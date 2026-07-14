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    Meta'nın gözlükleri "sapık gözlüğü" damgası yedi; İnsanlar artık takmaya çekiniyor

    Meta'nın büyük umutlar bağladığı akıllı gözlükleri ciddi bir krizle karşı karşıya. İnsanlar giderek bu gözlüklere "sapık gözlüğü" olarak bakmaya başlayınca, kullanıcılar gözlüklerini giyemez oldu.

    Meta'nın gözlükleri Tam Boyutta Gör
    Mark Zuckerberg yönetimindeki Meta'nın başarı peşinde koşarken etik kaygıları büyük ölçüde görmezden gelmesi, şirketin başını ağrıtmaya devam ediyor. Son bir ay içinde üç dört faklı konu yüzünden kendisini tartışmaların odağında bulan Meta, belki de en büyük krizi ise Ray-Ban akıllı gözlüklerinde yaşıyor.

    Çünkü kısa süre öncesine kadar şirketin en parlak ürünlerinden biri olarak görülen bu gözlükler, son dönemde adeta "sapık gözlüğü" damgası yedi. Öyle ki artık kullanıcıların bu gözlükleri insan içinde takmaya çekindiği söyleniyor. Bu da şirketin büyük umutlar bağladığı bu akıllı gözlüklerin satış potansiyeline dair ciddi soru işaretleri yaratıyor.

    Meta'nın Gözlüklerindeki Kayıt Işığı Kolayca Gizlenebiliyor

    Meta ve Ray-Ban ortaklığında geliştirilen bu akıllı gözlüklerin bu şekilde yaftalanmasının başlıca sebebi, fark edilmesiyle kolay olmayan dâhili bir kamerayla geliyor olmaları. Meta, olası istismarların önüne geçmek için kameranın yanına kayıttayken devreye giren bir uyarı ışığı koymuş olsa da bu ışık kolayca gizlenebiliyor. Ayrıca düşük bir ücret karşılığında bu uyarı ışığını tamamen devre dışı bırakan yazılımlar da internette ulu orta satılıyor. Bu yüzden o uyarı ışığına insanlar pek güvenmiyor. Meta'nın gözlüklerine insanları gizlice kaydeden "sapık gözlüğü" olarak bakılmaya başlanması da bundan kaynaklanıyor.

    Ayrıca bazı erkek influencer'ların bu gözlükleri kullanarak, kaydedildiklerinden habersiz kadınlarla flört ettikleri anları kaydedip sosyal medyada paylaşmaları da itibar kaybında etkili oldu. Bu tarz içerikler yaygınlaştıkça, Meta'nın gözlüklerine bakış da değişiyor. 

    Öte yandan Meta'nın skandallarla dolu geçmişi de şirkete pek yardımcı olmuyor. Hatırlarsanız daha Mart ayında, Meta çalışanlarının akıllı gözlük kullananların özel görüntülerine erişebildiği ortaya çıkmıştı. Geçen ay benzer bir olayda, şirketin çalışanlarının her hareketini kayıt altına aldığı, bu verilerin yanlışlıkla sızmasıyla ayyuka çıktı. Hâl böyleyken Meta gibi bir şirketin ürünlerinin dışarıda insanları kayıt ediyor olabileceği ihtimali pek çok kişiyi rahatsız ediyor. Üstelik bu rahatsızlık giderek büyüyor. Öyle ki artık Meta'nın ciddi bir krizle baş başa olduğunu söyleyebiliriz. Elbette şirket gözlüklerinin itibarını kurtarmak için bazı hamleler yapacaktır ama bu noktada ilk başta umduğu o rüzgarı yakalaması epey zorlaşmış görünüyor.

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