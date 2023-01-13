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Miami Herald’ın bildirdiğine göre; iflas yargıcı, FTX’in Miami-Dade ile NBA’in Miami Heat maçının oynandığı şehir merkezindeki FTX Arena için yaptığı isim hakları anlaşmasını feshetti. Miami-Dade County’deki yetkililer kasım ayında yeni bir isim hakları ortağı bulacaklarını ve iflas başvurusunda bulunduktan sonra FTX ile iş ilişkilerini sonlandırmak için çalışacaklarını söylediler.

FTX borsası kayıp varlıklarını bulmaya başladı 1 gün önce eklendi

2022 yılının son zamanlarında kripto para sektörünün tam ortasına bomba gibi düşen FTX’in iflası ile ilgili olarak yeni birçok yeni gelişme yaşanıyor. Çıkan son haberlere göre; FTX’in 5 milyar doların üzerinde nakit ve kripto para kurtardığı açıklandı. FTX ile ilgili olarak yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Son olarak çıkan haberlere göre; İflas yargıcı, Miami Heat ile FTX arasındaki isim hakkı anlaşmasını feshetti.

Taraflar, yaklaşık iki yıl önce 135 milyon dolar değerinde bir isim hakkı anlaşması yaptıklarından beri arenanın adı FTX Arena olarak biliniyordu. Kompleks, Miami şehir merkezinin kalbinde yer alıyor ve ek olarak basketbol dışı birçok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor.

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Miami Heat ve FTX arasındaki anlaşma feshedildi