Meta’nın yeni yapay zekâsı komutlardan müzik besteliyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ teknolojilerinin bugün geldiği noktada dünyayı şaşırtmaya devam ediyor. Komutlarla mantıklı metinler oluşturma, yazılım kodları geliştirme, görsel ve video oluşturma, hatta müzik besteleme mümkün hale geldi.

Meta’dan müzik besteleyen yapay zekâ

Meta MusicGen AI adı verilen yeni teknoloji kullanıcıdan kısa bir metin tanımı alıyor ve tanıma uygun 12 saniyelik müzikler besteliyor. Elbette geleneksel bestelerin yerini alabilecek durumda değil ancak gelinen noktayı göstermesi açısından önemli.

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Teknoloji şu anda enstrümental tarza odaklanıyor. Kütüphanede bulunan 10 bin yüksek kaliteli ve lisanslı şarkı, Shutterstock gibi platformlardan ücretsiz şarkılarla harmanlanıyor. Böylece çok geniş bir kütüphane elde ediliyor.

Yapay zekâ bugün her türlü içeriği oluşturuyor olsa da telif hakkı tartışmalarının da odak noktası haline geldi. Zira mevcut katalogları taradığı için telif hakkına konu olacak kısımlar barındırabiliyor. Sanatçılar ve stüdyolar şimdiden yapay zekâ müziklerine karşı telif hakkı davaları açmaya başladı.

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