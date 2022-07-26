Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bitfinex ve Tether, güvenli görüntülü görüşme uygulaması Keet’i tanıttı

    Kripto para sektörünün önde gelen şirketlerinden Bitfinex ve Tether, P2P teknolojisi üzerine kurulu görüntülü arama uygulaması Keet'i tanıttı. Keet, güvenli yapısıyla öne çıkıyor.
    1

    Bitfinex ve Tether, görüntülü arama uygulaması Keet’i tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Kardeş kripto para şirketleri Bitfinex ve Tether, eşler arası (P2P) altyapı geliştiricisi Hypercore ile birlikte Holepunch adında yeni bir şirket ve protokol oluşturdu. P2P iletişim uygulaması Keet’i tanıttı. Popüler uygulamalardan farklı olarak sunucu üzerinden değil, katılımcının interneti üzerinden görüntü ve ses aktarımı yapılıyor. Daha güvenli yapıya sahip..

    Kripto şirketleri Bitfinex ve Tether, eşler arası görüntülü arama uygulaması Keet’i başlattığını duyurdu. Söz konusu uygulamanın alfa sürümünün bugün piyasaya sürüldüğü belirtildi. 

    Yapılan basın açıklamasında, Keet’in kullanıcıların sesli ve görüntülü aramalar planlamalarına, yazılı sohbet etmelerine ve ücretsiz dosya paylaşmalarına izin vereceği belirtildi. 

    Bunun yanında Keet uygulaması, kullanıcıların yetkilendirme üzerine yalnızca kriptografik anahtarları kullanarak birbirlerini bulmasını ve birbirine bağlanmasını sağlayan Distributed Holepunching (DHT) adlı bir teknolojiyle destekleniyor.

    Son olarak belirtmek gerekirse uygulamanın alfa sürümü bugün piyasaya sürüldü. Ayrıca şirket, mobil uygulamanın bu yılın kasım ayına kadar piyasaya sürülmesini planladıklarını söyledi. Keet.io web sitesi üzerinden platforma erişebilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mini ve Mikro İHA avcısı: Şahin

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C21
    Realme C21
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Flex 5
    Lenovo IdeaPad Flex 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız