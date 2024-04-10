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    Anlık Bildirim

    Messenger için büyük güncelleme duyuruldu: İşte gelecek yenilikler

    Meta, anlık mesajlaşma uygulaması Messenger'a gelecek yenilikleri duyurdu. Fotoğraflar artık daha kaliteli paylaşılabilecek, daha büyük boyutlu dosyalar gönderilebilecek. İşte tüm yenilikler:
    meta messenger gelecek yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    Meta, Messenger kullanıcıları için sohbetlerde paylaşılan albümler oluşturma, yüksek çözünürlüklü fotoğraf gönderme ve 100MB boyuta kadar dosyaları paylaşma, QR kod ile kişi ekleme gibi yeni özelliklerin kullanıma sunulacağını duyurdu. İşte detaylar:

    HD fotoğraf gönderme

    messenger yüksek kalitede fotoğraf gönderme Tam Boyutta Gör
    Messenger’da artık daha net ve daha canlı fotoğraflar gönderilebilecek. Sohbet oluşturucudan bir fotoğraf seçtikten sonra HD seçeneğini etkinleştirerek yüksek kalitede fotoğraf paylaşılabilecek. WhatsApp’ta uzun süredir HD kalitede fotoğraf gönderilebiliyor.

    Paylaşılan albüm oluşturma

    messenger grup sohbetlerinde albüm oluşturma Tam Boyutta Gör
    Şu ana kadar yalnızca belirli bir Messenger sohbetinde paylaşılan fotoğrafların listesi görülebiliyordu ve bunları hiçbir şekilde gruplandırılamıyor veya düzenlenemiyordu. Artık, grup sohbetlerinde fotoğraf ve videolardan oluşan albümler oluşturabilecek.

    Grup sohbetinde albüm oluşturmak için sohbet oluşturucudan fotoğrafları seçmeniz ve ardından albüm oluştur seçeneğine dokunmak gerekiyor. Alternatif olarak, sohbette bir fotoğrafa uzun basarak da albüm oluşturulabiliyor. Mevcut bir albüme fotoğraf eklemek için de albüme ekle seçeneği mevcut. Sohbetteki herkes bir albümdeki fotoğraf ve videoları görebiliyor, yenilerini ekleyebiliyor, silebiliyor ve indirebiliyor. Bir sohbette medya butonuna dokunarak albüme ulaşılabiliyor.

    Büyük boyutlu dosya gönderme

    messenger 100mb dosya gönderme Tam Boyutta Gör
    Meta, Messenger’da dosya boyutunu da yükseltiyor. Artık büyük boyutlu dosyaları göndermek için e-postaya ihtiyaç yok; 100MB’a kadar boyutta Word, PDF, Excel veya sıkıştırılmış dosya, sohbetlerde doğrudan paylaşılabilecek. Bu, sohbette + düğmesine dokunup ardından telefondaki bir dosya seçilerek yapılabilecek.

    QR kod ile yeni bağlantı ekleme

    messenger qr kodla arkadaş ekleme Tam Boyutta Gör
    Son olarak, kullanıcıların QR kodu taratarak diğer kullanıcılarla bağlantı kurmasına olanak tanıyan bir seçenek geliyor. Karekod özelliği, sohbet etmeye başlamak için birinin adını veya numarasını yazma ihtiyacını ortadan kaldıracak.

    Meta, Messenger’ın yeni özelliklerinin ne zaman kullanıma sunulacağını söylemedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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