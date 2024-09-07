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    Anlık Bildirim

    Sony, Playstation 5 Pro’nun tasarımını doğruladı

    Bir süredir sızıntılara konu olan Playstation 5 Pro, bir kez daha gündeme geldi. Sony, Playstation markasının 30’uncu yılını kutladığı blog paylaşımında PS5 Pro’nun tasarımını gözler önüne serdi.
    Playstation 30'uncu yıl kutlama paylaşımı Tam Boyutta Gör
    Xbox Series ve Playstation 5’in 2020 yılında satışa sunulmasıyla başlayan 9’uncu konsol nesli, yakında yeni bir üyeye kavuşacak. Geçtiğimiz yılda birçok sızıntıya konu olan Playstation 5 Pro’nun tasarımı, geçtiğimiz günlerde güvenilir bir kaynak billbill-kun tarafından paylaşılmıştı. Playstation 5’in Slim modeline benzeyen bu tasarım, şimdi de Sony tarafından doğrulandı.

    Playstation 5 Pro’nun tasarımı netleşti

    Sony, Playstation markasının 30’uncu yılını kutlamak için yeni bir blog paylaşımında bulundu. Markanın yakın geleceği hakkında bilgiler sunan blog yazısı, Playstation 5 Pro’nun tasarımını da gözler önüne serdi. Blog paylaşımında kullanılan görsel, arka planında birçok Playstation ürün görseline yer veriyor. Bu görseller arasında, henüz tanıtılmamış Playstation 5 Pro de yer alıyor.

    Görselin yakınlaştırılmış hali - PS5 Pro'nun tasarımı Tam Boyutta Gör
    Blog paylaşımında ortaya çıkan görsel, Playstation 5’e benzer bir ürünü gözler önüne seriyor. Bu görsel, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Playstation 5 Pro render görüntüleri ile uyuşuyor ve bu da, cihazın PS5 Pro olduğunu kanıtlıyor. Önümüzdeki hafta resmen tanıtılması beklenen PS5 Pro’nun kasım ayında satışa sunulacağı belirtiliyor. Ayrıca iddialara göre Sony, 16 Eylül’den itibaren satışa sunulacak oyunların PS5 Pro versiyonlarına sahip olması gerektiğini belirtmiş. Işın izleme ve daha akıcı 4K görüntüler sunması beklenen Playstation 5 Pro, çok yakında oyuncularla buluşacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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