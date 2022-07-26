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Kripto sektörü gelişme kaydetmeye devam ederken, Metaverse hızla yayılmaya, genişlemeye başladı. Metaverse, geleceğin evreni olarak konumlandırılıyor. Bu yaklaşım, satışlara da olumlu olarak yansıyor. Son yayınlanan rapora göre metaverse satışları, 2026 yılına kadar 5 milyar dolarlık artış yaşanacak..

Küresel pazar araştırma şirketi Technavio‘nun raporunda, 2026 yılına kadar metaverse emlak piyasasının yıllık yüzde 61,74 büyüme oranıyla 5,36 milyar dolar artacağı açıklandı. Bugüne kadar 500 milyon doları aşkın metaverse arsa satışı yapıldı.

Technavio, metaverse büyümesinin yüzde 41’inin, Kuzey Amerika’dan geleceğini söylüyor. Rapora göre, sanal arazi satışlarının gelecekte trend olacak.

Yayınlanan rapora göre, Nike, Facebook ve Microsoft gibi dev şirketler metaverse’e girdikçe, metaverse gayrimenkul pazarı önemli bir yerde olacak.

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Ülkeler ve şehirler bazında da bu alana ilgi artıyor. Örnek vermek gerekirse Dubai, yeni metaverse stratejisini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Bununla beraber metaverse‘de 40 bine kadar sanal iş imkanı sunmayı hedeflediğini bildirmişti.

Son olarak Şanghay da turizmde metaverse’ü teşvik etmek, kültür ve sanat endüstrisinde NFT’leri teşvik etmek için üç yıllık bir plan sunacağını duyurmuştu.

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Metaverse arsa satışlarında 5 milyar dolarlık artış olacak