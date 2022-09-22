Meta işten çıkarmalara başlıyor

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10 yıllık kesintisiz büyümenin ardından global enflasyonun da etkisiyle kullanıcı kaybetmeye başlayan Facebook çatı firması Meta için yeniden yapılanma da kaçınılmaz hale geldi. Buna işten çıkarmalar da dahil.

Meta yeniden yapılanıyor

Yapılan açıklamaya göre ekonomik gidişatta daha hızlı aksiyon alınması adına personelin işten çıkartılması ve operasyon ekiplerinin yeniden yapılandırılması masaya yatırılıyor. Meta hali hazırda pek işten çıkarma tanımını kullanmak istemiyor ancak ilerleyen süreçte önemli sayıda çalışanın görevine son verilecek.

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Mark Zuckerberg zor dönemlerden geçtiklerini ve çalışanlar hakkında bir performans kriteri koyacaklarını belirtiyor. Şimdiden firma içerisinde yenilenecek iş pozisyonları için çalışanlara formlar gönderiliyor. 30 gün içerisinde doldurulması gereken bu formlar çalışanın performansına göre değerlendirilecek ve gerekirse bu kişi işten çıkarılabilecek ya da yeni pozisyona atanabilecek. Henüz toplam kaç kişinin işten çıkarılacağı açıklanmadı. Firmanın toplamda 83 bin civarında çalışanı bulunuyor.

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