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    Meta CEO’su Mark Zuckerberg’ten metaverse açıklaması

    Meta CEO’su Mark Zuckerberg son açıklamasında şirketin metaverse planlarından dolayı kısa vadede para kaybedeceğini ifade etti.                                        
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    Meta CEO’su Mark Zuckerberg’ten metaverse açıklaması
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    Metaverse vizyonu kapsamında ismini Meta olarak değiştiren Facebook, metaverse için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, bu kez şirketin yıllık olarak gerçekleştirilen hissedar toplantısında kısa vadede metaverse projesinden para kaybedeceğini söyledi.

    Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin yıllık olarak gerçekleştirilen hissedar toplantısında bir hissedarın metaverse’ün yatırım getirisi hakkında yönelttiği soruyu yanıtladı Zuckerberg, Meta’nın metaverse projesinin önümüzdeki üç ila beş yıl içinde önemli miktarda para kaybedeceğini söyledi.

    Zuckerberg, bunun uzun vadede kazançlı olacağını ve şirket gelirinin şu an için Instagram’dan geleceğini aktardı. Ayrıca Meta CEO’su, şirketin metaverse projesine büyük ölçüde yatırım yapmayı planladığını da söyledi.  

    Yani Mark Zuckerberg, genel olarak metaverse stratejisinin beş yıla kadar bu kayıplarla sonuçlanabileceğine ve bunun kesinlikle şirketin hisselerine büyük bir yük bindireceğine inanıyor. Son olarak Meta hisse senedi fiyatının 2022 başından bugüne kadar yüzde 43,4 gerilemeyle ani bir düşüş yaşadığını da belirtelim.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 1 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 5 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 5 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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