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    Meta Quest Pro canlı olarak görüntülendi: Otelde unutulmuş

    Meta’nın yeni nesil Quest cihazının gelecek ay tanıtılması bekleniyor. Görünüşe göre cihaz, canlı olarak görüntülenmiş. Cihazın mühendislik örneği, bir çalışan tarafından otel odasında unutulmuş.
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    Meta Quest Pro canlı olarak görüntülendi
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    Sanal gerçeklik pazarındaki en önemli isimlerden Oculus’u satın alarak önemli bir güç elde eden Meta, Oculus’a verdiği destekler ile sanal gerçeklik pazarını ciddi anlamda şekillendirdi. Başarılı modelleri ile dikkat çeken Meta, önümüzdeki ay yeni sanal gerçeklik kaskı Quest Pro’yu tanıtacak. Bir süredir bahsi geçen cihaz, tanıtımından önce canlı olarak görüntülendi. Cihaz, yeni bir tasarım ile geliyor.

    Bir mühendis tarafından otel odasında unutulmuş

    Ramiro Cardenas tarafından çekilen video, güvenlik uzmanı Kevin Beaumont tarafından Twitter’da paylaşılmış durumda. Canlı ve net olarak görüntülenen Quest Pro, Project Cambria’nın olası tasarım izlerini de taşıyor. Videoda cihazın yenilenmiş kontrolcüleri de gösteriliyor. Cihaz, Meta Quest Pro adlı bir kutudan çıkmış ve kutu “Satılamaz! Mühendislik örneği” gibi etiketleri ile dikkat çekiyor. Cardenas, videonun yayınlanmasının ardından otel müşterisinin cihazı geri aldığını belirtti.

    Önümüzdeki ay resmi olarak tanıtılacak Quest Pro, Zuckerberg’in sözlerine göre üst düzey sanal gerçeklik deneyimi sunacak ve kablosuz olacak. Göz takibi ve yüz takibi dışında ek sensörler ile gelmesi beklenen cihaz, VR oyunlar için muhteşem bir cihaz olacak ancak oyun dışındaki deneyimlere de önem verecek. Bloomberg, daha önce cihazın Meta Quest Pro ismiyle çıkacağını belirtmişti, videoda da doğrulanan bu isim muhtemelen firma içerisinde kesinleşmiş durumda. Ayrıca cihaz için eğitimsel bir video da sızdırılmış durumda. Bahsi geçen kısa videoyu buradan izleyebilirsiniz.

    Kaynakça https://twitter.com/GossiTheDog/status/1569179043152510976 https://www.engadget.com/leak-appears-to-show-metas-quest-pro-headset-a-month-ahead-of-launch-084747907.html
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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 4 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 5 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 5 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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