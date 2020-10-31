Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Michael Bay'in salgın temalı yeni filmi Songbird'ten fragman paylaşıldı

    Son dönemlerin popüler yönetmenlerinden olan Michael Bay'in yapımcılığını üstlendiği, Covid-19 salgınına dayanan yeni film Songbird'ten ilk fragman paylaşıldı.
    1 sa.
    503
    35
    4
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Michael Bay'in salgın temalı yeni filmi Songbird'ten fragman paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Armageddon, Pearl Harbor, Transformers ve 6 Underground filmlerinin yönetmeni olan ve daha çok filmlerdeki patlama sahnelerinin bolluğu ile tanınan Michael Bay'in yapımcılığını yaptığı salgın temalı filmden ilk fragman yayınlandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Uncharted filminin çekimleri bitti

    Ayrıca Bkz. "PlayStation Store'da üç yeni kampanya başladı: %85'e varan indirimler"

    Songbird isimli bu film, Covid-19 salgınından 2 yıl sonra, yani 2022'de virüsün tekrar mutasyona uğrayıp daha ölümcül bir hale gelmesini konu alıyor. Salgının kontrol altında tutulabilmesi için ise şehir ikiye bölünür; enfekte olanlar ve olmayanlar. Film ise bu şehirde yaşayan ve hastalığa karşı bağışıklığı olan bir kuryeci ve onun sevgilisinin hikayesine odaklanıyor.

    Filmin yönetmenliğini Adam Mason, senaristliğini ise Simon Boyes ve Adam Mason birlikte yazmış. Filmin oyuncu kadrosunda K.J. Apa, Sofia Carson, Craig Robinson, Bradley Whitford, Alexandra Daddario, Peter Stormare, Demi Moore ve Paul Walter Hauser bulunuyor. Yayın tarihi belli olmayan filmin bahsi geçen fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    okangs44

    bu gelecek arkadaşlar. Hayvancılık sürdürülebilir değil hem insan sağlığına hem çevreye en çok zarar veren sektör.

    4 saat önce
    agent1453

    Bune şaçmalık

    9 saat önce
    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    23 saat önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    1 gün önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    1 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .......

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ......

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .....

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ....

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ...

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    6 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    6 gün önce
    guneyk

    xd

    1 hafta önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 hafta önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    murdocklawless (Murdock Lawless) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    daha filmi izlemeden beğenmeyen kafalara bayılıyorum ya.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cand. 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Berbat
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Charaznable (Char Aznable) 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    Düşük bütçeli amatör filmlere benzemiş
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MertDrx (Mert L.) 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Salgın mı? Çok orjinal bir konusu olmuş helal olsun yazara güzel bir düşünce tarzı var.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 14 dk. Ubisoft'un bazı oyunları PlayStation 5'te geriye uyumlu olmayabilir 32 dk. Jaquet Droz Grande Seconde Moon Anthracite modelini duyurdu 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Michael Bay'in salgın temalı yeni filmi Songbird'ten fragman paylaşıldı Sonraki Serebrovasküler olaya bağlı üst ekstremite fonksiyon kayıpları evde rehabilite edilebilir 2 sa. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'in PlayStation 5'teki yükleme süresini gösteren bir video paylaşıldı 3 sa. LoL temalı Logitech oyuncu ekipmanları geliyor 4 sa. SteelSeries yeni Aerox 3 oyuncu farelerini tanıttı 5 sa. iPhone 12 gecikince Apple yaklaşık 110 milyar dolar eridi 13 sa. PlayStation Store'da üç yeni kampanya başladı: %85'e varan indirimler 15 sa. RTX 3080 ve RTX 3090 alanlara Call of Duty Black Ops: Cold War hediye 15 sa. OnePlus 8T'nin Cyberpunk 2077'ye özel sürümü geliyor: Oyundan önce telefon gelecek 16 sa. Assassin’s Creed Valhalla'nın TV reklamı paylaşıldı 17 sa. PlayStation CEO'su, VR'nin parlak geleceğinin yıllarca uzakta olduğunu söylüyor 17 sa. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'i ön sipariş verenlere "Spider-Man: Into the Spider-Verse" kostümü verilecek 18 sa. Apple, ProRes teknolojisi ile Emmy Mühendislik ödülünün kazananı oldu 18 sa. 2021 Genesis GV70, lüks crossover sınıfının iddialı üyelerinden biri olmaya geldi 19 sa. Uncharted filminin çekimleri bitti 19 sa. Corsair; EpocCam yazılım ekibini satın aldı 20 sa. Apple One abonelik paketi kullanıma sunulmaya başlandı: Abonelikler tek pakette daha uygun fiyata 21 sa. Apple tablet pazarındaki liderliğini sürdürdü 21 sa. Türkiye'de ilk! Xbox Series S kutusundan çıkıyor 21 sa. Call of Duty: Black Ops Cold War'un PC sistem gereksinimleri belli oldu 22 sa. No Man's Sky yeni nesil konsollara hazırlanıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    iPhone satışları düştü, iPad ve Servisler coştu
    DonanımHaber
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    Akıllı telefon pazarının yeni yıldızı Xiaomi
    DonanımHaber
    Makyajlı Megane Sedan tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    DonanımHaber
    Son Durak 6 Filmi Başka Bir Dünyada Geçecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Ücretsiz PlayStation Kamera Adaptörünüzü Talep Etmeyi Unutmayın
    Bölüm Sonu Canavarı
    AMD RX 6000 tanıtıldı: RTX 3090’i soğuk terleten ve az güç tük...
    DonanımHaber
    KABLONET
    DH Forum
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız