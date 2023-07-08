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    Anlık Bildirim

    Meta, Threads beta programını başlattı

    Meta'nın inanılmaz hızda yükselen sosyal ağ uygulaması Instagram Threads için beta programı başlatıldı. Öncelikle Android kullanıcıları en yeni özellikleri deneyimleyecek.
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    Meta Threads beta programı açıldı Tam Boyutta Gör
    Meta, Android için Threads beta programını başlatıyor. WhatsApp, Twitter ve diğer uygulamalarda olduğu gibi beta programına katılan kullanıcılar en yeni özelliklere öncelikli erişim sağlayacak ancak kararlı sürüm olmadığından çeşitli hatalarla karşılaşılma olasılığı yüksek.

    Threads beta programına kayıtlar açıldı

    Threads, Çarşamba günü kullanıma sunuldu ve şimdiden 70 milyon kullanıcıyı kendine çekmeyi başladı. Platformda, direkt mesaj, takip akışı, web sürümü, kronolojik sıralama gibi birkaç önemli özellik eksik. Platformun şu anda basit bir yapıya sahip olduğu göz önüne alındığında, yeni beta programı, yeni özelliklere sahip olmak isteyen kullanıcılar için cazip gelebilir.

    Bekleme listesi olmadığı için bugün beta programına buradan kaydolabilirsiniz.

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    mk148a 2 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 3 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 4 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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