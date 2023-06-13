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    Meta’nın yeni yapay zekâsı komutlardan müzik besteliyor

    Meta MusicGen AI yapay zekâ müzik oluşturucusu, on binlerce yüksek kaliteli müzik parçasını öğrenerek kısa bir metin girdisi ile 12 saniyelik parça oluşturabiliyor. 
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    Meta MusicGen AI Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ teknolojilerinin bugün geldiği noktada dünyayı şaşırtmaya devam ediyor. Komutlarla mantıklı metinler oluşturma, yazılım kodları geliştirme, görsel ve video oluşturma, hatta müzik besteleme mümkün hale geldi.

    Meta’dan müzik besteleyen yapay zekâ

    Meta MusicGen AI adı verilen yeni teknoloji kullanıcıdan kısa bir metin tanımı alıyor ve tanıma uygun 12 saniyelik müzikler besteliyor. Elbette geleneksel bestelerin yerini alabilecek durumda değil ancak gelinen noktayı göstermesi açısından önemli.

    Teknoloji şu anda enstrümental tarza odaklanıyor. Kütüphanede bulunan 10 bin yüksek kaliteli ve lisanslı şarkı, Shutterstock gibi platformlardan ücretsiz şarkılarla harmanlanıyor. Böylece çok geniş bir kütüphane elde ediliyor.

    Yapay zekâ bugün her türlü içeriği oluşturuyor olsa da telif hakkı tartışmalarının da odak noktası haline geldi. Zira mevcut katalogları taradığı için telif hakkına konu olacak kısımlar barındırabiliyor. Sanatçılar ve stüdyolar şimdiden yapay zekâ müziklerine karşı telif hakkı davaları açmaya başladı.

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    Furkooo85 4 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 4 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 6 gün önce

    Çok iyi

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