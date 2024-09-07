Sony, Playstation 5 Pro’nun tasarımını doğruladı

Teknoloji Editörü
Tam Boyutta Gör
Xbox Series ve Playstation 5’in
2020 yılında satışa sunulmasıyla başlayan 9’uncu konsol nesli, yakında yeni bir üyeye kavuşacak. Geçtiğimiz yılda birçok sızıntıya konu olan Playstation 5 Pro’nun tasarımı, geçtiğimiz günlerde güvenilir bir kaynak billbill-kun tarafından paylaşılmıştı. Playstation 5’in Slim modeline benzeyen bu tasarım, şimdi de Sony tarafından doğrulandı.
Playstation 5 Pro’nun tasarımı netleşti
Sony, Playstation markasının
30’uncu yılını kutlamak için yeni bir blog paylaşımında bulundu. Markanın yakın geleceği hakkında bilgiler sunan blog yazısı, Playstation 5 Pro’nun tasarımını da gözler önüne serdi. Blog paylaşımında kullanılan görsel, arka planında birçok Playstation ürün görseline yer veriyor. Bu görseller arasında, henüz tanıtılmamış Playstation 5 Pro de yer alıyor.
Tam Boyutta Gör
Blog paylaşımında ortaya çıkan görsel, Playstation 5’e benzer bir ürünü gözler önüne seriyor. Bu görsel, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Playstation 5 Pro render görüntüleri ile
uyuşuyor ve bu da, cihazın PS5 Pro olduğunu kanıtlıyor. Önümüzdeki hafta resmen tanıtılması beklenen PS5 Pro’nun kasım ayında satışa sunulacağı belirtiliyor. Ayrıca iddialara göre Sony, 16 Eylül’den itibaren satışa sunulacak oyunların PS5 Pro versiyonlarına sahip olması gerektiğini belirtmiş. Işın izleme ve daha akıcı 4K görüntüler sunması beklenen Playstation 5 Pro, çok yakında oyuncularla buluşacak.
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi,
mobil uygulamamızı kullanarak indirip, istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.