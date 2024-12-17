Ray-Ban Meta akıllı gözlüğe yapay zeka güncellemesi: İşte yeni özellikler

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Meta, Ray-Ban akıllı gözlük ürünlerine canlı çeviri ve canlı yapay zeka gibi yeni özellikler ekledi. Canlı yapay zeka ile Meta akıllı gözlükler, yerleşik kamera sayesinde kullanıcının gördüğü her şeyi görebiliyor ve gerçek zamanlı sohbet edebiliyor.

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Meta Ray-Ban akıllı gözlük canlı çeviri yapabilecek

Güncellemeyle birlikte Meta akıllı gözlük, yemek hazırlama, bahçe işi, yeni bir yeri keşfetme ve daha birçok konuda eller serbest yardım sağlayabiliyor. ”Hey Meta" komutunu vermek gerekmiyor; Yapay zeka, siz sormadan faydalı önerilerde bulunabiliyor.

Canlı yapay zeka ile birlikte artık İngilizce ile İspanyolca, Fransızca veya İtalyanca arasında gerçek zamanlı çeviri yapabilen canlı çeviri özelliği de geldi. Birisi bu üç dilden birinde konuştuğunda gözlük, söylediklerini hoparlörler veya bağlı akıllı telefon aracılığıyla İngilizceye ve tam tersi çeviriyor.

Meta akıllı gözlük bir şarkıyı bulabilecek

Meta akıllı gözlükler artık Shazam’ı kullanarak şarkıları tanımlayabiliyor. Kullanıcı ”Hey Meta, bu şarkının adı ne?" diye sorduğunda Shazam şarkının adını veriyor.

Meta, Ray-Ban akıllı gözlüğe eklediği yeni özellikleri öncelikli olarak erken erişim programına katılanlara ve Amerika ve Kanada’daki sınırlı sayıda kişiye sundu.

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