Tesla’nın yeni araçlarında büyük sorunlar yaşanıyor: İşte detaylar

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Tam Boyutta Gör Tesla, yeni ürettiği araçlarda kullanılan otonom sürüş bilgisayarında ciddi sorunlarla karşı karşıya. Markanın yeni Hardware 4 (AI4 olarak da biliniyor) versiyonu olarak bilinen bilgisayarlarında ortaya çıkan arızalar, müşterilerin tepkisine yol açıyor ve bunun Tesla’nın servis kapasitesini zorlamaya başladığı raporlanıyor.

Son haftalarda, Tesla sahiplerinden gelen çok sayıda şikâyet, araçların teslim edilmesinden kısa süre sonra bilgisayar arızaları yaşandığını ortaya koyuyor. Yeni araç sahipleri, sadece birkaç yüz kilometre kullanımdan sonra otonom sürüş özelliklerinden navigasyona, güvenlik sistemlerinden GPS’e kadar birçok fonksiyonun çalışmadığını bildiriyor.

Sorunların sebebi ne?

Edinilen bilgilere göre sorunlar, Tesla’nın Hardware 4 donanımının yeni bir sürümü olan AI4.1 (HW4.1) bilgisayarlarının kısa devre yapmasından kaynaklanıyor. Şirket içi kaynaklar bu kısa devrenin olası sebeplerinden birinin, araç kameralarının kalibrasyonu sırasında düşük voltajlı bataryanın bilgisayarı kısa devreye sokması olduğunu belirtiyor. Ancak kesin sebep hala araştırılıyor.

Tam Boyutta Gör Tesla sürücüleri, yeni araçlarıyla yola çıktıktan sadece ilk birkaç on ila yüz kilometre sonra bilgisayar arızaları bildiriyor. Aktif güvenlik özellikleri, kameralar ve hatta GPS, navigasyon ve menzil tahminleri gibi bilgisayar tarafından desteklenen geniş kapsamlı özellikler çalışmıyor.

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Sorun, son birkaç ayda üretilen araçları etkilerken, Tesla’nın konuya ilişkin resmi bir açıklama yayınlamaması dikkat çekiyor. Electrek'e göre sorun oldukça geniş kapsamlı. Hatta aktarılanlara göre Tesla, servis noktalarına bu durumu hafifletici şekilde ifade etmelerini öneriyor.

Araçlar geri çağrılabilir

Tesla’nın servis noktaları, artan şikayetler nedeniyle yoğun bir baskı altında. Sorunu çözmek için en etkili yöntem, arızalı bilgisayarların değiştirilmesi gibi görünse de, bu işlem oldukça zaman alıyor. Tesla, bu arada geçici bir çözüm olarak bir yazılım güncellemesi yayınlamak istiyor. Ancak, yoğun talep nedeniyle birçok araç sahibine servis randevuları gelecek yıla ertelenmiş durumda.

Yaşanan arızalar sadece kullanıcıların günlük sürüş deneyimini değil, aynı zamanda güvenlik standartlarını da etkiliyor. Örneğin, arka görüş kamerasının çalışmaması gibi sorunlar, ABD’deki federal güvenlik düzenlemelerine aykırı olduğu için Tesla’nın bir geri çağırma süreci başlatmasını gerektirebilir.

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Tesla’nın yeni araçlarında büyük sorunlar yaşanıyor