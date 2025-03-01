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    Meta deneysel Aria Gen 2 akıllı gözlüklerini duyurdu

    Meta, yapay zeka, robotik ve makine algısı araştırmalarını desteklemeye yardımcı olmayı amaçlayan deneysel akıllı gözlüklerinin en son sürümü Aria Gen 2’yi resmen tanıttı.
    Meta deneysel Aria Gen 2 akıllı gözlüklerini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Meta, yapay zeka, robotik ve makine algısı alanlarında araştırmaları desteklemek amacıyla geliştirdiği deneysel akıllı gözlüklerinin yeni versiyonunu duyurdu. Aria Gen 2 adı verilen bu gözlükler, akademik ve ticari araştırma laboratuvarlarına sunularak, geleceğin bilgi işlem platformlarının şekillenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

    Daha gelişmiş sensör ve işlem kapasitesi

    Meta’nın 2020’de tanıttığı Aria Gen 1 gözlüklerinin geliştirilmiş bir versiyonu olan Aria Gen 2, önceki modele kıyasla daha gelişmiş sensörler ve daha yüksek işlem gücü sunuyor. Bu yeni nesil gözlükler, özellikle robotik sistemler, ileri seviye sensörler ve artırılmış gerçeklik alanında yapılan araştırmalar için güçlü bir platform oluşturuyor.

    Meta deneysel Aria Gen 2 akıllı gözlüklerini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Meta’nın açıklamasına göre, Aria Gen 2'nin öne çıkan özellikleri arasında gelişmiş sensörler yer alıyor. Cihaz, önceki modele kıyasla daha detaylı veri toplayabilen sensörlere sahip. Bunlar arasında kalp atış hızını ölçebilen bir sensör de bulunuyor. Ayrıca Meta’nın özel olarak geliştirdiği çipler sayesinde, cihaz karmaşık hesaplamaları doğrudan kendi üzerinde yapabiliyor. En önemlisi de Aria Gen 2, uzun süreli kullanıma uygun bir tasarıma sahip ve tek şarjla gün boyunca çalışabiliyor.

    Meta, Aria Gen 2 gözlükleriyle yalnızca araştırmacılara yönelik bir platform sunmakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğin akıllı gözlük teknolojilerini de şekillendirmeyi amaçlıyor. Şirket, halihazırda tüketici pazarına yönelik Ray-Ban Meta gözlüklerini 300 dolarlık fiyat etiketiyle satıyor. Bu gözlükler, yapay zeka destekli sesli asistan, fotoğraf ve video çekme özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Bunun yanı sıra Meta, geçtiğimiz yıl Orion adlı artırılmış gerçeklik gözlüğü prototipini de tanıtmıştı. Orion, tam teşekküllü AR özellikleriyle bir sonraki büyük bilgi işlem platformu olma potansiyeline sahip. Meta, Aria Gen 2 gözlüklerinin akademik ve ticari araştırma laboratuvarları aracılığıyla dağıtılacağını belirtiyor. Şirketin Project Aria adı altında yürüttüğü bu girişim, yapay zeka ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. Örneğin Envision adlı girişim, görme ve işitme engellilere yönelik hizmetler oluşturmasına yardımcı olması için yeni gözlükleri kullanıyor.

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