Ortaya çıkan yeni bilgiler Instagram ve Facebook'un çatı şirketi Meta'nın, şirketin donanım çabalarının ve metaverse stratejisinin merkezinde yer alan Reality Labs bölümündeki bazı projelere ara vereceğini gösteriyor.

İşten çıkarma olmayacak

Reuters tarafından elde edilen şirket CTO'su Andrew Bosworth'un çalışanlara gönderdiği bir mektupta, üzerinde çalışılan bazı Reality Labs projelerinin askıya alınacağı bazı projeler üzerindeki çalışmaların ise sonlandırılacağı ifadeleri yer aldı.

Alınan bu karardan hangi projelerin etkileneceği henüz bilinmiyor. Ayrıca mektupta Meta'nın bu değişikliklerin bir parçası olarak işten çıkarmaları düşünmediği belirtildi.

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Meta'nın son çeyrek kazançlarında gelirde düşüş bildirmesinin ardından gelecekte de beklenen gelir düşüşlerini nispeten azaltmak adına giderdeki azaltmayı sağlamak için geçtiğimiz günlerde şirketin, orta ve üst düzey pozisyonlar için işe alımları yavaşlatacağı iddiaları ortaya çıkmıştı.

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Meta, bazı Reality Labs projelerini sonlandırıyor