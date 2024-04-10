Messenger için büyük güncelleme duyuruldu: İşte gelecek yenilikler

Tam Boyutta Gör Meta, Messenger kullanıcıları için sohbetlerde paylaşılan albümler oluşturma, yüksek çözünürlüklü fotoğraf gönderme ve 100MB boyuta kadar dosyaları paylaşma, QR kod ile kişi ekleme gibi yeni özelliklerin kullanıma sunulacağını duyurdu. İşte detaylar:

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HD fotoğraf gönderme

Tam Boyutta Gör Messenger’da artık daha net ve daha canlı fotoğraflar gönderilebilecek. Sohbet oluşturucudan bir fotoğraf seçtikten sonra HD seçeneğini etkinleştirerek yüksek kalitede fotoğraf paylaşılabilecek. WhatsApp’ta uzun süredir HD kalitede fotoğraf gönderilebiliyor.

Paylaşılan albüm oluşturma

Tam Boyutta Gör Şu ana kadar yalnızca belirli bir Messenger sohbetinde paylaşılan fotoğrafların listesi görülebiliyordu ve bunları hiçbir şekilde gruplandırılamıyor veya düzenlenemiyordu. Artık, grup sohbetlerinde fotoğraf ve videolardan oluşan albümler oluşturabilecek.

Grup sohbetinde albüm oluşturmak için sohbet oluşturucudan fotoğrafları seçmeniz ve ardından albüm oluştur seçeneğine dokunmak gerekiyor. Alternatif olarak, sohbette bir fotoğrafa uzun basarak da albüm oluşturulabiliyor. Mevcut bir albüme fotoğraf eklemek için de albüme ekle seçeneği mevcut. Sohbetteki herkes bir albümdeki fotoğraf ve videoları görebiliyor, yenilerini ekleyebiliyor, silebiliyor ve indirebiliyor. Bir sohbette medya butonuna dokunarak albüme ulaşılabiliyor.

Büyük boyutlu dosya gönderme

Tam Boyutta Gör Meta, Messenger’da dosya boyutunu da yükseltiyor. Artık büyük boyutlu dosyaları göndermek için e-postaya ihtiyaç yok; 100MB’a kadar boyutta Word, PDF, Excel veya sıkıştırılmış dosya, sohbetlerde doğrudan paylaşılabilecek. Bu, sohbette + düğmesine dokunup ardından telefondaki bir dosya seçilerek yapılabilecek.

QR kod ile yeni bağlantı ekleme

Tam Boyutta Gör Son olarak, kullanıcıların QR kodu taratarak diğer kullanıcılarla bağlantı kurmasına olanak tanıyan bir seçenek geliyor. Karekod özelliği, sohbet etmeye başlamak için birinin adını veya numarasını yazma ihtiyacını ortadan kaldıracak.

Meta, Messenger’ın yeni özelliklerinin ne zaman kullanıma sunulacağını söylemedi.

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