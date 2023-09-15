Meta’nın VR dünyası web ve mobile geliyor

Tam Boyutta Gör Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformların sahibi olan Meta, sanal gerçeklik alanındaki geliştirmelerinden ve vizyonundan kopmuş değil. Firma, kısa süre önce bloğunda yapmış olduğu bir duyuru ile VR (Sanal Gerçeklik) tabanlı sosyal uygulaması Horizon Worlds'ün web ve mobil platformlara geleceğini açıkladı.

Horizon Worlds web ve mobil yolcusu

Meta, web sitesinde yayınladığı yeni bir blog yazısında, şu anda Quest VR başlığına sahip olan kişilerle sınırlı olan kullanıcı tabanını genişletmek amacıyla Horizon Worlds'ün web ve mobil cihazlara doğru yol aldığını duyurdu. Bu duyuru, Horizon Worlds'ün kullanıcı tabanının azaldığı ve Meta'nın resmi oyuncu istatistiklerini hiçbir zaman yayınlamamasına rağmen, dahili belgelere atıfta bulunan raporların sosyal alanın neredeyse hiç doldurulmadığını ortaya koyduğu bir zamana denk geliyor.

Tam Boyutta Gör Horizon Worlds'ü bilmeyenler için, insanların sosyalleşmek ve oynamak için katılabilecekleri ya da "dünyalar" yaratabilecekleri bir platform olarak düşünülebilir. Ekosistemde ayrıca kullanıcıların sanal eşyalar satabileceği bir mağaza da bulunuyor. Ancak Meta her satıştan yüzde 47,5 oranında pay alıyor. Meta, az sayıda kişinin artık Android ve iOS'ta Meta Quest uygulamasına erişebileceğini belirtirken erken erişim haldeki web sürümünün herkese açık olduğu bildiriyor.

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Meta, "Önümüzdeki birkaç ay içinde daha fazla dünyayı kullanıma sunarken, web'e bağlı herhangi bir cihazdan arkadaşlarınızla takılabilecek, komedi şovlarında gülebilecek, ücretsiz konserlerin ve etkinliklerin tadını çıkarabileceksiniz" diyor. Meta şimdilik erken erişim sürecinde sistemleri test edecek ve geri bildirimleri toplayarak deneyimi geliştirecek. Bu süre zarfında yavaş yavaş Horizon Worlds daha fazla kişiye ulaştırılacak.

Web için Horizon Worlds’ün erken erişimine katılmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz: horizon.meta.com

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