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    Meta Quest, kalp atış hızı ve Android entegrasyonuyla güncellendi

    Meta, VR fitness uygulamalarıyla spor yapan kişiler için Quest VR başlığa kalp atış hızı takibi ekledi. Fitness verileri artık Android telefonlarla da senkronize ediliyor.
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    meta quest kalp atış hızı android entegrasyon Tam Boyutta Gör
    Meta, Quest VR başlığa fitness ile ilişkili iki yeni özellik ekledi. Health Connect, Android telefon kullanıcılarının egzersiz verilerini otomatik olarak senkronize ediyor. Supernatural gibi sanal gerçeklik fitness uygulamalarını kullananlar artık kalp atış hızlarını takip edebiliyor, istatistiklerini gerçek zamanlı olarak görebiliyor.

    Health Connect, Android kullanıcılarının sağlık ve fitness verilerini uygulamalar arasında paylaşmasına ve bu bilgileri tek bir yerde birleştirmesine olanak tanıyan Google’ın sağlık API’si. Entegrasyon sayesinde kullanıcılar hiçbir şey yapmadan antrenman verileri Google Fit ile eş zamanlanacak. Meta, benzer entegrasyonu -Sağlık ile- geçtiğimiz yıl iOS kullanıcıları için sağlamıştı.

    meta quest health connect Tam Boyutta Gör
    Bu özelliği etkinleştirmek için, VR başlıktaki Move uygulamasında Ayarlar’a girip “Connect Move to Meta Quest Mobile App”i açmak gerekiyor. Sonrasında telefondaki Meta Quest uygulamasından bağlı uygulamalar sekmesine gidip health connect seçeneğini açmanız ve gerekli izinleri vermeniz gerekiyor.

    Meta, sağlık verilerinin VR başlıkta tutulduğunu ancak Meta Quest uygulaması üzerinden sağlık verilerinin eşitlenmesi için health connect entegrasyonunun sağlanması durumunda istatistiklerin Meta sunucularına gönderildiğini belirtiyor. Kullanıcının paylaşmayı seçtiği verilerin uçta uca şifrelendiği ve reklam için kullanılmayacağı da söylendi.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/1/11/23550611/meta-quest-heart-rate-health-connect-android https://about.fb.com/news/2023/01/track-fitness-stats-on-quest-heart-rate-monitoring-android-integration/
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