünde son yılların yükselen aktörü Jared Harris yer alıyor. Chernobyl dizisinden de tanıdığımız Harris'i, Vakıf dizisinde serinin başkarakteri olarak nitelendirebileceğimiz Hari Seldon rolünde izleyeceğiz. Jared Harris haricinde ayrıca bir diğer ünlü isim olan Lee Pace de Galaksi İmparatoru Brother Day rolüyle dizinin kadrosunda yer alıyor.

    Yayınlanan görüntülerden diziyle ilgili çıkarım yapmak zor. Ancak özellikle de görsel anlamda yapımcı stüdyo Skydance'in müthiş bir iş çıkardığını kesinlikle söyleyebiliriz. Apple, Vakıf dizisi için kasanın ağzını açmış gibi görünüyor, fragmanda tam bir görsel şölen diyebileceğimiz görüntüler var.

    Merakla beklenen 'Vakıf' (Foundation) dizisinden ilk fragman yayınlandı
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    Bilim kurgunun atası

    Asimov'un toplam yedi kitaptan oluşan Vakıf serisi son derece karmaşık bir hikayeye sahip. Galaktik bir imparatorluğun çöküşünü konu alan seride; başkahramanımız Hari Seldon, galaksinin dört bir köşesine yayılmış insanları bir arada tutan dev imparatorluğun çökmek üzere olduğunu fark etmesinin ardından insanlığın bilgisini ve tarihini yok olmaktan kurtarmak için zorlu bir yolculuğa atılıyor. Matematiksel veriler kullanarak geleceği görme yeteneğine sahip bir psikotarihçi olan Seldon, on binlerce yıl süren planıyla insanlık kültürünü imparatorluğun çöküşüyle ortaya çıkan kargaşada korumaya ve genişletmeye çalışıyor.

    Bilim kurgu edebiyatının en önemli birkaç eserinden birisi olarak gösterilen Asimov'un Vakıf serisi, başta Star Wars olmak üzere günümüzün popüler birçok bilim kurgu ve film dizisine de ilham kaynağı olmuştu.

    Foundation dizisi Apple TV+ platformunda 2021'de yayınlanacak.



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    captain320 17 dk.
    Apple tv+ plus bizim ülkede ne zaman gelicek valla çok sinirim bozuluyor
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