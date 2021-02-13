Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mercedes-Benz, 50 milyonuncu otomobilini üretti

    Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, 50 milyonuncu binek otomobilini üretti. Şirketin bu kilometre taşına ulaşmasını sağlayan araç Mercedes-Maybach S 580 sedan modeli oldu.
    13 Şubat 2021, 17:01 (4 gün)
    3,2b
    1
    6
    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Mercedes-Benz, 50 milyonuncu otomobilini üretti
    Tam Boyutta Gör

    Mercedes-Benz, yayınladığı basın açıklaması ile önemli bir kilometre taşına ulaştığını duyurdu. Alman otomotiv devi 75 yılda 50 milyonuncu otomobilinin üretim bandından inişini kutluyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Mercedes-Benz, SUV-Sedan karışımı yeni bir otomobil segmenti oluşturuyor: SUL

    Ayrıca Bkz. "2021 Renault Captur R.S. Line, sportif tasarımıyla geldi"

    Şirketin 50 milyonuncu binek otomobili Mercedes-Maybach S 580 sedan modeli oldu. Oldukça ihtişamlı bir duruş sergileyen araç siyah ve gümüş tonlardaki gövde rengiyle dikkat çekiyor.

    Mercedes-Benz, 50 milyonuncu otomobilini üretti
    Tam Boyutta Gör

    Factory 56'da üretildi

    Söz konusu rakamın hem Mercedes-Benz hem de Smart markalı araçları kapsadığını belirtelim. 50 milyonuncu araç, Almanya'nın Sindelfingen şehrinde yer alan Factory 56 fabrikasında üretildi.

    2020'nin Eylül ayında açılan tesiste aynı zamanda elektrikli EQS modelinin de üretimi yapılacak. Yeni nesil Mercedes-Maybach otomobillerin 2021'in ortalarında satışa sunulması bekleniyor.



    https://media.mercedes-benz.com/article/0bec87b0-a21e-4d63-8ed5-4dfe2d39b90e Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    S sultanneb 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çoğunu Türkler almıştır
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M meLek122 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Teknolojiye hep ayak uydurarak ilerliyorlar ve gelişiyorlar. Tebrik ederim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi )
    50 milyonsa büyük ihtimalle 49 milyonu bizdedir her ihtimale karşı tasarruftan dolayı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sis651 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Az değil mi yav?..
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 4 gün ( Mesaj Silindi ) sis651
    Bana da bayağı az geldi aslında. Hani koca 75 yılda. Kadıköy, caddebostan, kalamış falan paso mercedes kaynadığı için anlamadım valla. O zaman koca dünyada bunca sene 50 milyonun 1 milyonunu kadıköy kullanmıştır rahat.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Christian Bale ve Margot Robbie'nin de kadroda olduğu yıldızlarla dolu filmin setinden yeni görüntüler paylaşıldı 3 gün Samsung; 3 yeni yazılımı Windows’a getiriyor 4 gün Elon Musk, Tesla’nın güneş panelli ve açılır tavanlı bir elektrikli karavan üretebileceğini duyurdu 4 gün Apple’dan Malatya’ya mağaza sürprizi mi geliyor? 4 gün Avrupa havacılık sektörü, karbon nötr olma yolundaki hedefleri ortaya koydu 4 gün Robot gibi yürüyebilen insansız araç: Hyundai TIGER 4 gün 2,5 milyon Türk haftaya Mars'a ulaşıyor 4 gün AMD Ryzen 7 5700G eBay’de 500 dolardan listelendi 4 gün Haftalık Dizi Önerisi 13: A Young Doctor's Notebook 4 gün Xiaomi, Mi 11 akıllı telefonlarda gece çekim modunun nasıl çalıştığını gösterdi 4 gün Core i7-11700K önincelemesi yayınlandı 4 gün Realme oyuncu aksesuarlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor 4 gün 11. nesil Comet Lake işlemciler raflara ulaştı, Yeni kutu tasarımı geliyor 4 gün Polonya, koronavirüsü birkaç saniyede tespit edebilen cihaz geliştirdi 4 gün Yaklaşmakta olan LG W41'in render görüntüleri ortaya çıktı 4 gün Android 12'nin yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları yayınlandı 4 gün Microsoft, Google ve Qualcomm, Nvidia'nın ARM'ı satın almasına karşı çıkıyor 4 gün 2si1 "Düşük internet hızında emsal karar" Modemi resetleyen Teknoloji ve oyun Programı 4 gün Oppo X 2021 kayar ekranlı akıllı telefonu videoda gösterildi 4 gün Facebook, hücresel bağlantıya sahip bir akıllı saat geliştiriyor 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Mercedes-Benz, 50 milyonuncu otomobilini üretti Sonraki RTX 3060 12 GB’ın çıkış tarihi resmiyet kazandı 4 gün 2021 Renault Captur R.S. Line, sportif tasarımıyla geldi 4 gün Intel, Comet Lake’te %13 indirime gitti 4 gün Rockstar'ın yeni iş ilanı GTA 6 fragmanına işaret ediyor 4 gün Dijital içerik platformu Mubi, yarın 24 saat boyunca ücretsiz 4 gün Vücut ısısından yararlanarak elektrik üretebilen yüzük geliştirildi 4 gün Game of Thrones yaratıcıları ve Hugh Jackman'ın yeni Netflix dizisi duyuruldu 4 gün Kemik yoğunluğu az olan bireylerde kullanılabilecek implant kaplaması geliştirildi 4 gün Twitter kurucusu Bitcoin’i geniş kitlelere benimsetecek 4 gün Yandex’e şok: Çalışanı epostaları satarken yakalandı 4 gün Orta çağ temalı Chivalry II'nin çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı açıklandı 4 gün Caviar yine servet değerinde iPhone 12 Pro modelleri hazırladı 4 gün Popüler oyun serisinden uyarlanan Borderlands filminin kadrosuna Jack Black katıldı 4 gün Apple Watch serisi 100 milyon kullanıcıya ulaştı 5 gün BluTV'nin ilk dönem dizisi Yeşilçam'dan ilk video yayınlandı! 5 gün Galaxy S21 FE yolda 5 gün Huawei bu yıl en az 15 yeni cihaz piyasaya sürecek: İşte listesi 5 gün BlackBerry'nin ilk 5G özellikli akıllı telefonu bu yıl çıkacak 5 gün Türk astronotun uzaya çıkacağı tarih açıklandı: İşte görevin detayları 5 gün Viking temalı strateji oyunu Northgard'ın iOS için çıkış tarihi açıklandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız