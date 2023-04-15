Çizimleri animasyona dönüştüren Meta projesi, açık kaynaklı hale getirildi

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ servislerinin akım haline gelmesi ile büyük teknoloji şirketleri, bu alana daha büyük yatırımlar yapmaya başladı. Meta tarafından 2021 yılında demo olarak yayınlanan bir yapay zekâ projesi, yeni bir karar ile açık kaynaklı hale getirildi.

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Çizimlerinizi animasyona dönüştürebileceksiniz

Meta’nın The Fundamental AI Research (FAIR) isimli takımı tarafından geliştirilen ve 2021 yılında demosu yayınlanan animasyon projesi, şirketin son kararı ile açık kaynaklı hale getirildi. 2021 yılında yayınlanan web demosu, ufak bir kutucuğa insan figürü çizmenizi istiyor ve yapay zekâ modeli, çiziminizi dans, komik, yürüme ve zıplama animasyonları haline getiriyor.

Tam Boyutta Gör Animated Drawings isimli proje, çiziminizin dijital versiyonunu yakalamak için nesne algılama modellerini, poz tahmini modellerini ve görüntü işleme tabanlı segmentasyon yöntemlerini kullanıyor. Daha sonra görüntüyü deforme etmek ve canlandırmak için geleneksel bilgisayar grafik tekniklerini kullanılıyor. Meta, demo sırasında 1,6 milyon farklı kullanıcı çizimlerini kullanarak modeli daha da geliştirmiş, bu da projenin artık daha güçlü olacağını gösteriyor. Ayrıca demo sırasında firma yalnızca insan figürü çizimlerinin çalışacağını söylese de görünüşe göre proje logo, anime karakterleri ve balık gibi farklı çizimler üstünde de çalışıyor.

Meta bir blog yazısında, "Modelleri ve kodu açık kaynak olarak yayınlayarak, proje geliştiricilerin projeyi geliştirmeleri ve genişletmesi için açık kaynak topluluğunda bir yenilik ve iş birliği kültürünü geliştirmeleri için bir başlangıç noktası sağlıyor" diyerek açık kaynak topluluğunun yararlarından bahsetti.

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