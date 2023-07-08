Meta, Threads beta programını başlattı

Tam Boyutta Gör Meta, Android için Threads beta programını başlatıyor. WhatsApp, Twitter ve diğer uygulamalarda olduğu gibi beta programına katılan kullanıcılar en yeni özelliklere öncelikli erişim sağlayacak ancak kararlı sürüm olmadığından çeşitli hatalarla karşılaşılma olasılığı yüksek.

İnstagram Threads nedir? İşte Threads indirme, kayıt & üye olma 2 gün önce eklendi

Threads beta programına kayıtlar açıldı

Threads, Çarşamba günü kullanıma sunuldu ve şimdiden 70 milyon kullanıcıyı kendine çekmeyi başladı. Platformda, direkt mesaj, takip akışı, web sürümü, kronolojik sıralama gibi birkaç önemli özellik eksik. Platformun şu anda basit bir yapıya sahip olduğu göz önüne alındığında, yeni beta programı, yeni özelliklere sahip olmak isteyen kullanıcılar için cazip gelebilir.

Bekleme listesi olmadığı için bugün beta programına buradan kaydolabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.