Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla’nın yeni araçlarında büyük sorunlar yaşanıyor: İşte detaylar

    Elektrikli otomobil devi Tesla’nın yeni araçlarında kullanılan Donanım 4 (Hardware 4 veya AI4) bilgisayarında büyük sorunlar var. Tesla araçlardaki bilgisayar sorunları giderek büyüyor.
    Tesla’nın yeni araçlarında büyük sorunlar yaşanıyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, yeni ürettiği araçlarda kullanılan otonom sürüş bilgisayarında ciddi sorunlarla karşı karşıya. Markanın yeni Hardware 4  (AI4 olarak da biliniyor) versiyonu olarak bilinen bilgisayarlarında ortaya çıkan arızalar, müşterilerin tepkisine yol açıyor ve bunun Tesla’nın servis kapasitesini zorlamaya başladığı raporlanıyor.

    Son haftalarda, Tesla sahiplerinden gelen çok sayıda şikâyet, araçların teslim edilmesinden kısa süre sonra bilgisayar arızaları yaşandığını ortaya koyuyor. Yeni araç sahipleri, sadece birkaç yüz kilometre kullanımdan sonra otonom sürüş özelliklerinden navigasyona, güvenlik sistemlerinden GPS’e kadar birçok fonksiyonun çalışmadığını bildiriyor.

    Sorunların sebebi ne?

    Edinilen bilgilere göre sorunlar, Tesla’nın Hardware 4 donanımının yeni bir sürümü olan AI4.1 (HW4.1) bilgisayarlarının kısa devre yapmasından kaynaklanıyor. Şirket içi kaynaklar bu kısa devrenin olası sebeplerinden birinin, araç kameralarının kalibrasyonu sırasında düşük voltajlı bataryanın bilgisayarı kısa devreye sokması olduğunu belirtiyor. Ancak kesin sebep hala araştırılıyor.

    Tesla’nın yeni araçlarında büyük sorunlar yaşanıyor Tam Boyutta Gör
    Tesla sürücüleri, yeni araçlarıyla yola çıktıktan sadece ilk birkaç on ila yüz kilometre sonra bilgisayar arızaları bildiriyor. Aktif güvenlik özellikleri, kameralar ve hatta GPS, navigasyon ve menzil tahminleri gibi bilgisayar tarafından desteklenen geniş kapsamlı özellikler çalışmıyor.

    Sorun, son birkaç ayda üretilen araçları etkilerken, Tesla’nın konuya ilişkin resmi bir açıklama yayınlamaması dikkat çekiyor. Electrek'e göre sorun oldukça geniş kapsamlı. Hatta aktarılanlara göre Tesla, servis noktalarına bu durumu hafifletici şekilde ifade etmelerini öneriyor.

    Araçlar geri çağrılabilir

    Tesla’nın servis noktaları, artan şikayetler nedeniyle yoğun bir baskı altında. Sorunu çözmek için en etkili yöntem, arızalı bilgisayarların değiştirilmesi gibi görünse de, bu işlem oldukça zaman alıyor. Tesla, bu arada geçici bir çözüm olarak bir yazılım güncellemesi yayınlamak istiyor. Ancak, yoğun talep nedeniyle birçok araç sahibine servis randevuları gelecek yıla ertelenmiş durumda.

    Yaşanan arızalar sadece kullanıcıların günlük sürüş deneyimini değil, aynı zamanda güvenlik standartlarını da etkiliyor. Örneğin, arka görüş kamerasının çalışmaması gibi sorunlar, ABD’deki federal güvenlik düzenlemelerine aykırı olduğu için Tesla’nın bir geri çağırma süreci başlatmasını gerektirebilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'nın robotu uzaktan basket atma rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Ovv fena atıştı, deliksiz soktu

    Profil resmi
    BOLDVIPER 2 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 3 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

    Profil resmi
    Evren7 3 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gece uyurken yanında biri varmış gibi hissetmek skoda octavia 1.6 tdi kronik sorunlar çivili lastik cam filmi kaç numara olmalı 9 kiloluk çamaşır makinesinde sıkma devri kaç olmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Oppo realme 10
    Oppo realme 10
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız