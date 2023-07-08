Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Devler Tesla için kuyruğa girdi: Mercedes, Tesla teknolojisini kullanacak

    Otomobil devleri Tesla’nın teknolojisi için adeta kuyruğa girdi. Mercedes, Amerika otomobillerinde Tesla'nın elektrikli araç şarj standardını kullanacağını açıkladı.
    Oy Ver

    Mercedes, Tesla'nın şarj teknolojisini kullanacağını duyurdu Tam Boyutta Gör

    Bir başka Avrupalı otomobil üreticisi de Tesla'nın şarj teknolojisini benimsiyor. Mercedes-Benz, 2025 yılından itibaren Kuzey Amerika’da satışa çıkaracağı elektrikli otomobillerinde Kuzey Amerika Şarj Standardını (NACS) kullanacağını doğruladı. Mercedes ile birlikte bir dev otomobil üreticisi daha böylece Tesla’nın şarj standardını benimsemiş oldu.

    Mercedes, Tesla teknolojisini benimseyecek

    Mercedes tarafından yapılan açıklamaya göre sürücüler Tesla’nın sayıları 12 binden fazla olan Supercharger istasyonlarına 2024’ten itibaren adaptör (CCS'den NACS'ye) ile erişebilecekler. Şirkete göre bu durum Mercedes'in bu sonbahardan itibaren kendi yüksek hızlı şarj ağını kurma planlarını etkilemeyecek. Şirket, 2030 yılına kadar Kuzey Amerika'da 400'den fazla "Şarj Merkezi" kurmayı ve toplamda 2.500 şarj ünitesini kullanıma sunmayı planlıyor. İlk kurulumlar şimdi hem CCS hem de NACS konektörlerini içerecek şekilde ayarlandı. Kurulacak istasyonlar ayrıca Mercedes olmayan araçlara da açık olacak.

    Mercedes Yönetim Kurulu Başkanı Ola Källenius, bu genişlemenin sürücülerin genel elektrikli araç deneyimini iyileştiren "hızlı, rahat ve güvenilir" şarj imkanına sahip olmalarını sağlayacağını söylüyor. Mercedes gibi dev bir üretici elbette Tesla’nın standardının daha iyi olduğunu düşündüğü için bu standardı benimsemiyor. Açıkçası ABD genelinde rahatça seyahat edebileceğinizden emin olursanız bir Mercedes EQB veya EQS alma olasılığınız yükselecektir. Mercedes ve diğerleri ülke genelinde ciddi yatırımlar yapmak yerine Tesla’nın zaten yaygın olan şarj ağını kullanarak süreci hızlandırıyor diyebiliriz.

    Mercedes, NACS'yi benimseyen ilk Alman otomobil üreticisi olurken aynı zamanda Volvo ve Polestar'ın ardından üçüncü Avrupalı marka oldu. Volkswagen’in de durumu düşündüğü belirtiliyor. Öte yandan Ford, GM ve Rivian gibi ABD’li üreticiler de bir süre önce NACS'yi benimsediklerini duyurmuştu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 2 gün önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 3 gün önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 4 gün önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ipad 9.3.5 sürüm yükseltme sembollerle kalp yapma plakadan servis geçmişi sorgulama en iyi subwoofer sadece tc no ile dolandırıcılıklar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15 B11M-021XTR
    MSI MODERN 15 B11M-021XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız