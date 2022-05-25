Meta’nın yeni yapay zeka platformu ile avatar yapmak kolaylaşacak

Sosyal medya, oyunlar, metaverse ve diğer birçok dijital serviste bireyler avatar kullanmayı seviyor. Avatar kullanımı, son yıllarda tekrar popülerlik kazansa da Meta, avatarların görüntüsünü beğenmiyor. Meta, bu doğrultuda Facebook için yeni bir yapay zeka platformu geliştirdiğini duyurdu.

Daha gerçekçi görünen ve hareket eden avatarlar üretilecek

Avatarların gerçekçi olmamasından yakınan Meta, avatarların daha gerçekçi görünmesi ve hareket etmesi için insan vücudunun kemik, kas ve eklemlerinin daha çok incelenmesi gerektiğini belirtti. Meta’nın bu doğrultuda hazırladığı MyoSuite, yapay zeka kullanarak daha gerçekçi kas-iskelet sistemleri üretiyor. Bu modeller ile geliştiriciler, kalem döndürme, anahtar çevirme gibi daha gerçekçi hareketler canlandırabiliyor. Ayrıca bu modeller, ameliyat ve yaralanma durumunda bireylerin hareketlerinin nasıl değişeceğini araştırmak için de kullanılacak.

Tam Boyutta Gör

Faacebook CEO’su Mark Zuckerberg, bu araştırmanın hem protez, rehabilitasyon ve cerrahi tekniklerin gelişmesinde kullanılabileceğini hem de Metaverse için daha gerçekçi avatarlar üretmek için kullanılabileceğini belirtti. Meta’nın yeni yapay zeka platformu MyoSuite, araştırmacılar için kullanıma açılacak. Görünüşe göre Meta, Metaverse araştırmalarına ciddi anlamda yoğunluk vermiş durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Meta, iskelet araştırması için yeni yapay zeka platformu üretti