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    Mi TV Stick rakibi Fire TV Stick Lite duyuruldu

    Amazon Fire TV Stick Lite televizyon aparatı en ucuz Fire TV modeli haline geldi. HDR destekli Full HD çözünürlük, Dolby Audio, 8GB kapasite gibi özelliklere sahip.
    3 sa.
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    Televizyonlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Mi TV Stick rakibi Fire TV Stick Lite duyuruldu
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    Set üstü televizyon kutuları ve aparatları segmentinde uzun yıllardır varlık gösteren Amazon, ürün gamını her geçen yıl genişletmeye devam ediyor. Şimdi sırada Mi TV Stick ile rekabet edecek Fire TV Stick Lite var.

    Fire TV Stick Lite özellikleri ve fiyatı

    Amazon Prime hizmetinin ülkemize gelmesiyle birlikte firmanın ürün gamının da ülkemizde satışa çıkacağı haberleri artmaya başladı. Bu hafta tanıtılan pek çok Amazon ürününden birisi de Fire TV Stick Lite.

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    Fire TV Stick Lite modeli HDMI üzerinden televizyona takılan bir aparat ve orijinal Fire TV Stick modelinin biraz daha kırpılmış versiyonu olarak dikkat çekiyor. HDR destekli Full HD çözünürlüğe çıkabilen Lite versiyonu 4 çekirdekli ARM işlemcisi ile performansını arttırmış. Gücü ise USB Tip-C kablosundan alıyor.

    Dolby Audio ile desteklenen ve 8GB kapasite barındıran Lite versiyonu ayrıca daha verimli kablosuz bağlantı sunuyor. Alexa Voice Remote Lite uzaktan kumanda televizyona yönelik kontroller barındırmıyor. Aparat; Amazon tarafından sunulan Prime platformunu ve Netflix, Disney+ gibi diğer platformları barındırıyor.

    Amazon Fire TV Stick Lite modeli 30$ fiyat etiketine sahip ve en ucuz Fire TV haline geldi. Ayrıca güçlü bir işlemci, Dolby Atmos, çift bant WiFi 5 gibi özelliklere sahip yeni Fire TV Stick modeli de 40$. Satışlar Amazon üzerinden başlamış durumda. Amazon yeni modelleri için daha gelişmiş bir ara yüz hazırladığını da duyurdu.



    https://www.amazon.com/fire-tv-stick-lite/dp/B07YNLBS7R Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    dugers (syt dgr) 3 sa. en beğenilen
    Şu ürünleri bizzat Amazon Türkiye kendisi getirmeli. Zaten piyasada fire stick halihazırda satılıyor ve tutuluyor. Amazon kendi güvencesiyle getirse çok daha güvenilir olur.
    Şu ürünleri bizzat Amazon Türkiye kendisi getirmeli. Zaten piyasada fire stick halihazırda satılıyor ve tutuluyor. Amazon kendi güvencesiyle getirse çok daha gü...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    NeCRiS (Engin xxxx) 10 dk.
    Fire stick neden stoklarda yok acaba
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    shad0w 1 sa.
    daha 30 dk önce Mi Stick kargodan teslim aldım. bu daha iyi ve daha ucuz olursa çıldırırım.
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    interwap (Volkan ) 1 sa.
    Tak kullan, hedefe odaklan ürünler. Tabi hedef cihaza yazılım atıp durmak değilde içerik ise.
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    Uurcan5170 2 sa. yeni yorumcu
    Xiaomi den iyidir
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    th9 2 sa. yeni yorumcu
    amazon trye gelirse alınır
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    dugers (syt dgr) 3 sa. en beğenilen
    Şu ürünleri bizzat Amazon Türkiye kendisi getirmeli. Zaten piyasada fire stick halihazırda satılıyor ve tutuluyor. Amazon kendi güvencesiyle getirse çok daha güvenilir olur.
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