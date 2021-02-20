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    Mercedes-Benz Küresel IT Çözümleri Merkezi, İşe Alım Yarışması başlatıyor

    Mercedes-Benz Otomotiv Küresel IT Çözümleri Merkezi, yeni çalışma arkadaşlarına ulaşabilmek için 6-7 Mart tarihleri arasında “Mercedes-Benz Developer Hiring Challenge”ı (İşe Alım Yarışması) başlatıyor
    20 Şubat 2021, 16:00 (12 sa.)
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    Diğer Yazılım
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Mercedes-Benz’in ana şirketi Daimler AG’nin, 2013 yılında küresel IT stratejisi kapsamında Türkiye’yi bilgi teknolojileri üslerinden biri olarak konumlandırmasının ardından açılan Küresel IT Çözümleri Merkezi, yeni çalışma arkadaşlarına ulaşabilmek adına “Mercedes-Benz Developer Hiring Challenge” isimli bir yarışma düzenliyor.

    6-7 Mart tarihlerinde, CoderSpace iş birliği ile düzenlenecek olan Mercedes-Benz Developer Hiring Challenge’da başarılı olan adaylar, 2021 yılında Küresel IT Çözümleri Merkezi çatısı altında Daimler Mobility AG tarafından kurulan Daimler Mobility Global Tech-Hub ekibine katılmak üzere mülakata davet edilecek.

    İngilizcesi ileri derecede olan, yazılımla ilgili kendine ve deneyimine güvenen herkes, .NET Core, JAVA veya Front-End alanında kodlayarak bu yarışmaya katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler, https://www.coderspace.io/etkinlik-detay/mercedes-benz-developer-hiring-challenge/ internet sitesinden 4 Mart 2021 saat 23:59’a kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.

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    Katılımı onaylananlara, 5 Mart’ta yarışmanın detaylı bilgilerini içeren bir e-mail iletilecek. Kişiler diledikleri saatte kodlama yapabilecek. Online gerçekleşecek yarışmada kişiler, yarışma başladıktan sonra yazılım testlerini tamamlamaları için 120 dakikaya sahip olacak. Yarışmanın dili ise İngilizce olacak.

    Ayrıca Bkz. "Girişimciler bilgisayar başında şirket kurabilecek"

    Katılımcılar, her uzmanlık alanında (.Net/Java/FE) tek test yapıp, sorulan 6 adet başlangıç seviyesi ve orta-ileri seviye sorulardan 3 tanesini seçebilecek. Bu sayede başlangıç seviyesindeki adaylara da kendilerini zorlayıp gösterebilme imkanı verilecek.

    Küresel IT Çözümleri Merkezi

    2013 yılında 38 çalışan ile faaliyetlerine başlayan Küresel IT Çözümleri Merkezi, 7 yılda 10 kat büyüyerek mevcutta tedarikçileri ile beraber 380’in üzerinde çalışanı ile yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Küresel IT Çözümleri Merkezi hem mevcut çalışanlarına kariyer fırsatları sunuyor hem de potansiyel çalışanlarına istihdam olanağı yaratıyor.

    Bu çerçevede 2021 yılında da Küresel IT Çözümleri Merkezi çatısı altında kurulan Daimler Mobility Global Tech-Hub ekibine yazılım geliştirme alanında uzman çalışanlar katılıyor. 2021 sonuna kadar sadece bu alanda 80 kişilik bir yazılım ekibinin oluşturulması hedefleniyor.

    Daimler Mobility Global Tech-Hub, Daimler Mobility AG’nin küresel anlamda finansal hizmetler ile sigortacılık alanında birçok lokasyonuna baştan sona yazılım desteği sağlıyor.



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    O
    oguztatli 8 saat önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 13 saat önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 18 saat önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 18 saat önce

    Doktor bu ne?

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    İ İonian_Gamer (on ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ülkede saten az sayıda eğitimli insan var, onlar da gidip alman şirketlerinde çalışıyor, yazık... Bu insanları kendi ulusal markalarımız bünyesinde istihdam etmeliyiz.
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    scientia 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizler için güzel haber. Her ne kadar burada olsa da yurt dışına çıkmak isteyenler için bir basamak görevi görür. Şimdiden Almanca'ya çalışmaya başlayayım.
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    Holk (Holk Holk) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Düşük vergi politikası, kolaylaştırılmış ve güven veren bürokrası, siyasi stabilite ve güçlü dış ilişkiler olursa, şirketlerin Türkiye'yi tercih etmemesi için bir neden yok. Pasta belki eşit olmayacak ama pasta büyüyeceği için halk daha da zenginleşecek. Çin bile böyle zengin oldu...
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