Metaverse hayal kırıklığı mı olacak?

Tam Boyutta Gör Özellikle Facebook çatı firmasının ismini Meta olarak değiştirmesi ile metaverse kavramı öne çıkmış ve bununla ilgili kripto para projeleri patlama yapmıştı. Ne var ki metaverse Dünyaları beklentilerin çok çok altında kaldı.

Metaverse dünyasında neler oluyor?

Geçtiğimiz günlerde Sandbox sanal evren platformlarının günlük 38 kişi tarafından ziyaret edildiği gündeme gelmişti. Benzer konu Meta firmasının evreni Horizon Worlds için de yaşanıyor. Bir türlü istenen hareketlilik yaşanamıyor.

Şirket içerisinden elde edilen dokümanlara göre Horizon Worlds aylık 200 bin kullanıcıya bile ulaşamadı. Mark Zuckerberg ilk günlerde hedefini aylık 500 bin kullanıcı olarak belirlerken sonrasında bunu 250 bine çekti. Belgeler Horizon Worlds’ü boş bir dünya olarak tanımlıyor.

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Horizon Worlds geliştiricilerin kendi dünyasını kurduğu ve sunduğu eğlenceler karşılığında ziyaretçilerden belirli bir gelir elde ettiği bir metaverse evreni. Bu dünyaların her birisinin 50 ziyaretçiyi bile aşamadığı belirtiliyor.

Bunun en büyük sebebi elbette sanal gerçeklik kasklarının halen çok pahalı olması. Zuckerberg bugüne kadar 10 milyar dolarlık harcama yaptı ancak insanların yüzlerce veya binlerce dolar vererek sanal gözlük satın almasının bir sebebi yok. Zuckerberg projenin benimsenmesinin yıllar alabileceğini belirtmişti ancak görünen o ki tüketici tarafında halen bir ilgi uyanmış değil.

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