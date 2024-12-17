Ray-Ban Meta akıllı gözlüğe yapay zeka güncellemesi: İşte yeni özellikler

- Meta Ray-Ban akıllı gözlük canlı çeviri yapabilecek
- Meta akıllı gözlük bir şarkıyı bulabilecek
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Meta Ray-Ban akıllı gözlük canlı çeviri yapabilecek
Güncellemeyle birlikte Meta akıllı gözlük, yemek hazırlama, bahçe işi, yeni bir yeri keşfetme ve daha birçok konuda eller serbest yardım sağlayabiliyor. ”Hey Meta" komutunu vermek gerekmiyor; Yapay zeka, siz sormadan faydalı önerilerde bulunabiliyor.
Canlı yapay zeka ile birlikte artık İngilizce ile İspanyolca, Fransızca veya İtalyanca arasında gerçek zamanlı çeviri yapabilen canlı çeviri özelliği de geldi. Birisi bu üç dilden birinde konuştuğunda gözlük, söylediklerini hoparlörler veya bağlı akıllı telefon aracılığıyla İngilizceye ve tam tersi çeviriyor.
Meta akıllı gözlük bir şarkıyı bulabilecek
Meta akıllı gözlükler artık Shazam’ı kullanarak şarkıları tanımlayabiliyor. Kullanıcı ”Hey Meta, bu şarkının adı ne?" diye sorduğunda Shazam şarkının adını veriyor.
Meta, Ray-Ban akıllı gözlüğe eklediği yeni özellikleri öncelikli olarak erken erişim programına katılanlara ve Amerika ve Kanada’daki sınırlı sayıda kişiye sundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor