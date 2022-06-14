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    Meta, Horizon Worlds’ü Avrupa’da piyasaya sürüyor

    Facebook'un çatı şirketi Meta'nın metaverse evreni Horizon Worlds, Avrupa'da kullanıma sunuluyor. Önümüzdeki hafta Birleşik Krallık'ta erişime açılacak.                
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    Meta, Horizon Worlds’ü Avrupa’da piyasaya sürüyor
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    Metaverse ve NFT‘lerin yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte birçok şirket bu teknolojide kendine yer bulmaya başladı. Metaverse denince akla gelen ilk şirketlerden biri olan Meta da metaverse ile ilgili çalışmalarını genişletmeye devam ediyor. Meta, bu kez metaverse platformu Horizon Worlds’ü  Avrupa’ya açıyor. Horizon Worlds, önümüzdeki haftalarda İngiltere, İskoçya, İrlanda ve Kuzey İrlanda’daki kullanıcıların erişimine açılacak.

    Meta, ayrıca kullanıcılara ortamları üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için tasarlanmış yeni bir özellikle de sunmayı planlıyor. Horizon Worlds, şimdiye kadar sadece ABD ve Kanada’daki 18 yaşından büyük kullanıcılar için sunuluyordu. Son yapılan açıklamayla birlikte oyun, Avrupa’da da erişime açılacak. 

    Meta, ayrıca “Ses Modu” adlı yeni bir özelliğini de platformuna eklediğini duyurdu. Söz konusu bu yeni özellikle birlikte, Horizon kullanıcıları arkadaş listelerinde olmayan kişileri nasıl duyacaklarını kendileri belirleyebilecek. Ek olarak bilinmeyen sesler ve kasıtsız olarak duyulan konuşmalar da sessize alınabilecek.

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    oha

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    hamza5806 5 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 5 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 6 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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