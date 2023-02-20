Mercedes ve Volkswagen’dan Almanya’ya ortak çağrı

Tam Boyutta Gör Alman otomobil üreticileri Mercedes-Benz ve Volkswagen, hükümeti ülke genelindeki elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısını artırmak için daha fazlasını yapmaya çağırdı. Şarj istasyonlarının sayısının elektrikli araçlara geçişi hızlandırabileceği düşünülüyor.

Mercedes ve VW, şarj istasyon sayısının artmasını istiyor

Alman Bild am gazetesine konuşan Mercedes-Benz CEO'su Ola Kallenius "Elektrikli araçlara geçişi hızlandırmak için, şarj istasyonu altyapısının yapıldığından emin olmamız gerekiyor." dedi. VW İcra Kurulu Başkanı Oliver Blume ise çok daha hızlı bir şekilde şarj istasyonlarının sayısının artması gerektiğini, bunun hükümetin ve belediyelerin ortak görevi olduğunu belirtti.

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Alman hükümeti geçen Ekim ayında, net sıfır emisyona doğru ilerlemenin bir parçası olarak ülke çapındaki şarj istasyonlarının sayısını hızla artırmak için 6,3 milyar euro’luk bir bütçe planı ayırdı. Plana göre şarj istasyonlarının oluşturulması için çok daha hızlı bir onaylama mekanizması oluşturulacak. Ancak uzun süredir hükümetin elektrikli araçların hızla yaygınlaşmasına ayak uyduramadığından şikâyet eden sektör öncüleri, kendilerinin dinlenmesi gerektiğini düşünüyor.

Ola Kallenius, Mercedes’in geleceğinin tamamen elektrikli olduğunun altını çizdi ve "Bu on yılın sonunda, pazar koşullarının izin verdiği her yerde tamamen elektrikli arabalara geçiş yapmaya hazır olmak istiyoruz" dedi.

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