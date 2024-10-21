Mercedes, Avrupa'nın ilk batarya geri dönüşüm tesisini hizmete aldı

Mekanik ve hidrometalurjik yöntem kullanıyor
Güney Almanya'daki Kuppenheim şehrinde inşa edilen tesis, mekanik-hidrometalurjik bir yöntem kullanarak lityum, nikel ve kobalt gibi değerli batarya malzemelerini çok yüksek bir oranda geri kazanabiliyor. Mercedes, bu tesisle beraber batarya geri dönüşümünü kendi bünyesinde gerçekleştiren ilk otomobil üreticisi olduğunu belirtiyor.
Batarya geri dönüşüm tesisi, batarya modüllerinin parçalanmasından aktif batarya malzemelerinin kurutulması ve işlenmesine kadar tüm adımları kapsıyor. Mekanik işlem, plastikleri, bakırı, alüminyumu ve demiri karmaşık, çok aşamalı bir işlemde ayırken, hidrometalurjik süreç, pil hücrelerinin elektrotlarını oluşturan ve siyah kütle olarak adlandırılan aktif malzemeleri işliyor. Değerli metaller kobalt, nikel ve lityum, çok aşamalı bir kimyasal işlemde ayrı ayrı çıkarılıyor. Bu geri dönüştürülmüş maddeler, pillerde kullanılmaya uygun kalitede elde ediliyor.
Karbon nötr olarak çalışacak
Yıllık kapasitesi 2.500 ton olan tesiste, 50.000 Mercedes otomobiline yetecek kadar malzeme geri kazanılabiliyor. Şimdilik mütevazı sayılabilecek kapasitenin ileride daha da büyütülmesi hedefleniyor.
Mercedes-Benz'in pil geri dönüşüm fabrikası için teknoloji ortağı, Alman tesis ve makine mühendisliği şirketi SMS grubu ile Avustralyalı proses teknolojisi geliştiricisi Neometals arasındaki bir ortak girişim olan Primobius. Şirket, yeni pil geri dönüşüm tesisinin inşasına on milyonlarca avro yatırım yaptı ve üç Alman üniversitesiyle birlikte yürütülen bilimsel bir araştırma projesinin parçası olarak Almanya Federal Ekonomi İşleri ve İklim Eylem Bakanlığı'ndan fon aldı. Açılış töreninde Almanya Şansölyesi Olaf Scholz da yer aldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)