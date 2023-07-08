Devler Tesla için kuyruğa girdi: Mercedes, Tesla teknolojisini kullanacak

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Bir başka Avrupalı otomobil üreticisi de Tesla'nın şarj teknolojisini benimsiyor. Mercedes-Benz, 2025 yılından itibaren Kuzey Amerika’da satışa çıkaracağı elektrikli otomobillerinde Kuzey Amerika Şarj Standardını (NACS) kullanacağını doğruladı. Mercedes ile birlikte bir dev otomobil üreticisi daha böylece Tesla’nın şarj standardını benimsemiş oldu.

Mercedes, Tesla teknolojisini benimseyecek

Mercedes tarafından yapılan açıklamaya göre sürücüler Tesla’nın sayıları 12 binden fazla olan Supercharger istasyonlarına 2024’ten itibaren adaptör (CCS'den NACS'ye) ile erişebilecekler. Şirkete göre bu durum Mercedes'in bu sonbahardan itibaren kendi yüksek hızlı şarj ağını kurma planlarını etkilemeyecek. Şirket, 2030 yılına kadar Kuzey Amerika'da 400'den fazla "Şarj Merkezi" kurmayı ve toplamda 2.500 şarj ünitesini kullanıma sunmayı planlıyor. İlk kurulumlar şimdi hem CCS hem de NACS konektörlerini içerecek şekilde ayarlandı. Kurulacak istasyonlar ayrıca Mercedes olmayan araçlara da açık olacak.

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Mercedes Yönetim Kurulu Başkanı Ola Källenius, bu genişlemenin sürücülerin genel elektrikli araç deneyimini iyileştiren "hızlı, rahat ve güvenilir" şarj imkanına sahip olmalarını sağlayacağını söylüyor. Mercedes gibi dev bir üretici elbette Tesla’nın standardının daha iyi olduğunu düşündüğü için bu standardı benimsemiyor. Açıkçası ABD genelinde rahatça seyahat edebileceğinizden emin olursanız bir Mercedes EQB veya EQS alma olasılığınız yükselecektir. Mercedes ve diğerleri ülke genelinde ciddi yatırımlar yapmak yerine Tesla’nın zaten yaygın olan şarj ağını kullanarak süreci hızlandırıyor diyebiliriz.

Mercedes, NACS'yi benimseyen ilk Alman otomobil üreticisi olurken aynı zamanda Volvo ve Polestar'ın ardından üçüncü Avrupalı marka oldu. Volkswagen’in de durumu düşündüğü belirtiliyor. Öte yandan Ford, GM ve Rivian gibi ABD’li üreticiler de bir süre önce NACS'yi benimsediklerini duyurmuştu.

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