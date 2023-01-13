Meta Quest, kalp atış hızı ve Android entegrasyonuyla güncellendi

Health Connect, Android kullanıcılarının sağlık ve fitness verilerini uygulamalar arasında paylaşmasına ve bu bilgileri tek bir yerde birleştirmesine olanak tanıyan Google’ın sağlık API’si. Entegrasyon sayesinde kullanıcılar hiçbir şey yapmadan antrenman verileri Google Fit ile eş zamanlanacak. Meta, benzer entegrasyonu -Sağlık ile- geçtiğimiz yıl iOS kullanıcıları için sağlamıştı.
Meta, sağlık verilerinin VR başlıkta tutulduğunu ancak Meta Quest uygulaması üzerinden sağlık verilerinin eşitlenmesi için health connect entegrasyonunun sağlanması durumunda istatistiklerin Meta sunucularına gönderildiğini belirtiyor. Kullanıcının paylaşmayı seçtiği verilerin uçta uca şifrelendiği ve reklam için kullanılmayacağı da söylendi.Kaynakça https://www.theverge.com/2023/1/11/23550611/meta-quest-heart-rate-health-connect-android https://about.fb.com/news/2023/01/track-fitness-stats-on-quest-heart-rate-monitoring-android-integration/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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