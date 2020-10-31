Michael Bay'in salgın temalı yeni filmi Songbird'ten fragman paylaşıldı

Armageddon, Pearl Harbor, Transformers ve 6 Underground filmlerinin yönetmeni olan ve daha çok filmlerdeki patlama sahnelerinin bolluğu ile tanınan Michael Bay'in yapımcılığını yaptığı salgın temalı filmden ilk fragman yayınlandı.İlginizi Çekebilir Uncharted filminin çekimleri bitti
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Songbird isimli bu film, Covid-19 salgınından 2 yıl sonra, yani 2022'de virüsün tekrar mutasyona uğrayıp daha ölümcül bir hale gelmesini konu alıyor. Salgının kontrol altında tutulabilmesi için ise şehir ikiye bölünür; enfekte olanlar ve olmayanlar. Film ise bu şehirde yaşayan ve hastalığa karşı bağışıklığı olan bir kuryeci ve onun sevgilisinin hikayesine odaklanıyor.
Filmin yönetmenliğini Adam Mason, senaristliğini ise Simon Boyes ve Adam Mason birlikte yazmış. Filmin oyuncu kadrosunda K.J. Apa, Sofia Carson, Craig Robinson, Bradley Whitford, Alexandra Daddario, Peter Stormare, Demi Moore ve Paul Walter Hauser bulunuyor. Yayın tarihi belli olmayan filmin bahsi geçen fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.
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bu gelecek arkadaşlar. Hayvancılık sürdürülebilir değil hem insan sağlığına hem çevreye en çok zarar veren sektör.
Bune şaçmalık
Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.
Her yerde bu karşıma çıkıyor?
neden her haberin altında bu var
kaçak etmi kesiyonuz dh de
Comolokko
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çöpp
xd
MERHaba kız var mı :D