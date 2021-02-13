Mercedes-Benz, 50 milyonuncu otomobilini üretti

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Mercedes-Benz, yayınladığı basın açıklaması ile önemli bir kilometre taşına ulaştığını duyurdu. Alman otomotiv devi 75 yılda 50 milyonuncu otomobilinin üretim bandından inişini kutluyor.

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Şirketin 50 milyonuncu binek otomobili Mercedes-Maybach S 580 sedan modeli oldu. Oldukça ihtişamlı bir duruş sergileyen araç siyah ve gümüş tonlardaki gövde rengiyle dikkat çekiyor.

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Factory 56'da üretildi

Söz konusu rakamın hem Mercedes-Benz hem de Smart markalı araçları kapsadığını belirtelim. 50 milyonuncu araç, Almanya'nın Sindelfingen şehrinde yer alan Factory 56 fabrikasında üretildi.

2020'nin Eylül ayında açılan tesiste aynı zamanda elektrikli EQS modelinin de üretimi yapılacak. Yeni nesil Mercedes-Maybach otomobillerin 2021'in ortalarında satışa sunulması bekleniyor.

https://media.mercedes-benz.com/article/0bec87b0-a21e-4d63-8ed5-4dfe2d39b90e

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