Metro: Last Light Redux, kısa süreliğine GOG'ta ücretsiz oldu

Not: Yoğunluk nedeniyle şu anda GOG sayfasına erişimde problemler yaşanıyor. Kısa sürede sorunun çözüleceğini tahmin ediyoruz.

Not 2: GOG Galaxy uygulaması üzerinden şu anda sorunsuz kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. Sayfada problem yaşamaya devam ediyorsanız uygulamayı deneyebilirsiniz.

Ücretsiz oyun kampanyaların bir güzel haber de GOG tarafından geldi. GOG mağazasında şu anda Metro: Last Light Redux oyunu ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor. Oyunu kütüphanenize eklemek için TSİ 1 Ocak 17.00'a kadar vaktiniz var.

Hikaye odaklı atmosferik FPS oyunu olan Metro: Last Light ilk olarak 2013 yılında piyasaya sürülmüştü. Metro 2033'ün doğrudan devam oyunu olarak hazırlanan Last Light, kısa sürede hem büyük satış başarısı yakalamış hem de eleştirmenlerden tam not almayı başarmıştı. Yapımcı 4A Games daha sonra oyunun grafiksel olarak iyileştirilmiş versiyonu olan Last Light Redux'ı da 2014'te yeni nesil konsollar ve PC için yayınladı.

Metro serisinin ilk oyunu olan Metro 2033 Redux da henüz geçtiğimiz günlerde Epic Games Store'da ücretsiz dağıtılmıştı. GOG'un yeni kampanyasıyla birlikte şimdi serinin iki oyununu tamamıyla ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz. İki oyunu beğenirseniz sonrasında üçüncü ve son çıkan oyun Metro: Exodus'a göz atmak isteyebilirsiniz.

GOG'ta oyunlar DRM'siz olarak sunuluyor. Yani oyunu indirdikten sonra GOG ile herhangi bir bağınız kalmayacak, internet bağlantınız olmasa dahi oyunu oynayabiliyorsunuz.

Metro: Last Light Redux GOG linki

Tanıtım yazısı:

Yıl 2034.

Kıyamet sonrası dönemdeki Moskova'nın harabelerinin altında, Metro tünellerinde insanlığın kalıntıları, dışarıdan ve içeriden gelen ölümcül tehditlerle kuşatıldı.

Mutantlar, terk edilmiş yüzeyin altındaki yeraltı mezarlarına gizlice girip yukarıdaki zehirli göklerin arasında avlanıyorlar.

Ancak Metro'nun istasyon şehirleri, birlik olmak yerine D6'nın askeri sığınaklarından gelen bir kıyamet günü cihazı olan nihai güç için savaş veriyor. İnsanlığı dünyadan sonsuza dek yok edebilecek bir iç savaş patlak vermek üzere.

Suçun yükü omuzlarında olan ancak umudunu kaybetmemiş Artyom olarak, hayatta kalmamızın anahtarı sizin elinizde ve bu, en karanlık saatimizdeki son ışığımız..

