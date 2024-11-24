Mercedes, elektrikli araçlar için yeni fren teknolojisi geliştirdi

Tam Boyutta Gör Otomobillerin büyük çoğunluğunda tekerlek göbeklerine bağlı dış frenler bulunuyor ve yalnızca birkaçında iç frenler yer alıyor. Mercedes ise bir adım daha ileri giderek frenleri elektrikli aracın tahrik ünitesinin muhafazasının içine yerleştirdi. Şirket, bu yenilikle aracın ömrü boyunca frenlere bakım yapılmasına gerek duyulmayacağını ve başka birçok avantaja sahip olduğunu belirtiyor.

Elektrikli araçlar, rejeneratif frenleme sayesinde, geleneksel sürtünme yoluyla frenlemeye çok fazla gereksinim duymuyor. Bu nedenle Wolkswagen, çok güçlü motorlara sahip elektrikli araçlarında bile arka tekerlekler için kampana frenlerin yeterli olduğunu savunuyor. Frenlemenin çoğunun ön tekerlekten yapıldığını söyleyen şirket, maliyeti azaltmak için arkada disk yerine kampana frenleri kullanıyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

Mercedes şimdi bunu bir adım öteye taşıyarak tahrik ünitesinin içerisine fren sistemini entegre etti. Ancak şirket, geleneksel bir disk veya kampana fren kurulumunu alıp tahrik ünitesinin içine yerleştirmedi. Bunun yerine frenlemeyi tamamen yeniden tasarladı. Bu sistemde disk su ile soğutuluyor ve dönmüyor. Dairesel yapıdaki fren balatası ise motorla birlikte dönüyor. Ayrıca geleneksel bir kaliper de bulunmuyor ve yavaşlama, dairesel fren balatasının sabit diske itilmesiyle sağlanıyor. Mercedes, bu sistemin aracın ömrü boyunca bakıma ihtiyaç duymayacağını ve üretilen tüm fren tozunun, boşaltılmasına gerek olmayan bir bölmede sistem içinde tutulduğunu belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Yaklaşan Euro 7 emisyon standardı yalnızca egzoz emisyonlarına bakmıyor. Ayrıca araçlardan kaynaklanan lastik ve fren partikül emisyonlarını da hesaba katıyor, bu nedenle fren tozunun çevreye karışmasını önlemek, 2026'da Euro 7 yürürlüğe girdiğinde Avrupa'da daha çok konuşulan bir konu haline gelecek.

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Diğer avantajları neler?

Mercedes, sistemin "neredeyse hiç bakım gerektirmemesi" dışında birçok avantajı olduğunu savunuyor. Disk suyla soğutulduğu için yoğun kullanımda fren performansı düşüşü yaşamıyor. Ayrıca süspansiyon sisteminde ağırlığı azaltarak yol tutuşunu iyileştiriyor. Bir diğer avantajı ise tamamen kapalı ve aerodinamik tekerleklerin yerleştirilmesine olanak sağlaması. Sistem ayrıca fren sesini azaltıyor ve fren disklerinin paslanması probleminin önüne geçiyor.

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Mercedes elektrikli araçlar için yeni fren teknolojisi geliştirdi