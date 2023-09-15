Meta’nın VR dünyası web ve mobile geliyor

Horizon Worlds web ve mobil yolcusu
Meta, web sitesinde yayınladığı yeni bir blog yazısında, şu anda Quest VR başlığına sahip olan kişilerle sınırlı olan kullanıcı tabanını genişletmek amacıyla Horizon Worlds'ün web ve mobil cihazlara doğru yol aldığını duyurdu. Bu duyuru, Horizon Worlds'ün kullanıcı tabanının azaldığı ve Meta'nın resmi oyuncu istatistiklerini hiçbir zaman yayınlamamasına rağmen, dahili belgelere atıfta bulunan raporların sosyal alanın neredeyse hiç doldurulmadığını ortaya koyduğu bir zamana denk geliyor.
Meta, "Önümüzdeki birkaç ay içinde daha fazla dünyayı kullanıma sunarken, web'e bağlı herhangi bir cihazdan arkadaşlarınızla takılabilecek, komedi şovlarında gülebilecek, ücretsiz konserlerin ve etkinliklerin tadını çıkarabileceksiniz" diyor. Meta şimdilik erken erişim sürecinde sistemleri test edecek ve geri bildirimleri toplayarak deneyimi geliştirecek. Bu süre zarfında yavaş yavaş Horizon Worlds daha fazla kişiye ulaştırılacak.
Web için Horizon Worlds’ün erken erişimine katılmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz: horizon.meta.comBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.