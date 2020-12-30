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    Metro: Last Light Redux, kısa süreliğine GOG'ta ücretsiz oldu

    Metro serisinin ikinci oyunu Metro: Last Light kısa süreliğine GOG'ta ücretsiz oldu. Oyunun grafiksel olarak geliştirilmiş versiyonu Last Light Redux'ı şu anda GOG'ta kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
    1 sa. (Son Güncelleme: 19 dk.)
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    Oyunlar
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Metro: Last Light Redux, kısa süreliğine GOG'ta ücretsiz oldu
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    Not: Yoğunluk nedeniyle şu anda GOG sayfasına erişimde problemler yaşanıyor. Kısa sürede sorunun çözüleceğini tahmin ediyoruz.

    Not 2: GOG Galaxy uygulaması üzerinden şu anda sorunsuz kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. Sayfada problem yaşamaya devam ediyorsanız uygulamayı deneyebilirsiniz.

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    Ücretsiz oyun kampanyaların bir güzel haber de GOG tarafından geldi. GOG mağazasında şu anda Metro: Last Light Redux oyunu ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor. Oyunu kütüphanenize eklemek için TSİ 1 Ocak 17.00'a kadar vaktiniz var.

    Hikaye odaklı atmosferik FPS oyunu olan Metro: Last Light ilk olarak 2013 yılında piyasaya sürülmüştü. Metro 2033'ün doğrudan devam oyunu olarak hazırlanan Last Light, kısa sürede hem büyük satış başarısı yakalamış hem de eleştirmenlerden tam not almayı başarmıştı. Yapımcı 4A Games daha sonra oyunun grafiksel olarak iyileştirilmiş versiyonu olan Last Light Redux'ı da 2014'te yeni nesil konsollar ve PC için yayınladı.

    Metro serisinin ilk oyunu olan Metro 2033 Redux da henüz geçtiğimiz günlerde Epic Games Store'da ücretsiz dağıtılmıştı. GOG'un yeni kampanyasıyla birlikte şimdi serinin iki oyununu tamamıyla ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz. İki oyunu beğenirseniz sonrasında üçüncü ve son çıkan oyun Metro: Exodus'a göz atmak isteyebilirsiniz.

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    GOG'ta oyunlar DRM'siz olarak sunuluyor. Yani oyunu indirdikten sonra GOG ile herhangi bir bağınız kalmayacak, internet bağlantınız olmasa dahi oyunu oynayabiliyorsunuz.

    Metro: Last Light Redux GOG linki

    Metro: Last Light Redux, kısa süreliğine GOG'ta ücretsiz oldu
    Tam Boyutta Gör

    Tanıtım yazısı:

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    Yıl 2034.

    Kıyamet sonrası dönemdeki Moskova'nın harabelerinin altında, Metro tünellerinde insanlığın kalıntıları, dışarıdan ve içeriden gelen ölümcül tehditlerle kuşatıldı.

    Mutantlar, terk edilmiş yüzeyin altındaki yeraltı mezarlarına gizlice girip yukarıdaki zehirli göklerin arasında avlanıyorlar.

    Ancak Metro'nun istasyon şehirleri, birlik olmak yerine D6'nın askeri sığınaklarından gelen bir kıyamet günü cihazı olan nihai güç için savaş veriyor. İnsanlığı dünyadan sonsuza dek yok edebilecek bir iç savaş patlak vermek üzere.

    Suçun yükü omuzlarında olan ancak umudunu kaybetmemiş Artyom olarak, hayatta kalmamızın anahtarı sizin elinizde ve bu, en karanlık saatimizdeki son ışığımız..



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    fotifoti

    bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm

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    ccc231

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    4 saat önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    5 saat önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    13 saat önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    1 gün önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    1 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    1 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    1 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    1 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    1 gün önce
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    speed001 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Başarılı! Metro: Last Light Redux yakında hesabınıza eklenecek. diyor
    Yanıtla
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    shockwave error (Burak T.) 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    ben alamadım. link oradan oraya atıyor
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kadirengin22 (Kadir Engin) 1 dk. ( Mesaj Silindi ) shockwave error
    linke tıkladıktan sonra ''Go to giveaway'' yazısına tıklıyorsun ve sayfaya yönlendiriyor bir tık sayfa aşağısına inip METRO LAST NIGHT REDUX görselindeki yazıya tıklıyorsun sonra senden hesabınla oturum açmanı istiyor ve açıp alıyorsun. sonra yeşil renkte success!! yazısını gördüysen okey demektir kısa sürede kütüphanene oyunun ekleneceği uyarısı yazıyor bu kadar
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