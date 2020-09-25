Mi TV Stick rakibi Fire TV Stick Lite duyuruldu

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Set üstü televizyon kutuları ve aparatları segmentinde uzun yıllardır varlık gösteren Amazon, ürün gamını her geçen yıl genişletmeye devam ediyor. Şimdi sırada Mi TV Stick ile rekabet edecek Fire TV Stick Lite var.

Fire TV Stick Lite özellikleri ve fiyatı

Amazon Prime hizmetinin ülkemize gelmesiyle birlikte firmanın ürün gamının da ülkemizde satışa çıkacağı haberleri artmaya başladı. Bu hafta tanıtılan pek çok Amazon ürününden birisi de Fire TV Stick Lite.

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Fire TV Stick Lite modeli HDMI üzerinden televizyona takılan bir aparat ve orijinal Fire TV Stick modelinin biraz daha kırpılmış versiyonu olarak dikkat çekiyor. HDR destekli Full HD çözünürlüğe çıkabilen Lite versiyonu 4 çekirdekli ARM işlemcisi ile performansını arttırmış. Gücü ise USB Tip-C kablosundan alıyor.

Dolby Audio ile desteklenen ve 8GB kapasite barındıran Lite versiyonu ayrıca daha verimli kablosuz bağlantı sunuyor. Alexa Voice Remote Lite uzaktan kumanda televizyona yönelik kontroller barındırmıyor. Aparat; Amazon tarafından sunulan Prime platformunu ve Netflix, Disney+ gibi diğer platformları barındırıyor.

Amazon Fire TV Stick Lite modeli 30$ fiyat etiketine sahip ve en ucuz Fire TV haline geldi. Ayrıca güçlü bir işlemci, Dolby Atmos, çift bant WiFi 5 gibi özelliklere sahip yeni Fire TV Stick modeli de 40$. Satışlar Amazon üzerinden başlamış durumda. Amazon yeni modelleri için daha gelişmiş bir ara yüz hazırladığını da duyurdu.

https://www.amazon.com/fire-tv-stick-lite/dp/B07YNLBS7R

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