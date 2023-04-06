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    Segment Anything: Meta, fotoğraflar için devrimsel yapay zeka aracını yayınladı

    Facebook’un çatı şirketi Meta, yapay zeka alanındaki araştırmalarını sürdürüyor. Kısa bir süre önce duyurulan Segment Anything aracı ile fotoğraflara devrimsel bir yaklaşım sunuyor.
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    Meta, devrimsel yapay zeka aracını yayınladı: Segment Anything Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zeka ve dil modelleri çağında, makine öğreniminin temel yapı taşlarını unutuyoruz. DALLE-2, Midjourney vb. gibi metin tabanlı görüntü oluşturma araçları ve ChatGPT ve LLaMA gibi Büyük Dil Modellerine (LLM'ler) dayalı Chatbot'lar teknoloji dünyasını kasıp kavurmaya devam ederken görüntü sınıflandırma, görüntü segmentasyonu gibi temel dil modellerini biraz unuttuk. Meta ise bunu Segment Anything ile bizlere devrimsel bir şekilde hatırlatıyor.

    Meta'dan devrimsel yapay zeka modeli

    Sosyal Medya devi Facebook'un ana şirketi Meta, görüntü segmentasyonu (görüntü bölütlemesi) modelini ve bunun tüm veri setini kullanıma sürdü. Meta geliştirdiği araca Segment Any Model (SAM) adını verirken şimdiye kadarki en büyük segmentasyon veri kümesi olan SA-1B Dataset’i de açık kaynak haline getirdi.

    SAM, kullanıcıların nesneleri sadece bir tıklamayla veya nesneyi dahil etmek ve hariç tutmak için noktalara etkileşimli olarak tıklayarak bölümlere ayırmasına olanak tanıyor. SAM, bir görüntüdeki tüm nesneleri otomatik olarak tespit edip maskeleyebilir. SAM, görüntü gömme işlemini önceden hesapladıktan sonra gerçek zamanlı olarak herhangi bir istem için bir segmentasyon maskesi oluşturabiliyor ve modelle gerçek zamanlı etkileşime izin veriyor. SA-1B Dataset tarafındaysa 11 milyon lisanslı görüntü üzerinden elde edilen 1.1 milyardan fazla segmentasyon maskesi bulunuyor. SA-1B’in mevcut segmentasyon veri setlerinden 400 kat daha fazla maskeye sahip olduğu belirtiliyor.

    Segment Anything modeli, eğitim setinin bir parçası olmasalar bile resim ve videolardaki nesneleri tespit edebiliyor. Aynı zamanda metin girdilerine de izin veriyor. Örneğin, bir görsel eklediniz ve o görseldeki bulunan kedileri seçmek istediniz. Girdi kısmına “kedi” yazmanız bunun için yeterli oluyor. Segment Anything aynı zamanda diğer modeller birlikte de çalışabiliyor. Tek bir görüntü kullanarak bir nesnenin 3D olarak yeniden oluşturulmasına yardımcı olabilir veya karma gerçeklik başlığından alınan görüntülerden yararlanabilir.

    Meta aynı zamanda Segment Anything için bir demo da kullanıma sundu. Mevcut görseller veya yüklediğiniz görseller üzerinden modeli deneyimleyebilirsiniz. Bu model günlük hayatımızda sık sık kullandığımız bir araç olarak girmese de kullandığımız sistemlerin altyapısına eklenen hayati bir araç olabilir. Akla ilk gelen bu tip modellerin sosyal medya platformlarına eklenmesi olabilir. Bu araçlar bir görselin gerçek mi yoksa sahte mi olduğunun anlaşılmasında bile kullanılabilir.

    Kaynakça https://www.engadget.com/meta-shares-ai-model-that-can-detect-objects-it-hasnt-seen-before-210002471.html https://github.com/facebookresearch/segment-anything
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    donanimhabercom Instagram

    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 5 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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