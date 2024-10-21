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    Anlık Bildirim

    Mercedes, Avrupa'nın ilk batarya geri dönüşüm tesisini hizmete aldı

    Mercedes, yenilikçi bir teknoloji kullanan ve %96'nın üzerinde geri dönüşüm oranına sahip Avrupa'nın ilk batarya geri dönüşüm tesisini hizmete aldı.            
    Mercedes, Avrupa'nın ilk pil geri dönüşüm tesisini hizmete aldı Tam Boyutta Gör
    Mercedes, yenilikçi bir teknoloji kullanan ve %96'nın üzerinde geri dönüşüm oranına sahip Avrupa'nın ilk batarya geri dönüşüm tesisini hizmete aldı.

    Mekanik ve hidrometalurjik yöntem kullanıyor

    Güney Almanya'daki Kuppenheim şehrinde inşa edilen tesis, mekanik-hidrometalurjik bir yöntem kullanarak lityum, nikel ve kobalt gibi değerli batarya malzemelerini çok yüksek bir oranda geri kazanabiliyor. Mercedes, bu tesisle beraber batarya geri dönüşümünü kendi bünyesinde gerçekleştiren ilk otomobil üreticisi olduğunu belirtiyor.

    Batarya geri dönüşüm tesisi, batarya modüllerinin parçalanmasından aktif batarya malzemelerinin kurutulması ve işlenmesine kadar tüm adımları kapsıyor. Mekanik işlem, plastikleri, bakırı, alüminyumu ve demiri karmaşık, çok aşamalı bir işlemde ayırken, hidrometalurjik süreç, pil hücrelerinin elektrotlarını oluşturan ve siyah kütle olarak adlandırılan aktif malzemeleri işliyor. Değerli metaller kobalt, nikel ve lityum, çok aşamalı bir kimyasal işlemde ayrı ayrı çıkarılıyor.  Bu geri dönüştürülmüş maddeler, pillerde kullanılmaya uygun kalitede elde ediliyor.

    Karbon nötr olarak çalışacak

    Mercedes, Avrupa'nın ilk pil geri dönüşüm tesisini hizmete aldı Tam Boyutta Gör
    Mercedes, bugün Avrupa'da kurulan pirometalurjik yöntemlerin aksine hidrometalurjik sürecinin enerji tüketimi ve malzeme atığı açısından daha verimli olduğunu söylüyor. 80 derece kadar düşük sıcaklıklarda geçekleştirildiği için daha az enerji tüketiyor.  Tesis ayrıca, 350 kW'lık güneş panelleriyle donatılmış 6.800 metrekarelik çatısıyla net karbon nötr olarak çalışıyor.

    Yıllık kapasitesi 2.500 ton olan tesiste, 50.000 Mercedes otomobiline yetecek kadar malzeme geri kazanılabiliyor. Şimdilik mütevazı sayılabilecek kapasitenin ileride daha da büyütülmesi hedefleniyor.

    Mercedes-Benz'in pil geri dönüşüm fabrikası için teknoloji ortağı, Alman tesis ve makine mühendisliği şirketi SMS grubu ile Avustralyalı proses teknolojisi geliştiricisi Neometals arasındaki bir ortak girişim olan Primobius. Şirket, yeni pil geri dönüşüm tesisinin inşasına on milyonlarca avro yatırım yaptı ve üç Alman üniversitesiyle birlikte yürütülen bilimsel bir araştırma projesinin parçası olarak Almanya Federal Ekonomi İşleri ve İklim Eylem Bakanlığı'ndan fon aldı. Açılış töreninde Almanya Şansölyesi Olaf Scholz da yer aldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 3 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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