    OpenAI, yazılım geliştirme araçları üreten Astral'ı satın alıyor

    OpenAI, yazılım geliştiriciler için açık kaynaklı araçlar sunan Astral'ı bünyesine katacağını açıkladı. Bu hamleyle şirket, yapay zeka tabanlı kodlama asistanı Codex'i güçlendirmeyi hedefliyor.

    OpenAI, yazılım geliştirme araçları üreten Astral'ı satın alıyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI, Perşembe günü yaptığı açıklamayla yazılım geliştiriciler arasında popüler olan açık kaynaklı araçlar üreten Astral girişimini satın alacağını duyurdu. Astral ekibi OpenAI bünyesine katılarak, şirketin yapay zeka tabanlı kodlama asistanı olan Codex'in geliştirilmesine katkı sağlayacak. Anlaşmanın finansal detayları ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

    Astral'ın kurucusu ve CEO'su Charlie Marsh, satın almayla ilgili blog yazısında, "Hedefimiz değişmedi: Programlamayı daha üretken hale getirmek ve yazılım geliştirme vizyonunu kökten değiştiren araçlar sunmaya devam etmek" ifadelerini kullandı.

    Rekabet kızışırken Codex kullanıcı sayısı üç katına çıktı

    CNBC'nin raporuna göre, yapay zeka tabanlı programlama asistanlarının popülaritesi son bir yılda büyük bir artış gösterdi. OpenAI; Anthropic ve Cursor gibi güçlü rakiplerin sunduğu çözümler karşısında pazar payını korumayı ve kullanıcıları kendi platformuna çekmeyi amaçlıyor.

    OpenAI, yazılım geliştirme araçları üreten Astral'ı satın alıyor Tam Boyutta Gör
    Şirket tarafından paylaşılan verilere göre Codex, haftalık 2 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip. Ayrıca aracın kullanıcı sayısı 2026 başından bu yana üç katına çıktı. Satın alma işleminin henüz devir işlemlerinin tamamlanması ve düzenleyici kurum onaylarından geçmesi bekleniyor.
