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    Meta, veri ihlalleri sebebiyle 17 milyon euro para cezasına çarptırıldı

    Avrupa Birliği'ndaki kullanıcıların gizliliğini korumak için bazı önlemleri almadığı gerekçesiyle Veri Koruma Komisyonu tarafından 17 milyon euro para cezasına çarptırıldı.
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    Meta, veri ihlali sebebiyle 17 milyon euro para cezası aldı

    Veri Koruma Komisyonu(DPC), Facebook'un çatı şirketi Meta'ya Avrupa Birliği'ndeki kullanıcıların gizliliğini sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan Genel Veri Koruma Yönetmeliği(GDPR) kapsamında 12 veri ihlali sebebiyle 17 milyon euro para cezasına çarptırdı.

    WhatsApp ve Twitter da ceza almıştı

    7 Haziran 2018 ile 4 Aralık 2018 arasında DPC tarafından alınan 12 veri ihlali bildirimi üzerine soruşturma başlatan komisyon, kuruluşların temel veri koruma ilkelerini karşılamak için önlemler almasını gerektiren yönetmeliğin bazı maddelerini platformlarında yerine getirmediği için Meta'ya para cezası uyguladı.

    Bir Meta sözcüsü Engadget'e yaptığı açıklamada: "Bu ceza, 2018'den beri güncellediğimiz kayıt tutma uygulamalarıyla ilgilidir, insanların bilgilerini korumada bir başarısızlık değil. GDPR kapsamındaki yükümlülüklerimizi ciddiye alıyoruz ve süreçlerimiz gelişmeye devam ederken bu kararı dikkatle değerlendireceğiz." ifadelerinde bulundu.

    DPC daha önce de WhatsApp'a veri kuralları ihlali gerekçesiyle 225 milyon euro para cezası vermişti. Ayrıca Twitter'a da para cezası uygulayan komisyon, çocukların kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak da Instagram'ı soruşturuyor.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 15 saat önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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