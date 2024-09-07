Sony, Playstation 5 Pro’nun tasarımını doğruladı

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Tam Boyutta Gör Xbox Series ve Playstation 5’in 2020 yılında satışa sunulmasıyla başlayan 9’uncu konsol nesli, yakında yeni bir üyeye kavuşacak. Geçtiğimiz yılda birçok sızıntıya konu olan Playstation 5 Pro’nun tasarımı, geçtiğimiz günlerde güvenilir bir kaynak billbill-kun tarafından paylaşılmıştı. Playstation 5’in Slim modeline benzeyen bu tasarım, şimdi de Sony tarafından doğrulandı.

PlayStation 5 Pro'nun tasarımını gösteren video ortaya çıktı 4 gün önce eklendi

Playstation 5 Pro’nun tasarımı netleşti

Sony, Playstation markasının 30’uncu yılını kutlamak için yeni bir blog paylaşımında bulundu. Markanın yakın geleceği hakkında bilgiler sunan blog yazısı, Playstation 5 Pro’nun tasarımını da gözler önüne serdi. Blog paylaşımında kullanılan görsel, arka planında birçok Playstation ürün görseline yer veriyor. Bu görseller arasında, henüz tanıtılmamış Playstation 5 Pro de yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Blog paylaşımında ortaya çıkan görsel, Playstation 5’e benzer bir ürünü gözler önüne seriyor. Bu görsel, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Playstation 5 Pro render görüntüleri ile uyuşuyor ve bu da, cihazın PS5 Pro olduğunu kanıtlıyor. Önümüzdeki hafta resmen tanıtılması beklenen PS5 Pro’nun kasım ayında satışa sunulacağı belirtiliyor. Ayrıca iddialara göre Sony, 16 Eylül’den itibaren satışa sunulacak oyunların PS5 Pro versiyonlarına sahip olması gerektiğini belirtmiş. Işın izleme ve daha akıcı 4K görüntüler sunması beklenen Playstation 5 Pro, çok yakında oyuncularla buluşacak.

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Playstation 5 Pro'nun tasarımı bir kez daha ortaya çıktı