Meta, yeni özelliği duyurdu: Tüm hesaplar tek bir yerden yönetilebilecek

Tam Boyutta Gör Yenilenen Hesap Merkezi, Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp’taki ayarlar menüsünde yer alacak. Bu, kullanıcıların tek bir uygulama üzerinden tüm hesaplarının ayarlarını yapabileceği anlamına geliyor. Kullanıcılar kişisel bilgilerini, şifrelerini, güvenlik ayarlarını, reklam tercihlerini ve uygulama izinlerini değiştirebilecek. Tüm uygulamalar Hesap Merkezi’ne otomatik olarak eklenmeyecek; kullanıcının hesaplarını elle eklemesi gerekecek.

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Reklam ayarları da yenileniyor

Meta, reklam ayarlarında da iyileştirmeye gidiyor. Sosyal medya platformunun önemli bir parçası olan reklamlardan bazıları kullanıcıların ilgi alanlarına hitap ederken bazıları sosyal medya deneyimini olumsuz etkiliyor. Şirket, ilgi alanlarına göre reklamları seçmelerine olanak sağlayacak özellikler üzerinde çalışıyor.

Meta, tüm hesap ayarlarını birleştiren yeni Hesap Merkezi’ni bugünden itibaren kademeli olarak açacak.

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Meta, tüm hesap ayarlarını birleştiren yeni özelliğini duyurdu