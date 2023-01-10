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    Anlık Bildirim

    Meta, Quest VR başlığı için desteği kesiyor: Yeni özellik gelmeyecek

    Meta, 4 yıl önce tanıttığı sanal gerçeklik başlığı için desteği keseceğini duyurdu. Meta Quest VR başlığı, sosyal özelliklerini kaybedecek ve 2024'e kadar güncelleme alacak.
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    Meta Quest 1 yazılım desteği 2024 Tam Boyutta Gör
    Meta, ilk Quest VR başlığı için desteği resmî olarak kesiyor. Meta Quest sanal gerçeklik başlığına sahip olan kullanıcılara artık yeni özellikler gelmeyeceğinin, kritik hata düzeltmeleri ve güvenlik yamalarını içeren güncellemelerin de 2024’e kadar verileceğinin bilgisi paylaşıldı.

    Sosyal özellikler de kullanılamayacak

    Meta’nın kullanıcılara gönderdiği e-postanın ekran görüntüsünde, Quest’in çalışmaya devam edeceği ancak kullanıcıların parti oluşturamayacağı ya da bir partiye katılamayacağı, Meta Horizon Home sosyal özelliklerine erişimi olan kullanıcıların da 5 Mart 2023 tarihi itibarıyla bu özelliklere erişimi kaybedeceği görülüyor.

    2019’da Oculus markası altında çıkan The Quest, 2020’nin sonlarında çıkan popüler Quest 2 VR başlığın öncüsü. İki başlık, önemli ölçüde farklı donanımlara sahip olmasına rağmen büyük ölçüde aynı yeni özellikler kazandı. Quest 2, Qualcomm'un AR ve VR başlıklar için özel çipi Snapdragon XR2 (2020’nin işlemcisi) ile geliyor. Quest, Snapdragon 835/Kryo 280 (2017’nin işlemcisi) platformu tarafından destekleniyor.

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    abstergo78GHOST 4 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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