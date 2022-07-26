Bitfinex ve Tether, güvenli görüntülü görüşme uygulaması Keet’i tanıttı

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Kardeş kripto para şirketleri Bitfinex ve Tether, eşler arası (P2P) altyapı geliştiricisi Hypercore ile birlikte Holepunch adında yeni bir şirket ve protokol oluşturdu. P2P iletişim uygulaması Keet’i tanıttı. Popüler uygulamalardan farklı olarak sunucu üzerinden değil, katılımcının interneti üzerinden görüntü ve ses aktarımı yapılıyor. Daha güvenli yapıya sahip..

Kripto şirketleri Bitfinex ve Tether, eşler arası görüntülü arama uygulaması Keet’i başlattığını duyurdu. Söz konusu uygulamanın alfa sürümünün bugün piyasaya sürüldüğü belirtildi.

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Yapılan basın açıklamasında, Keet’in kullanıcıların sesli ve görüntülü aramalar planlamalarına, yazılı sohbet etmelerine ve ücretsiz dosya paylaşmalarına izin vereceği belirtildi.

Bunun yanında Keet uygulaması, kullanıcıların yetkilendirme üzerine yalnızca kriptografik anahtarları kullanarak birbirlerini bulmasını ve birbirine bağlanmasını sağlayan Distributed Holepunching (DHT) adlı bir teknolojiyle destekleniyor.

Son olarak belirtmek gerekirse uygulamanın alfa sürümü bugün piyasaya sürüldü. Ayrıca şirket, mobil uygulamanın bu yılın kasım ayına kadar piyasaya sürülmesini planladıklarını söyledi. Keet.io web sitesi üzerinden platforma erişebilirsiniz.

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