Mercedes, Avrupa'nın ilk batarya geri dönüşüm tesisini hizmete aldı

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Tam Boyutta Gör Mercedes, yenilikçi bir teknoloji kullanan ve %96'nın üzerinde geri dönüşüm oranına sahip Avrupa'nın ilk batarya geri dönüşüm tesisini hizmete aldı.

Mekanik ve hidrometalurjik yöntem kullanıyor

Güney Almanya'daki Kuppenheim şehrinde inşa edilen tesis, mekanik-hidrometalurjik bir yöntem kullanarak lityum, nikel ve kobalt gibi değerli batarya malzemelerini çok yüksek bir oranda geri kazanabiliyor. Mercedes, bu tesisle beraber batarya geri dönüşümünü kendi bünyesinde gerçekleştiren ilk otomobil üreticisi olduğunu belirtiyor.

Batarya geri dönüşüm tesisi, batarya modüllerinin parçalanmasından aktif batarya malzemelerinin kurutulması ve işlenmesine kadar tüm adımları kapsıyor. Mekanik işlem, plastikleri, bakırı, alüminyumu ve demiri karmaşık, çok aşamalı bir işlemde ayırken, hidrometalurjik süreç, pil hücrelerinin elektrotlarını oluşturan ve siyah kütle olarak adlandırılan aktif malzemeleri işliyor. Değerli metaller kobalt, nikel ve lityum, çok aşamalı bir kimyasal işlemde ayrı ayrı çıkarılıyor. Bu geri dönüştürülmüş maddeler, pillerde kullanılmaya uygun kalitede elde ediliyor.

Karbon nötr olarak çalışacak

Tam Boyutta Gör Mercedes, bugün Avrupa'da kurulan pirometalurjik yöntemlerin aksine hidrometalurjik sürecinin enerji tüketimi ve malzeme atığı açısından daha verimli olduğunu söylüyor. 80 derece kadar düşük sıcaklıklarda geçekleştirildiği için daha az enerji tüketiyor. Tesis ayrıca, 350 kW'lık güneş panelleriyle donatılmış 6.800 metrekarelik çatısıyla net karbon nötr olarak çalışıyor.

Yıllık kapasitesi 2.500 ton olan tesiste, 50.000 Mercedes otomobiline yetecek kadar malzeme geri kazanılabiliyor. Şimdilik mütevazı sayılabilecek kapasitenin ileride daha da büyütülmesi hedefleniyor.

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Mercedes-Benz'in pil geri dönüşüm fabrikası için teknoloji ortağı, Alman tesis ve makine mühendisliği şirketi SMS grubu ile Avustralyalı proses teknolojisi geliştiricisi Neometals arasındaki bir ortak girişim olan Primobius. Şirket, yeni pil geri dönüşüm tesisinin inşasına on milyonlarca avro yatırım yaptı ve üç Alman üniversitesiyle birlikte yürütülen bilimsel bir araştırma projesinin parçası olarak Almanya Federal Ekonomi İşleri ve İklim Eylem Bakanlığı'ndan fon aldı. Açılış töreninde Almanya Şansölyesi Olaf Scholz da yer aldı.

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Mercedes, Avrupa'nın ilk pil geri dönüşüm tesisini hizmete aldı