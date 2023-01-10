Meta, Quest VR başlığı için desteği kesiyor: Yeni özellik gelmeyecek

Sosyal özellikler de kullanılamayacak
Meta’nın kullanıcılara gönderdiği e-postanın ekran görüntüsünde, Quest’in çalışmaya devam edeceği ancak kullanıcıların parti oluşturamayacağı ya da bir partiye katılamayacağı, Meta Horizon Home sosyal özelliklerine erişimi olan kullanıcıların da 5 Mart 2023 tarihi itibarıyla bu özelliklere erişimi kaybedeceği görülüyor.
2019’da Oculus markası altında çıkan The Quest, 2020’nin sonlarında çıkan popüler Quest 2 VR başlığın öncüsü. İki başlık, önemli ölçüde farklı donanımlara sahip olmasına rağmen büyük ölçüde aynı yeni özellikler kazandı. Quest 2, Qualcomm'un AR ve VR başlıklar için özel çipi Snapdragon XR2 (2020’nin işlemcisi) ile geliyor. Quest, Snapdragon 835/Kryo 280 (2017’nin işlemcisi) platformu tarafından destekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..