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    Mete Gazoz ve Melissa Vargas, REALME Türkiye’nin marka yüzü oldu

    Çinli akıllı telefon markası Realme'nin Türkiye'deki marka yüzleri belli oldu. Milli sporcularımız, Realme Türkiye'nin tanıtımlarında boy gösterecek.             
    Mete Gazoz ve Melissa Vargas, REALME Türkiye’nin marka yüzü oldu Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de son yıllarda pazar payını artıran REALME, yeni marka yüzlerini tanıttı. Dünya şampiyonu Mete Gazoz ve milli voleybol yıldızımız Melissa Vargas, Realme’nin tanıtımlarında rol alacak.

    Melissa Vargas, voleybolda Türkiye’nin 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası şampiyonluğu ve 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi şampiyonluğu başarılarında önemli rol sahibi olmuş ve turnuvaların MVP’si seçilmişti.

    Milli okçumuz Mete Gazoz, olimpiyatlarda ve çeşitli uluslararası turnuvalarda elde ettiği birincilikler ile ülkemizi başarıyla temsil ediyor.

    Yeni marka yüzleri hakkında açıklamalarda bulunan realme Türkiye CEO’su Weijian Zhou, şunları söyledi:

    "Spor dünyasını fetheden iki olağanüstü yetenek, Mete Gazoz ve Melissa Vargas'ı realme'nin Türkiye'deki yüzleri olarak görmekten heyecan duyuyoruz. Her ikisi de, realme'nin temsil ettiği cesaret ve adanmışlık ruhu ile en iyiyi sunmayı hedefleyen markayı seçen olağanüstü sporcular. “Dare to Leap” ruhuyla hep dünyanın en iyileriyle birlikte cesaretle ilerlediğimiz bu yolda teknolojinin hızı ve sporun gücünü realme’de bir araya getiriyoruz. Dünyanın en iyileriyle büyük başarılara imza atmak için sabırsızlanıyoruz."

    Mete Gazoz, realme iş birliğiyle ilgili düşüncelerini şöyle paylaştı: “Yaptığım sporda mükemmelliğe ve yeniliğe değer veren, “fazla iyi” olma hedefini benim kadar benimseyen dünyanın hızla büyüyen markalarından, realme ile benzer amaçlara ulaşmak için bir yola çıkmaktan gurur duyuyorum. Birlikte yeni zirveleri hedefleyeceğiz.” dedi.

    Melissa Vargas ise şunları ekledi: “realme ailesinin bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum ve önümüzdeki dönemde birbirimize güç katacağımız süreci sabırsızlıkla bekliyorum. realme ile fazla iyi olmaya cesaret edenlerin dünyasında hep daha da fazla iyiyi hedefliyoruz.“ dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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