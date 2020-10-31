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    PlayStation Store'da üç yeni kampanya başladı: %85'e varan indirimler

    PlayStation Store'da üç farklı yeni indirim dönemi başladı. Bazı oyunlarda %85'e varan indirimler dikkat çekiyor.
    2 sa.
    955
    10
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PlayStation Store'da üç yeni kampanya başladı: %85'e varan indirimler
    Tam Boyutta Gör

    Sony Avrupa, PlayStation Store'da üç yeni indirim dönemi başlattı. Yeni kampanya döneminde farklı türden onlarca oyun önemli indirimler almış durumda.

    PS Store'da oyunlara gelen son zamların ardından maalesef indirim dönemlerinde bile çoğu oyunda ciddi pahalı fiyat etiketleri görmeye başladık. 3-4 yıllık eski oyunların bile %60-%70 indirim almış olmasına rağmen 100 TL'ye dayanan fiyatları var. Ancak yine de listede fiyatını fazlasıyla hak eden bazı oyunlar da görüyoruz. 

    İndirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik.

    70 TL altındaki oyunlar (12 Kasım'da sona eriyor)

    • Battlefield 4 Premium Sürümü -- 44,85 TL
    • Dead Island Definitive Collection -- 33,50 TL
    • Mad Max -- 79,00 TL
    • Middle-earth: Shadow of Mordor -- 79,00 TL
    • Jurassic World Evolution -- 109,00 TL
    • Dirt Rally -- 36,00 TL
    • Dirt Rally 2.0 -- 79,00 TL
    • Metro Redux (Metro 2033 Redux + Metro Last Light Redux) -- 54,75 TL
    • Borderlands The Handsome Collection -- 107,25 TL
    • EA Aile Paketi (Need for Speed + Unravel + Plants vs. Zombies Garden Warfare 2) -- 59,85 TL
    • Elite Dangerous -- 79,00 TL
    • Darksiders: Fury's Collection - War and Death -- 35,80 TL
    • V-Rally 4 -- 38,85 TL
    • Saints Row Gat out of Hell -- 21,00 TL

    İndirimler Gezegeni (21 Kasım'da sona eriyor)

    • Red Dead Redemption 2 -- 196,98 TL
    • The Sims 4 Deluxe Party Edition -- 77,97 TL
    • GTAV Premium Online Edition -- 87,56 TL
    • Tekken 7 Rematch Edition -- 79,80 TL
    • Battlefield V -- 161,70 TL
    • Sniper Elite 4 -- 99,80 TL
    • Sniper Elite V2 Remastered -- 31,80 TL
    • Burnout Paradise Remastered -- 75,00 TL
    • Age of Wonders: Planetfall -- 74,46 TL
    • Resident Evil 4 -- 35,60 TL
    • Resident Evil 5 -- 35,60 TL
    • Resident Evil 6 -- 35,60 TL
    • XCOM 2 -- 49,75 TL
    • SOULCALIBUR VI -- 109,00 TL
    • Metal Gear Solid V: The Phantom Pain -- 26,80 TL
    • BioShock The Collection -- 39,80 TL
    • Tom Clancy's The Division -- 29,75 TL
    • Need for Speed Ultimate Bundle (NFS 2015 + NFS Rivals + NFS Payback) -- 77,85 TL
    • The Raven Remastered -- 54,75 TL

    Hafta sonu teklifi - Star Wars (3 Kasım'da sona eriyor)

    • Star Wars Squadrons -- 209,25 TL
    • Star Wars Jedi: Fallen Order -- 199,50 TL
    • Star Wars Battlefront II -- 57,00 TL
    • Star Wars Battlefront Ultimate Sürümü -- 50,00 TL
    • **Haftanın fırsatı: FIFA 21 Şampiyonlar Ligi Sürümü PS4 & PS5 -- 419,93 TL


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    En gerçekçi yapay et

    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    12 saat önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    17 saat önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    1 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    6 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    6 gün önce
    guneyk

    xd

    1 hafta önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 hafta önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 hafta önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 hafta önce
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