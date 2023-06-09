Spider-Man 2’nin çıkış tarihi açılandı: Venom hakkında önemli bir detay paylaşıldı

Spider-Man 2, 20 Ekim’de yayınlanacak
Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Playstation Showcase’te yer alan Spider-Man 2 için Summer Game Fest 2023 etkinliği dahilinde çıkış tarihi açıklandı. PS5 sisteminin en beklenen oyunlarından biri olacak yapım, 20 Ekim 2023 tarihinde yayınlanacak. Peter ve Miles’ın Kraven the Hunter ve Venom ile olan mücadelesini anlatacak olan yapım, yıl bitmeden hayranlar ile buluşacak.
Eddie Brock Venom olmayacak
Playstation 5’e özel olarak hazırlanan ve sistemin tüm özelliklerinden faydalanması beklenen Spider-Man 2, hiç kuşkusuz platformun en başarılı oyunlarından olacak. Çıkış tarihi ile Assassin’s Creed Mirage, Alan Wake 2, Mortal Kombat 1 ve Starfield ile yarışacak olan yapım bakalım nasıl bir performans sergileyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi