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    Ray-Ban Meta akıllı gözlüğe yapay zeka güncellemesi: İşte yeni özellikler

    Meta, Ray-Ban akıllı gözlüğüne üç yeni özellik eklediğini duyurdu: Canlı yapay zeka, canlı çeviri ve Shazam. Güncelleme, erken erişim programına katılanlara sunuldu.
    Meta Ray-Ban akıllı gözlük canlı yapa zeka & çeviri Tam Boyutta Gör
    Meta, Ray-Ban akıllı gözlük ürünlerine canlı çeviri ve canlı yapay zeka gibi yeni özellikler ekledi. Canlı yapay zeka ile Meta akıllı gözlükler, yerleşik kamera sayesinde kullanıcının gördüğü her şeyi görebiliyor ve gerçek zamanlı sohbet edebiliyor.

    Meta Ray-Ban akıllı gözlük canlı çeviri yapabilecek

    Güncellemeyle birlikte Meta akıllı gözlük, yemek hazırlama, bahçe işi, yeni bir yeri keşfetme ve daha birçok konuda eller serbest yardım sağlayabiliyor. ”Hey Meta" komutunu vermek gerekmiyor; Yapay zeka, siz sormadan faydalı önerilerde bulunabiliyor.

    Canlı yapay zeka ile birlikte artık İngilizce ile İspanyolca, Fransızca veya İtalyanca arasında gerçek zamanlı çeviri yapabilen canlı çeviri özelliği de geldi. Birisi bu üç dilden birinde konuştuğunda gözlük, söylediklerini hoparlörler veya bağlı akıllı telefon aracılığıyla İngilizceye ve tam tersi çeviriyor.

    Meta akıllı gözlük bir şarkıyı bulabilecek

    Meta akıllı gözlükler artık Shazam’ı kullanarak şarkıları tanımlayabiliyor. Kullanıcı ”Hey Meta, bu şarkının adı ne?" diye sorduğunda Shazam şarkının adını veriyor.

    Meta, Ray-Ban akıllı gözlüğe eklediği yeni özellikleri öncelikli olarak erken erişim programına katılanlara ve Amerika ve Kanada’daki sınırlı sayıda kişiye sundu.

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

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    BOLDVIPER 2 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 3 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 3 gün önce

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