Meta, Threads beta programını başlattı

Threads beta programına kayıtlar açıldı
Threads, Çarşamba günü kullanıma sunuldu ve şimdiden 70 milyon kullanıcıyı kendine çekmeyi başladı. Platformda, direkt mesaj, takip akışı, web sürümü, kronolojik sıralama gibi birkaç önemli özellik eksik. Platformun şu anda basit bir yapıya sahip olduğu göz önüne alındığında, yeni beta programı, yeni özelliklere sahip olmak isteyen kullanıcılar için cazip gelebilir.
Bekleme listesi olmadığı için bugün beta programına buradan kaydolabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)