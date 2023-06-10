Çinli Metax, yapay zekâ odaklı ekran kartını tanıttı

Tam Boyutta Gör Çip tasarımları konusunda batıya olan bağımlılığını azaltmak isteyen Çin, son yıllarda CPU ve GPU gibi çip üreten firmalara destek olmaya başladı. GPU firması olarak kurulan Metax, ilk ekran kartı olan XiSi N100’ü tanıttı.

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Yapay zekâ ve bulut sunucuları için geliştirildi

Bulut veri merkezi ve yapay zekâ uygulamaların için geliştirilmiş olan XiSi N100 hakkında elimizde teknik detaylar bulunmuyor ancak ürünün Metax MXN100 GPU çipinden gücünü aldığını biliyoruz. 1 kanal kodlama ve 96 kanal çözümleme özelliklerine sahip olan kart, HEVC gibi video formatlarını da destekliyor. Ayrıca ürün, endüstrinin gerisinde kalarak maksimum 8K çözünürlükte video oynatabiliyor.

Tam Boyutta Gör XiSi N100, firmaya özel MXMACA yazılım yığınıyla birlikte geliyor ve çeşitli çerçevelerin ağ modelleriyle uyumlu çalışabiliyor. INT8 için 160 TOPS, FP16 için ise 80 TFLOP gibi bir performansa olan N100, Nvidia A100 gibi rakiplerinin gerisinde kalıyor. Şirket yetkilileri, GPU’nun seri üretime geçtiğini ve yakın zamanda yerel pazarlarda yer alacağını belirtti. Yakın zamanda Çin’de satışa çıkacak olan GPU; HEVC, H.264, AVS2 ve AV1 gibi popüler formatları destekleyecek. GPU'nun, tek slot boyutunda olduğunu ve herhangi bir fana sahip olmadığını da belirtelim.

Metax yakında oyunculara özel bir ekran kartı tanıtacak

Pasif soğutmaya sahip N100 ile oyuncuları hayal kırıklığına uğratan Metax, 2025 yılında oyuncular için bir ekran kartı tanıtacağını belirtti. Ayrıca firma, bu GPU’nun temel render tekniklerini ve modern grafik API’larını destekleyeceğini de duyurdu. Bakalım Metax, Çin pazarında başarılı olabilecek mi.

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