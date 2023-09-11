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    Meta’nın yeni yapay zeka hedefi GPT-4 oldu

    Yeni bir rapora göre Meta, GPT-4'ü bir sonraki yapay zeka modeli için çıta olarak belirledi. Yazılım devi, OpenAI’ın halihazırdaki en güçlü ve en büyük modelinin seviyesine erişmek istiyor.
    Meta’nın yeni yapay zeka hedefi GPT-4 oldu Tam Boyutta Gör
    Meta, OpenAI'ın GPT-4'ü kadar sofistike olmasını umduğu daha güçlü yeni bir sohbet robotu oluşturmak için yapay zeka eğitim yongalarını topluyor ve veri merkezleri kuruyor. Şirketin yeni büyük dil modelini 2024 yılının başlarında eğitmeye başlamayı planladığı ve CEO Mark Zuckerberg'in bu modelin şirketlerin yapay zeka araçları oluşturması için bir kez daha ücretsiz olmasını istediği belirtiliyor.

    GPT-4 gücünde ücretsiz AI

    Meta, yapay zekanın öncü şirketlerinden OpenAI’ın GPT-4 modeli kadar işlevsel ancak ücretsiz yapay zekasını oluşturabilmek için daha fazla Nvidia H100 yapay zeka eğitim çipi satın alıyor. Meta, yeni H100 çözümleriyle altyapısını güçlendirerek Microsoft'un Azure bulut platformuna güvenmek zorunda kalmayacak. Şirketin, insan ifadelerini taklit edebilen yapay zeka araçlarının oluşturulmasını hızlandırmak amacıyla bu yılın başlarında modeli oluşturmak için bir grup oluşturduğu da bildiriliyor. Yani temeller çoktan atılmış durumda.

    Bu hedef, Meta'nın halihazırda üzerinde çalıştığı söylenen üretken yapay zeka özelliklerinin doğal bir uzantısı gibi görünüyor. Haziran ayındaki bir sızıntıda 30 kişilikli bir Instagram sohbet robotunun test edildiği iddia edilmişti ki bu da şirketin bu ay piyasaya süreceği söylenen duyurulmamış yapay zeka "personalarına" çok benziyor.

    Meta'nın bu yıl birden fazla LLM projesi hayata geçirdi ve bunların birçoğu ücretsiz ve açık kaynaklı olarak kullanıma açıldı. Meta, üretken yapay zeka alanına yatırım yapsa da diğer firmalar da boş durmuyor. Microsoft ve Google zaten uzunca bir süredir bu alanda çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde ise Apple’ın GPT-4'ten bile daha güçlü olduğu söylenen "Ajax" kod adlı bir modele her gün milyonlarca dolar akıttığı bildirildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 saat önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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