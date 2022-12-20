Meta her şeye rağmen metaverse projesini geliştirmeye devam edecek

Tam Boyutta Gör Meta'nın Reality Labs CTO'su Andrew Bosworth bir blog gönderisinde, 2022'nin metaverse planları için beklenenden çok daha zor geçtiğini kabul ederken aynı zamanda Meta’nın bu teknolojiye olan güveninin halen daha sürdüğünü belirtti.

Bu doğrultuda Meta, 2023'tetoplam harcamalarının yüzde 20'sini metaverse projeleri için kurulan Reality Labs'a yatırmayı planlıyor. Bu bütçenin yarısından çoğu ise doğrudan artırılmış gerçeklik (AR) bölümüne harcanacak. Meta’nın 2023 için vermiş olduğu bütçe geçtiğimiz yıl için verilen bütçe ile aynı seviyede.

Meta, meteverse'e olan inancını kaybetmedi

Tam Boyutta Gör Ancak Meta tüm bu yatırımlarının halen daha meyvesini alabilmiş değil. Bu yıl içerisinde firma, metaverse projeleri için milyarlarca dolar harcarken 2022 yılının ilk üç çeyreği boyunca toplamda Reality Labs'tan kaynaklanan 9,4 milyar dolar gibi yüksek bir zararla karşılaştı. Bu yüksek zarar ve beklenenden çok daha düşük kullanıcı ilgisi Meta’nın bu ilgisinin yıl boyunca sorgulanmasına neden oldu.

Günlük aktif Facebook kullanıcılarının (DAU) tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğuna dikkat çeken Meta’nın, Reality Labs'e yapılan yüzde 20'lik yatırımı AR teknolojisinde lider durumda kalmaya kendini adamış bir şirket için esasında mantıklı görünüyor.

Meta firmasında yaprak dökümü 2 gün önce eklendi

Bosworth, Reality Labs para kaybettiğini kabul ediyor ancak ona göre yapılan harcamalar Meta'nın gelecek için "temel teknolojilere" sahip olmasını da sağlıyor. Gerçekten de metaverse evrenine geniş bir çerçeveden baktığımızda Meta’nın geliştiricilere, içerik oluşturuculara ve evreni oluşturanlara yönelik olarak tasarladığı Quest Pro gibi araçlar firmaya gelecek on yıllar boyunca önemli faydalar sağlayabilir. Zira hiçbir firma bu alana Meta kadar yoğunlaşmamış durumda. Kısaca Meta, çekilen bu zorlukların şirketin geleceğini daha iyi yapacağına inanıyor.

Ancak görünüşe göre Meta ve yatırımcılarının sabırlı olmaları gerekecek zira teknolojinin ilerlemesi gerek daha uzun bir yol var. Öncelikle şu an metaverse gerçekliği gerçeklikten uzak. Bosworth kısa vadede Reality Labs’ın çok daha gerçekçi bir evrene yoğunlaşacağını belirtiyor. Öte yandan Meta her ne kadar metaverse işine ve milyarlarca dolar harcadığı Reality Labs bölümüne güvense de 2022 yılı firma için korkunç geçti. Firma bu yıl hisse fiyatının yüzde 65'ini kaybederken aynı zamanda 11.000 çalışanı ile de yollarını ayırma kararı almıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Meta her şeye rağmen metaverse projesinden vazgeçmeyecek