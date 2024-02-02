500 dolarlık Meta Quest’lere 3,500 dolarlık Apple Vision Pro’nun kilit özelliği geldi

Meta Quest’lere önemli özellikler eklendi
Meta Quest 3 yakında kullanıcılarına uzamsal videoları kolayca izleme ve kontrol için yeni kıstırma hareketlerini kullanma olanağı sunacak; bu özellikler Apple'ın bugün piyasaya sürülecek olan çok daha pahalı Vision Pro başlığında bulunanla benziyor. Uzamsal video ve yeni kontrol seçenekleri Quest 2, Quest 3 ve Quest Pro başlıklarına sahip olanlar için v62 güncellemesinin bir parçası olarak kademeli olarak sunuluyor.
Uzamsal video desteği, kullanıcıların Apple'ın başlığı veya bir iPhone 15 Pro / Pro Max ile çekilen 3D görüntüleri görüntülemelerine olanak tanıyacak. Apple'ın uzamsal 3D videoları, Vision Pro'nun her bir göz için sol ve sağ görüntüler arasındaki farkı hesaplamak için kullanabileceği meta verilerle kaydediliyor. Meta tarafından belirtildiği üzere, kullanıcılar Meta Quest mobil uygulamasına maksimum 20 dakika uzunluğunda uzamsal video yükleyebilecekler. Daha sonra başlığı taktıklarında Dosyalar menüsünden görüntülere erişebilecekler. Bu arada içerikler cihazda değil bulutta depolanacak.
Meta'nın Quest 3'ü geçen yıl 499 dolara piyasaya sürülmüştü ve 3.499 dolarlık Vision Pro'dan çok daha ucuz bir alternatif konumunda. Meta'nın v62 güncellemesi, uzamsal videoların yanı sıra Quest başlıkları için başka değişiklikler de içeriyor. Bunlar arasında, evrensel menüyü açmak için kısa bir "kıstırma ve bırakma" hareketi veya başlık görünümünü yeniden ayarlamak için daha uzun bir "kıstırma ve basılı tutma" seçeneği ile mevcut kıstırma kontrolünün genişletilmesi yer alıyor. Bu, Apple'ın Vision Pro'yu kullanmanın bir parçası haline getirdiği kıstırma hareketlerine benziyor ve geçmişte Microsoft'un HoloLens'inde kullandığımız "hava dokunuşunu" anımsatıyor.
Meta ayrıca, oyun akışına erişimi geliştirmek için Quest Browser'a harici kontrolcü desteği eklerken, uyumlu PCVR oyunlarında 120Hz yenileme hızları da dahil olmak üzere Quest Link güncellemeleri yapıyor. Quest başlık kullanıcıları ayrıca yakında farklı sanal gerçeklik deneyimleri arasında geçiş yaparken çeşitli uygulamalardaki görevleri sürdürmelerine olanak tanıyan yeni bir süreklilik özelliğinden de yararlanabilecekler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.