Michael Bay'in salgın temalı yeni filmi Songbird'ten fragman paylaşıldı

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Armageddon, Pearl Harbor, Transformers ve 6 Underground filmlerinin yönetmeni olan ve daha çok filmlerdeki patlama sahnelerinin bolluğu ile tanınan Michael Bay'in yapımcılığını yaptığı salgın temalı filmden ilk fragman yayınlandı.

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Songbird isimli bu film, Covid-19 salgınından 2 yıl sonra, yani 2022'de virüsün tekrar mutasyona uğrayıp daha ölümcül bir hale gelmesini konu alıyor. Salgının kontrol altında tutulabilmesi için ise şehir ikiye bölünür; enfekte olanlar ve olmayanlar. Film ise bu şehirde yaşayan ve hastalığa karşı bağışıklığı olan bir kuryeci ve onun sevgilisinin hikayesine odaklanıyor.

Filmin yönetmenliğini Adam Mason, senaristliğini ise Simon Boyes ve Adam Mason birlikte yazmış. Filmin oyuncu kadrosunda K.J. Apa, Sofia Carson, Craig Robinson, Bradley Whitford, Alexandra Daddario, Peter Stormare, Demi Moore ve Paul Walter Hauser bulunuyor. Yayın tarihi belli olmayan filmin bahsi geçen fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

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