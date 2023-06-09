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    Anlık Bildirim

    Spider-Man 2’nin çıkış tarihi açılandı: Venom hakkında önemli bir detay paylaşıldı

    Playstation 5’e özel olarak gelecek yılın en beklenen oyunlarından olan Spider-Man 2 için çıkış tarihi verildi. Miles ve Peter’ın yeni maceralarını anlatacak olan yapım ekim ayında yayınlanacak.
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    Spider Man 2 için çıkış tarihi verildi Tam Boyutta Gör
    2021 yılında Playstation 5 için duyurulan Marvel’s Spider-Man 2 için çıkış tarihi verildi. Bir süredir 2023 yılında çıkacağı belirtilen yapım, önümüzdeki aylarda hayranları ile buluşacak.

    Spider-Man 2, 20 Ekim’de yayınlanacak

    Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Playstation Showcase’te yer alan Spider-Man 2 için Summer Game Fest 2023 etkinliği dahilinde çıkış tarihi açıklandı. PS5 sisteminin en beklenen oyunlarından biri olacak yapım, 20 Ekim 2023 tarihinde yayınlanacak. Peter ve Miles’ın Kraven the Hunter ve Venom ile olan mücadelesini anlatacak olan yapım, yıl bitmeden hayranlar ile buluşacak.

    Eddie Brock Venom olmayacak

    Spider Man 2 için çıkış tarihi verildi Tam Boyutta Gör
    Summer Game Fest 2023 etkinliğinde Spider-Man 2’nin Yaratıcı Yönetmeni Brian Intihar, Venom karakterinin Eddie Brock olmayacağını belirtti. Birçok Spider-Man macerasında Venom olan Brock, muhtemelen yapımda yer almayacaktır. Hangi karakterin Venom olacağı henüz bilinmiyor ancak önceki yapımlar, Harry Osborn’un Venom olacağına işaret ediyordu.

    Playstation 5’e özel olarak hazırlanan ve sistemin tüm özelliklerinden faydalanması beklenen Spider-Man 2, hiç kuşkusuz platformun en başarılı oyunlarından olacak. Çıkış tarihi ile Assassin’s Creed Mirage, Alan Wake 2, Mortal Kombat 1 ve Starfield ile yarışacak olan yapım bakalım nasıl bir performans sergileyecek. 

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 19 saat önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 22 saat önce

    🤩

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    Mantarın Başı 2 gün önce

    Çok iyi

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