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    Meta, yeni özelliği duyurdu: Tüm hesaplar tek bir yerden yönetilebilecek

    Meta, WhatsApp, Instagram ve Facebook hesap ayarlarını tek bir noktada birleştiriyor. Yeni Hesap Merkezi ile kullanıcılar, Meta’ya bağlı tüm hesaplarının tercihlerini bir yerden yönetebilecek.
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    meta hesap merkezi yeni Tam Boyutta Gör
    Yenilenen Hesap Merkezi, Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp’taki ayarlar menüsünde yer alacak. Bu, kullanıcıların tek bir uygulama üzerinden tüm hesaplarının ayarlarını yapabileceği anlamına geliyor. Kullanıcılar kişisel bilgilerini, şifrelerini, güvenlik ayarlarını, reklam tercihlerini ve uygulama izinlerini değiştirebilecek. Tüm uygulamalar Hesap Merkezi’ne otomatik olarak eklenmeyecek; kullanıcının hesaplarını elle eklemesi gerekecek.

    Reklam ayarları da yenileniyor

    Meta, reklam ayarlarında da iyileştirmeye gidiyor. Sosyal medya platformunun önemli bir parçası olan reklamlardan bazıları kullanıcıların ilgi alanlarına hitap ederken bazıları sosyal medya deneyimini olumsuz etkiliyor. Şirket, ilgi alanlarına göre reklamları seçmelerine olanak sağlayacak özellikler üzerinde çalışıyor.

    Meta, tüm hesap ayarlarını birleştiren yeni Hesap Merkezi’ni bugünden itibaren kademeli olarak açacak.

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    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

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    cunkurd 1 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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