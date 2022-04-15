Mark Zuckerberg, Meta’nın arttırılmış gerçeklik gözlüğünün geleceğin iPhone’u olmasını istiyor

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Facebook isminden kurtularak firmasının daha inovatif ve geleceğe dönük olduğunu göstermek isteyen Mark Zuckerbeg, arttırılmış gerçeklik gözlükleri ile kafayı bozmuş durumda.

Meta’nın AR gözlükleri geleceğin iPhone’u olabilir mi?

Ünlü teknoloji haber kaynağı The Verge, eski Meta çalışanlarından yeni bilgiler edinmiş durumda. Bu bilgilere göre Mark Zuckerberg, arttırılmış gerçeklik gözlüklerine oldukça odaklanmış durumda. Eski bir Meta çalışanı projenin adeta Zuckerberg’in egosu ile ilerlediğini belirtmiş. Bu eski çalışana göre Zuckerberg, Meta’nın AR gözlüklerinin ilk nesil iPhone’un yarattığı gibi bir etki yaratmasını istiyor.

Meta, arttırılmış gerçeklik gözlüklerine oldukça sermaye ayırmışa benziyor. Şirket, 2024 yılında ilk nesil gözlüklerini, 2026 yılında ikinci nesil ve 2028 yılında ise üçüncü nesil gözlüklerini tanıtmayı planlıyor. Ayrıca şirket, 2024 sonrası için daha ucuz bir arttırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde de çalışıyor. The Verge’e göre tüm bu çalışmalara rağmen Meta, henüz çalışan bir prototip üretebilmiş durumda değil.

Meta, Google ve Apple monopolisinden kurtulmak istiyor

Meta’nın arttırılmış gerçeklik gözlüklerine üzerine bu kadar çalışmasının ana nedenlerinden biri ise şirketin, Google ve Apple’ın gücünden kurtulmak istemesi. Project Nazare olarak bilinen AR gözlüğü, akıllı telefonlardan bağımsız olarak çalışacak ancak şirket, akıllı telefonlarla beraber çalışacak bir arttırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde de çalışıyor. Meta, ilk nesil gözlüklerin çok satmasını beklemiyor ancak 2030 yılına girmeden milyonlarca satmış olmayı planlıyor. Apple ve Google’ın da arttırılmış gerçeklik gözlükleri üzerinde çalıştığı biliniyor hatta Apple’ın ilk AR/VR gözlüğünün 2023 yılında tanıtılması bekleniyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde arttırılmış gözlüklerin iPhone’un yerini almasını planlayan Apple, Meta gibi bu projelere oldukça önem vermişe benziyor. Bakalım Meta, Apple ve Google’dan hızlı davranıp geleceğin pazarında büyük rol oynayabilecek mi.

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