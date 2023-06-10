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    Anlık Bildirim

    Çinli Metax, yapay zekâ odaklı ekran kartını tanıttı

    Bilişim ve donanım sektöründe batıya olan bağımlılığını azaltmak isteyen Çin, bu konuda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Çip geliştiricisi Metax, yapay zekâ odaklı yeni ekran kartını tanıttı.
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    Metax yapay zeka odaklı ekran kartını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Çip tasarımları konusunda batıya olan bağımlılığını azaltmak isteyen Çin, son yıllarda CPU ve GPU gibi çip üreten firmalara destek olmaya başladı. GPU firması olarak kurulan Metax, ilk ekran kartı olan XiSi N100’ü tanıttı.

    Yapay zekâ ve bulut sunucuları için geliştirildi

    Bulut veri merkezi ve yapay zekâ uygulamaların için geliştirilmiş olan XiSi N100 hakkında elimizde teknik detaylar bulunmuyor ancak ürünün Metax MXN100 GPU çipinden gücünü aldığını biliyoruz. 1 kanal kodlama ve 96 kanal çözümleme özelliklerine sahip olan kart, HEVC gibi video formatlarını da destekliyor. Ayrıca ürün, endüstrinin gerisinde kalarak maksimum 8K çözünürlükte video oynatabiliyor. 

    Metax yapay zeka odaklı ekran kartını tanıttı Tam Boyutta Gör
    XiSi N100, firmaya özel MXMACA yazılım yığınıyla birlikte geliyor ve çeşitli çerçevelerin ağ modelleriyle uyumlu çalışabiliyor. INT8 için 160 TOPS, FP16 için ise 80 TFLOP gibi bir performansa olan N100, Nvidia A100 gibi rakiplerinin gerisinde kalıyor. Şirket yetkilileri, GPU’nun seri üretime geçtiğini ve yakın zamanda yerel pazarlarda yer alacağını belirtti. Yakın zamanda Çin’de satışa çıkacak olan GPU; HEVC, H.264, AVS2 ve AV1 gibi popüler formatları destekleyecek. GPU'nun, tek slot boyutunda olduğunu ve herhangi bir fana sahip olmadığını da belirtelim.

    Metax yakında oyunculara özel bir ekran kartı tanıtacak

    Pasif soğutmaya sahip N100 ile oyuncuları hayal kırıklığına uğratan Metax, 2025 yılında oyuncular için bir ekran kartı tanıtacağını belirtti. Ayrıca firma, bu GPU’nun temel render tekniklerini ve modern grafik API’larını destekleyeceğini de duyurdu. Bakalım Metax, Çin pazarında başarılı olabilecek mi.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    T
    teknolojikolik.com 1 gün önce

    https://teknolojikolik.com/iphone-15-ozellikleri-fiyati/

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    Furkooo85 2 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 2 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 4 gün önce

    Çok iyi

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