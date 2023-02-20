Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mercedes ve Volkswagen’dan Almanya’ya ortak çağrı

    Mercedes ve Volkswagen, Alman hükümetine ortak bir çağrıda bulundu. İki dev otomobil üreticisi Almanya’nın elektrikli araç şarj istasyon ağının genişletilmesi gerektiğini söylüyor.
    Oy Ver
    Mercedes ve Volkswagen’dan Almanya’ya ortak çağrı Tam Boyutta Gör
    Alman otomobil üreticileri Mercedes-Benz ve Volkswagen, hükümeti ülke genelindeki elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısını artırmak için daha fazlasını yapmaya çağırdı. Şarj istasyonlarının sayısının elektrikli araçlara geçişi hızlandırabileceği düşünülüyor.

    Mercedes ve VW, şarj istasyon sayısının artmasını istiyor

    Alman Bild am gazetesine konuşan Mercedes-Benz CEO'su Ola Kallenius "Elektrikli araçlara geçişi hızlandırmak için, şarj istasyonu altyapısının yapıldığından emin olmamız gerekiyor." dedi. VW İcra Kurulu Başkanı Oliver Blume ise çok daha hızlı bir şekilde şarj istasyonlarının sayısının artması gerektiğini, bunun hükümetin ve belediyelerin ortak görevi olduğunu belirtti.

    Alman hükümeti geçen Ekim ayında, net sıfır emisyona doğru ilerlemenin bir parçası olarak ülke çapındaki şarj istasyonlarının sayısını hızla artırmak için 6,3 milyar euro’luk bir bütçe planı ayırdı. Plana göre şarj istasyonlarının oluşturulması için çok daha hızlı bir onaylama mekanizması oluşturulacak. Ancak uzun süredir hükümetin elektrikli araçların hızla yaygınlaşmasına ayak uyduramadığından şikâyet eden sektör öncüleri, kendilerinin dinlenmesi gerektiğini düşünüyor.

    Ola Kallenius, Mercedes’in geleceğinin tamamen elektrikli olduğunun altını çizdi ve "Bu on yılın sonunda, pazar koşullarının izin verdiği her yerde tamamen elektrikli arabalara geçiş yapmaya hazır olmak istiyoruz" dedi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    internet prizi nasıl bağlanır debriyaj yumuşadı vites geçmiyor kendi horlama sesini duymak ufo ne kadar elektrik yakar carbon clean zararları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız