Meta’nın yeni yapay zeka hedefi GPT-4 oldu

GPT-4 gücünde ücretsiz AI
Meta, yapay zekanın öncü şirketlerinden OpenAI’ın GPT-4 modeli kadar işlevsel ancak ücretsiz yapay zekasını oluşturabilmek için daha fazla Nvidia H100 yapay zeka eğitim çipi satın alıyor. Meta, yeni H100 çözümleriyle altyapısını güçlendirerek Microsoft'un Azure bulut platformuna güvenmek zorunda kalmayacak. Şirketin, insan ifadelerini taklit edebilen yapay zeka araçlarının oluşturulmasını hızlandırmak amacıyla bu yılın başlarında modeli oluşturmak için bir grup oluşturduğu da bildiriliyor. Yani temeller çoktan atılmış durumda.
Bu hedef, Meta'nın halihazırda üzerinde çalıştığı söylenen üretken yapay zeka özelliklerinin doğal bir uzantısı gibi görünüyor. Haziran ayındaki bir sızıntıda 30 kişilikli bir Instagram sohbet robotunun test edildiği iddia edilmişti ki bu da şirketin bu ay piyasaya süreceği söylenen duyurulmamış yapay zeka "personalarına" çok benziyor.
Meta'nın bu yıl birden fazla LLM projesi hayata geçirdi ve bunların birçoğu ücretsiz ve açık kaynaklı olarak kullanıma açıldı. Meta, üretken yapay zeka alanına yatırım yapsa da diğer firmalar da boş durmuyor. Microsoft ve Google zaten uzunca bir süredir bu alanda çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde ise Apple’ın GPT-4'ten bile daha güçlü olduğu söylenen "Ajax" kod adlı bir modele her gün milyonlarca dolar akıttığı bildirildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.