Mercedes, elektrikli araçlar için yeni fren teknolojisi geliştirdi

Elektrikli araçlar, rejeneratif frenleme sayesinde, geleneksel sürtünme yoluyla frenlemeye çok fazla gereksinim duymuyor. Bu nedenle Wolkswagen, çok güçlü motorlara sahip elektrikli araçlarında bile arka tekerlekler için kampana frenlerin yeterli olduğunu savunuyor. Frenlemenin çoğunun ön tekerlekten yapıldığını söyleyen şirket, maliyeti azaltmak için arkada disk yerine kampana frenleri kullanıyor.
Sistem nasıl çalışıyor?
Mercedes şimdi bunu bir adım öteye taşıyarak tahrik ünitesinin içerisine fren sistemini entegre etti. Ancak şirket, geleneksel bir disk veya kampana fren kurulumunu alıp tahrik ünitesinin içine yerleştirmedi. Bunun yerine frenlemeyi tamamen yeniden tasarladı. Bu sistemde disk su ile soğutuluyor ve dönmüyor. Dairesel yapıdaki fren balatası ise motorla birlikte dönüyor. Ayrıca geleneksel bir kaliper de bulunmuyor ve yavaşlama, dairesel fren balatasının sabit diske itilmesiyle sağlanıyor. Mercedes, bu sistemin aracın ömrü boyunca bakıma ihtiyaç duymayacağını ve üretilen tüm fren tozunun, boşaltılmasına gerek olmayan bir bölmede sistem içinde tutulduğunu belirtiyor.
Diğer avantajları neler?
Mercedes, sistemin "neredeyse hiç bakım gerektirmemesi" dışında birçok avantajı olduğunu savunuyor. Disk suyla soğutulduğu için yoğun kullanımda fren performansı düşüşü yaşamıyor. Ayrıca süspansiyon sisteminde ağırlığı azaltarak yol tutuşunu iyileştiriyor. Bir diğer avantajı ise tamamen kapalı ve aerodinamik tekerleklerin yerleştirilmesine olanak sağlaması. Sistem ayrıca fren sesini azaltıyor ve fren disklerinin paslanması probleminin önüne geçiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.