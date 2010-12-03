Mercedes-Benz'in hybrid kamyonu Atego BlueTec ödül aldı

Mercedes-Benz'in 'yeşil' otomobil çalışmalarıyla ilgili haberlerimizi daha önce sizlerle paylaşmıştık.Elektrikli otomobil dünyasındaki rekabetin iyice arttığı bu günlerde, otomotiv dünyasının en önemli markalarından biri olan Mercedes-Benz'in bu akımdan geri kalmasını kimse düşünemezdi zaten. Bu konudaki çalışmalarına devam eden Mercedes, çalışmalarını sadece otomobille sınırlandırmamış gibi gözüküyor.

Alman üreticinin otomobille birlikte kamyon ve otobüs üretiminin de öncü markalarından biri olduğunu biliyoruz. Mercedes-Benz, bütün dünyada önemli satış rakamlarına ulaşan kamyon modeli Atego'nun hybrid versiyonunu geliştirerek 'yeşil' akımın en önemli üyelerinden biri olduğunu göstermiş. Baz Atego 1222 L'nin bile Euro5 standartlarını karşıladığı düşünülürse Mercedes'in emisyon konusuna çok önem verdiği söylenebilir. Mercedes-Benz Atego BlueTec Hybrid kamyon Almanya'nın önemli ödüllerinden German Sustainability Award'ı da kazanarak ne kadar başarılı bir model olduğunu kanıtladı. Atego BlueTec Hybrid lityum iyon bataryalara ve su soğutmalı 59 beygirlik bir elektrik motoruna sahip. Kamyonda içten yanmalı motor olarak düşük ağırlıklı, 4 silindirli, 218 beygirlik bir dizel motor kullanılmış. Elektrik motoru sayesinde standart Atego'ya göre yakıt tüketimi ve emisyon değerleri %15 azaltılmış.