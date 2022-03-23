Mercedes'ten cesur karar: Otonom araçlarının karıştığı kazalarda sorumluluğu üstlenecek

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Mercedes-Benz, ABD hükümetinin Drive Pilot otonom sürüş sistemi ile donatılmış otomobillerine izin vermesi için otonom araçların karıştığı kazalarda tüm yasal sorumluluğu üstlenmeyi kabul etti. Alman marka bu kararıyla kendi otonom sürüş teknolojisine olan güveninin altını net bir şekilde çiziyor.

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Drive Pilot'un Seviye 3 bir otomatik sürüş asistanı olduğunu belirtelim. Sistem, sürücünün katılımı olmadan sadece belirli otoyollarda ve 64 km/s'yi aşmayan hızlarda görev yapıyor. Bu koşullar altında otomobilin hızlanmasını, direksiyonunu ve frenini kontrol edebildiği gibi gibi şerit değiştirme gibi aksiyonlarda bulunabiliyor.

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Sürücü film izleyebilir, kitap okuyabilir

Daha da ilgi çekici olanı Mercedes'in otonom sürüş sistemi devreye girdiğinde sürücünün film izlemek, kitap okumak ve cep telefonuyla oyun oynamak için özgür olduğunu beyan edecek kadar ileri gitmesi. Bu sırada herhangi bir kaza olursa Mercedes yüzde 100 sorumlu olacak.

Drive Pilot direksiyonunun arkasında bir sürücünün bulunmasını şart koşuyor. Otomatik pilot her an otomatik olarak kapanabilen mevcut Seviye 2 sistemlerinden farklı olarak olağandışı bir durum algıladığında devreden çıkmadan önce sürücüye 10 saniyelik bir uyarı vererek kontrolü ele almasına olanak tanıyor.

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Mercedes-Benz, otonom sürüş alanında bir dönüm noktası sayılabilecek bu kararı ile Seviye 3 otonom sisteminin arızalanması ve bir kazaya neden olması durumunda sorumluluk alacağını kamuoyu önünde kabul eden ilk binek otomobil üreticisi oldu. Tesla, Ford, General Motors gibi rakip şirketler henüz bu yönde cesur bir adım atmış değiller.

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Mercedes otonom araçları kaza yaptığında sorumluluğu üstlenecek