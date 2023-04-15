Çizimleri animasyona dönüştüren Meta projesi, açık kaynaklı hale getirildi

Meta’nın The Fundamental AI Research (FAIR) isimli takımı tarafından geliştirilen ve 2021 yılında demosu yayınlanan animasyon projesi, şirketin son kararı ile açık kaynaklı hale getirildi. 2021 yılında yayınlanan web demosu, ufak bir kutucuğa insan figürü çizmenizi istiyor ve yapay zekâ modeli, çiziminizi dans, komik, yürüme ve zıplama animasyonları haline getiriyor.
Meta bir blog yazısında, "Modelleri ve kodu açık kaynak olarak yayınlayarak, proje geliştiricilerin projeyi geliştirmeleri ve genişletmesi için açık kaynak topluluğunda bir yenilik ve iş birliği kültürünü geliştirmeleri için bir başlangıç noktası sağlıyor" diyerek açık kaynak topluluğunun yararlarından bahsetti.
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