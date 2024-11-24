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    Mercedes, elektrikli araçlar için yeni fren teknolojisi geliştirdi

    Mercedes, elektrikli araçlar için yeni bir fren teknolojisi geliştirerek, fren sistemini aracın tahrik ünitesine yerleştirdi. Bakıma gerek duymayan yeni frenlerin avantajları neler?
    Mercedes elektrikli araçlar için yeni fren teknolojisi geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Otomobillerin büyük çoğunluğunda tekerlek göbeklerine bağlı dış frenler bulunuyor ve yalnızca birkaçında iç frenler yer alıyor. Mercedes ise bir adım daha ileri giderek frenleri elektrikli aracın tahrik ünitesinin muhafazasının içine yerleştirdi. Şirket, bu yenilikle aracın ömrü boyunca frenlere bakım yapılmasına gerek duyulmayacağını ve başka birçok avantaja sahip olduğunu belirtiyor.

    Elektrikli araçlar, rejeneratif frenleme sayesinde, geleneksel sürtünme yoluyla frenlemeye çok fazla gereksinim duymuyor. Bu nedenle Wolkswagen, çok güçlü motorlara sahip elektrikli araçlarında bile arka tekerlekler için kampana frenlerin yeterli olduğunu savunuyor. Frenlemenin çoğunun ön tekerlekten yapıldığını söyleyen şirket, maliyeti azaltmak için arkada disk yerine kampana frenleri kullanıyor.

    Sistem nasıl çalışıyor?

    Mercedes şimdi bunu bir adım öteye taşıyarak tahrik ünitesinin içerisine fren sistemini entegre etti. Ancak şirket, geleneksel bir disk veya kampana fren kurulumunu alıp tahrik ünitesinin içine yerleştirmedi. Bunun yerine frenlemeyi tamamen yeniden tasarladı. Bu sistemde disk su ile soğutuluyor ve dönmüyor. Dairesel yapıdaki fren balatası ise motorla birlikte dönüyor. Ayrıca geleneksel bir kaliper de bulunmuyor ve yavaşlama, dairesel fren balatasının sabit diske itilmesiyle sağlanıyor. Mercedes, bu sistemin aracın ömrü boyunca bakıma ihtiyaç duymayacağını ve üretilen tüm fren tozunun, boşaltılmasına gerek olmayan bir bölmede sistem içinde tutulduğunu belirtiyor.

    Mercedes elektrikli araçlar için yeni fren teknolojisi geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Yaklaşan Euro 7 emisyon standardı yalnızca egzoz emisyonlarına bakmıyor. Ayrıca araçlardan kaynaklanan lastik ve fren partikül emisyonlarını da hesaba katıyor, bu nedenle fren tozunun çevreye karışmasını önlemek, 2026'da Euro 7 yürürlüğe girdiğinde Avrupa'da daha çok konuşulan bir konu haline gelecek.

    Diğer avantajları neler?

    Mercedes, sistemin "neredeyse hiç bakım gerektirmemesi" dışında birçok avantajı olduğunu savunuyor. Disk suyla soğutulduğu için yoğun kullanımda fren performansı düşüşü yaşamıyor.  Ayrıca süspansiyon sisteminde ağırlığı azaltarak yol tutuşunu iyileştiriyor. Bir diğer avantajı ise tamamen kapalı ve aerodinamik tekerleklerin yerleştirilmesine olanak sağlaması. Sistem ayrıca fren sesini azaltıyor ve fren disklerinin paslanması probleminin önüne geçiyor.

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    R
    ru1ns 3 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 5 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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