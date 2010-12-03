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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes-Benz'in hybrid kamyonu Atego BlueTec ödül aldı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Mercedes-Benz'in hybrid kamyonu Atego BlueTec ödül aldı
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Mercedes-Benz'in 'yeşil' otomobil çalışmalarıyla ilgili haberlerimizi daha önce sizlerle paylaşmıştık.Elektrikli otomobil dünyasındaki rekabetin iyice arttığı bu günlerde, otomotiv dünyasının en önemli markalarından biri olan Mercedes-Benz'in bu akımdan geri kalmasını kimse düşünemezdi zaten. Bu konudaki çalışmalarına devam eden Mercedes, çalışmalarını sadece otomobille sınırlandırmamış gibi gözüküyor.

Alman üreticinin otomobille birlikte kamyon ve otobüs üretiminin de öncü markalarından biri olduğunu biliyoruz. Mercedes-Benz, bütün dünyada önemli satış rakamlarına ulaşan kamyon modeli Atego'nun hybrid versiyonunu geliştirerek 'yeşil' akımın en önemli üyelerinden biri olduğunu göstermiş. Baz Atego 1222 L'nin bile Euro5 standartlarını karşıladığı düşünülürse Mercedes'in emisyon konusuna çok önem verdiği söylenebilir. Mercedes-Benz Atego BlueTec Hybrid kamyon Almanya'nın önemli ödüllerinden German Sustainability Award'ı da kazanarak ne kadar başarılı bir model olduğunu kanıtladı. Atego BlueTec Hybrid lityum iyon bataryalara ve su soğutmalı 59 beygirlik bir elektrik motoruna sahip. Kamyonda içten yanmalı motor olarak düşük ağırlıklı, 4 silindirli, 218 beygirlik bir dizel motor kullanılmış. Elektrik motoru sayesinde standart Atego'ya göre yakıt tüketimi ve emisyon değerleri %15 azaltılmış.

Mercedes-Benz'in hybrid kamyonu Atego BlueTec ödül aldı
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DH Misafiri 9 yıl
Aslında mersedes yapmıyor ki sadece montajını yapıyor asıl bunu yapan Bosch Rexroth
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prescott2400 9 yıl
esasen elektrik motorundan en çok faydanılacak yerlerden biri ağır vasıtalar. çünkü elektrik motorları sıfır devirde (hareketsiz iken) max. tork üretirler. bu özellikleri sadece kamyonların kalkış anında elektrik motorunu kullanmaları ile çok önemli yakıt ekonomisi ve çok düşük emisyonun sağlanmasına yardımcı olabilir.
ağır araçlarda motor freni olarakda bilinen sistem yerine, elektrik motorunun dinamoya dönüşerek aracı yavaşlatması ile hem motor ömrünü uzatır hemde aküler için gerekli enerji bedava elde edilmiş olur.
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Sunbuloglu 9 yıl
Elektrikli araçlar konusunda bu kadar olumlu gelişmeler olsada önümüzde hala epey uzun bir yol var.
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AsosyalBilgisayar 9 yıl
güzelmiş.

güzel duruo
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OzanAgaoglu 9 yıl
Güzel...

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OrQuN 9 yıl
Mercedes Yaparsa Harbi Yapar.
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