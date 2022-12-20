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    Meta her şeye rağmen metaverse projesini geliştirmeye devam edecek

    Meta’nın umutlar bağladığı metaverse beklenenden daha zor ilerliyor ancak şirket, yaptığı açıklamada Reality Labs'a metaverse için geniş bir bütçe vereceğini duyurdu ve projeye olan inancı tazeledi.
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    Meta her şeye rağmen metaverse projesinden vazgeçmeyecek Tam Boyutta Gör
    Meta'nın Reality Labs CTO'su Andrew Bosworth bir blog gönderisinde, 2022'nin metaverse planları için beklenenden çok daha zor geçtiğini kabul ederken aynı zamanda Meta’nın bu teknolojiye olan güveninin halen daha sürdüğünü belirtti.

    Bu doğrultuda Meta, 2023'tetoplam harcamalarının yüzde 20'sini metaverse projeleri için kurulan Reality Labs'a yatırmayı planlıyor. Bu bütçenin yarısından çoğu ise doğrudan artırılmış gerçeklik (AR) bölümüne harcanacak. Meta’nın 2023 için vermiş olduğu bütçe geçtiğimiz yıl için verilen bütçe ile aynı seviyede.

    Meta, meteverse'e olan inancını kaybetmedi

    Meta her şeye rağmen metaverse projesinden vazgeçmeyecek Tam Boyutta Gör
    Ancak Meta tüm bu yatırımlarının halen daha meyvesini alabilmiş değil. Bu yıl içerisinde firma, metaverse projeleri için milyarlarca dolar harcarken 2022 yılının ilk üç çeyreği boyunca toplamda Reality Labs'tan kaynaklanan 9,4 milyar dolar gibi yüksek bir zararla karşılaştı. Bu yüksek zarar ve beklenenden çok daha düşük kullanıcı ilgisi Meta’nın bu ilgisinin yıl boyunca sorgulanmasına neden oldu.

    Günlük aktif Facebook kullanıcılarının (DAU) tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğuna dikkat çeken Meta’nın, Reality Labs'e yapılan yüzde 20'lik yatırımı AR teknolojisinde lider durumda kalmaya kendini adamış bir şirket için esasında mantıklı görünüyor.

    Bosworth, Reality Labs para kaybettiğini kabul ediyor ancak ona göre yapılan harcamalar Meta'nın gelecek için "temel teknolojilere" sahip olmasını da sağlıyor. Gerçekten de metaverse evrenine geniş bir çerçeveden baktığımızda Meta’nın geliştiricilere, içerik oluşturuculara ve evreni oluşturanlara yönelik olarak tasarladığı Quest Pro gibi araçlar firmaya gelecek on yıllar boyunca önemli faydalar sağlayabilir. Zira hiçbir firma bu alana Meta kadar yoğunlaşmamış durumda. Kısaca Meta, çekilen bu zorlukların şirketin geleceğini daha iyi yapacağına inanıyor.

    Ancak görünüşe göre Meta ve yatırımcılarının sabırlı olmaları gerekecek zira teknolojinin ilerlemesi gerek daha uzun bir yol var. Öncelikle şu an metaverse gerçekliği gerçeklikten uzak. Bosworth kısa vadede Reality Labs’ın çok daha gerçekçi bir evrene yoğunlaşacağını belirtiyor. Öte yandan Meta her ne kadar metaverse işine ve milyarlarca dolar harcadığı Reality Labs bölümüne güvense de 2022 yılı firma için korkunç geçti. Firma bu yıl hisse fiyatının yüzde 65'ini kaybederken aynı zamanda 11.000 çalışanı ile de yollarını ayırma kararı almıştı.

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    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 hafta önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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