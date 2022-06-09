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    Meta’nın iptal edilen akıllı saati ortaya çıktı

    Meta’nın Reality Labs takımının 2 yıldır üzerinde çalıştığı akıllı saat, geçtiğimiz hafta iptal edildi. Projenin iptalinin ardından cihaz hakkında yeni bilgiler ve cihazın görüntüleri ortaya çıktı.
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    Meta'nın akıllı saat projesi iptal edildi
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    Meta, uzun yıllardır giyilebilir teknoloji üzerine ciddi araştırmalar yapıyor. Bu projelerden biri Reality Labs takımı tarafından hazırlanan akıllı saatti. Meta'nın akıllı saati geçtiğimiz yıl ortaya çıkmıştı. Android ile geliştirilen ve kod adı Milan olan akıllı saat, bu hafta iptal edildi.

    Meta’nın akıllı saati çift kamera ve özel uygulamalar ile gelecekti

    Bloomberg’in haberine göre Meta yöneticileri, Reality Labs’in üzerinde çalıştığı Milan kod adlı akıllı saati bu hafta iptal etti. Bloomberg, cihazın iptali ile beraber Milan hakkında detaylı bilgiler yayınladı. Meta’nın akıllı saati Fitbit Blaze’e oldukça benzer bir tasarım dili ile hazırlanmış görünüyor. Android ile geliştirilen akıllı saat, 5 megapiksel ön kamera ve 12 megapiksel arka kamera desteği ile gelecekti. Arka kameranın ana amacı, Meta’nın ilerde tanıtacağı arttırılmış gerçeklik gözlükleri için bir giriş yöntemi sunmakmış ancak gelen bilgilere göre arka kamera, cihazın arkasındaki vücut sensörlerinin düzgün çalışmasına engel olmuş ve Meta, bu durumdan memnun olmamış.

    Meta'nın akıllı saat projesi iptal edildi
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    Cihazın Wi-Fi, GPS, eSIM özellikleri desteklediği ve 18 saatlik batarya ömrünün olduğu da gelen bilgiler arasında. Cihaz, diğer akıllı saatlarda bulunan Spotify, sağlık, takvim ve ayarlar gibi uygulamaların dışında WhatsApp ve Instagram Hikayeler gibi özel uygulamalar barındıracakmış. Cihazın iptal edilmeden önce hedeflenen çıkış tarihi 2023’ün ikinci çeyreği olarak belirtilmiş ve çıkış fiyatı yaklaşık 349 dolar olacakmış. Meta, Milan akıllı saatini iptal etmiş olsa da Bloomberg’e göre firma, birden fazla bileğe takılabilir akıllı cihaz üzerinde çalışıyor.

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-09/meta-halts-development-of-apple-watch-rival-with-two-cameras https://9to5google.com/2022/06/08/meta-smartwatch-leak/
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    hamza5806 3 saat önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 3 saat önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 1 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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