Çinli Metax, yapay zekâ odaklı ekran kartını tanıttı

- Yapay zekâ ve bulut sunucuları için geliştirildi
- Metax yakında oyunculara özel bir ekran kartı tanıtacak
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Yapay zekâ ve bulut sunucuları için geliştirildi
Bulut veri merkezi ve yapay zekâ uygulamaların için geliştirilmiş olan XiSi N100 hakkında elimizde teknik detaylar bulunmuyor ancak ürünün Metax MXN100 GPU çipinden gücünü aldığını biliyoruz. 1 kanal kodlama ve 96 kanal çözümleme özelliklerine sahip olan kart, HEVC gibi video formatlarını da destekliyor. Ayrıca ürün, endüstrinin gerisinde kalarak maksimum 8K çözünürlükte video oynatabiliyor.
Metax yakında oyunculara özel bir ekran kartı tanıtacak
Pasif soğutmaya sahip N100 ile oyuncuları hayal kırıklığına uğratan Metax, 2025 yılında oyuncular için bir ekran kartı tanıtacağını belirtti. Ayrıca firma, bu GPU’nun temel render tekniklerini ve modern grafik API’larını destekleyeceğini de duyurdu. Bakalım Metax, Çin pazarında başarılı olabilecek mi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi