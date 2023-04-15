Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çizimleri animasyona dönüştüren Meta projesi, açık kaynaklı hale getirildi

    Her geçen gücün popülerleşen yapa zekâ teknolojileri, bu alanda geliştirilen projeleri arttırıyor. Meta’nın şirket için geliştirdiği bir yapay zekâ projesi, açık kaynaklı hale getirildi.
    Oy Ver
    Metanın yapay zeka projesi açık kaynaklı hale getirildi Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ servislerinin akım haline gelmesi ile büyük teknoloji şirketleri, bu alana daha büyük yatırımlar yapmaya başladı. Meta tarafından 2021 yılında demo olarak yayınlanan bir yapay zekâ projesi, yeni bir karar ile açık kaynaklı hale getirildi.

    Çizimlerinizi animasyona dönüştürebileceksiniz

    Meta’nın The Fundamental AI Research (FAIR) isimli takımı tarafından geliştirilen ve 2021 yılında demosu yayınlanan animasyon projesi, şirketin son kararı ile açık kaynaklı hale getirildi. 2021 yılında yayınlanan web demosu, ufak bir kutucuğa insan figürü çizmenizi istiyor ve yapay zekâ modeli, çiziminizi dans, komik, yürüme ve zıplama animasyonları haline getiriyor.

    Metanın yapay zeka projesi açık kaynaklı hale getirildi Tam Boyutta Gör
    Animated Drawings isimli proje, çiziminizin dijital versiyonunu yakalamak için nesne algılama modellerini, poz tahmini modellerini ve görüntü işleme tabanlı segmentasyon yöntemlerini kullanıyor. Daha sonra görüntüyü deforme etmek ve canlandırmak için geleneksel bilgisayar grafik tekniklerini kullanılıyor. Meta, demo sırasında 1,6 milyon farklı kullanıcı çizimlerini kullanarak modeli daha da geliştirmiş, bu da projenin artık daha güçlü olacağını gösteriyor. Ayrıca demo sırasında firma yalnızca insan figürü çizimlerinin çalışacağını söylese de görünüşe göre proje logo, anime karakterleri ve balık gibi farklı çizimler üstünde de çalışıyor.

    Meta bir blog yazısında, "Modelleri ve kodu açık kaynak olarak yayınlayarak, proje geliştiricilerin projeyi geliştirmeleri ve genişletmesi için açık kaynak topluluğunda bir yenilik ve iş birliği kültürünü geliştirmeleri için bir başlangıç noktası sağlıyor" diyerek açık kaynak topluluğunun yararlarından bahsetti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Üst düzey işadamı / bürokratlar için de ideal. Koy telefonunu mikrodalganın içine, bak istihbari dalganın keyfine.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yatay geçişte ders uyuşmazlığı benzinde gaz yememe co2 polar mı apolar mı losiram kullananlar yorumları opel corsa 1.4 swing yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max L 2022
    Reeder P13 Blue Max L 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana C500.1115-8V00X-G-F
    Casper Nirvana C500.1115-8V00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    DH-LION
    DH-LION
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız