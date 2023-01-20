Meta, yeni özelliği duyurdu: Tüm hesaplar tek bir yerden yönetilebilecek

Reklam ayarları da yenileniyor
Meta, reklam ayarlarında da iyileştirmeye gidiyor. Sosyal medya platformunun önemli bir parçası olan reklamlardan bazıları kullanıcıların ilgi alanlarına hitap ederken bazıları sosyal medya deneyimini olumsuz etkiliyor. Şirket, ilgi alanlarına göre reklamları seçmelerine olanak sağlayacak özellikler üzerinde çalışıyor.
Meta, tüm hesap ayarlarını birleştiren yeni Hesap Merkezi’ni bugünden itibaren kademeli olarak açacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....