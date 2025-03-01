Meta deneysel Aria Gen 2 akıllı gözlüklerini duyurdu

Daha gelişmiş sensör ve işlem kapasitesi
Meta’nın 2020’de tanıttığı Aria Gen 1 gözlüklerinin geliştirilmiş bir versiyonu olan Aria Gen 2, önceki modele kıyasla daha gelişmiş sensörler ve daha yüksek işlem gücü sunuyor. Bu yeni nesil gözlükler, özellikle robotik sistemler, ileri seviye sensörler ve artırılmış gerçeklik alanında yapılan araştırmalar için güçlü bir platform oluşturuyor.
Meta, Aria Gen 2 gözlükleriyle yalnızca araştırmacılara yönelik bir platform sunmakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğin akıllı gözlük teknolojilerini de şekillendirmeyi amaçlıyor. Şirket, halihazırda tüketici pazarına yönelik Ray-Ban Meta gözlüklerini 300 dolarlık fiyat etiketiyle satıyor. Bu gözlükler, yapay zeka destekli sesli asistan, fotoğraf ve video çekme özellikleriyle dikkat çekiyor.
Bunun yanı sıra Meta, geçtiğimiz yıl Orion adlı artırılmış gerçeklik gözlüğü prototipini de tanıtmıştı. Orion, tam teşekküllü AR özellikleriyle bir sonraki büyük bilgi işlem platformu olma potansiyeline sahip. Meta, Aria Gen 2 gözlüklerinin akademik ve ticari araştırma laboratuvarları aracılığıyla dağıtılacağını belirtiyor. Şirketin Project Aria adı altında yürüttüğü bu girişim, yapay zeka ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. Örneğin Envision adlı girişim, görme ve işitme engellilere yönelik hizmetler oluşturmasına yardımcı olması için yeni gözlükleri kullanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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