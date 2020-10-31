PlayStation Store'da üç yeni kampanya başladı: %85'e varan indirimler

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Sony Avrupa, PlayStation Store'da üç yeni indirim dönemi başlattı. Yeni kampanya döneminde farklı türden onlarca oyun önemli indirimler almış durumda.

PS Store'da oyunlara gelen son zamların ardından maalesef indirim dönemlerinde bile çoğu oyunda ciddi pahalı fiyat etiketleri görmeye başladık. 3-4 yıllık eski oyunların bile %60-%70 indirim almış olmasına rağmen 100 TL'ye dayanan fiyatları var. Ancak yine de listede fiyatını fazlasıyla hak eden bazı oyunlar da görüyoruz.

İndirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik.

70 TL altındaki oyunlar (12 Kasım'da sona eriyor)

Battlefield 4 Premium Sürümü -- 44,85 TL

-- 44,85 TL Dead Island Definitive Collection -- 33,50 TL

-- 33,50 TL Mad Max -- 79,00 TL

-- 79,00 TL Middle-earth: Shadow of Mordor -- 79,00 TL

-- 79,00 TL Jurassic World Evolution -- 109,00 TL

-- 109,00 TL Dirt Rally -- 36,00 TL

-- 36,00 TL Dirt Rally 2.0 -- 79,00 TL

-- 79,00 TL Metro Redux (Metro 2033 Redux + Metro Last Light Redux) -- 54,75 TL

-- 54,75 TL Borderlands The Handsome Collection -- 107,25 TL

-- 107,25 TL EA Aile Paketi (Need for Speed + Unravel + Plants vs. Zombies Garden Warfare 2) -- 59,85 TL

-- 59,85 TL Elite Dangerous -- 79,00 TL

-- 79,00 TL Darksiders: Fury's Collection - War and Death -- 35,80 TL

-- 35,80 TL V-Rally 4 -- 38,85 TL

-- 38,85 TL Saints Row Gat out of Hell -- 21,00 TL

İndirimler Gezegeni (21 Kasım'da sona eriyor)

Red Dead Redemption 2 -- 196,98 TL

-- 196,98 TL The Sims 4 Deluxe Party Edition -- 77,97 TL

-- 77,97 TL GTAV Premium Online Edition -- 87,56 TL

-- 87,56 TL Tekken 7 Rematch Edition -- 79,80 TL

-- 79,80 TL Battlefield V -- 161,70 TL

-- 161,70 TL Sniper Elite 4 -- 99,80 TL

-- 99,80 TL Sniper Elite V2 Remastered -- 31,80 TL

-- 31,80 TL Burnout Paradise Remastered -- 75,00 TL

-- 75,00 TL Age of Wonders: Planetfall -- 74,46 TL

-- 74,46 TL Resident Evil 4 -- 35,60 TL

-- 35,60 TL Resident Evil 5 -- 35,60 TL

-- 35,60 TL Resident Evil 6 -- 35,60 TL

-- 35,60 TL XCOM 2 -- 49,75 TL

-- 49,75 TL SOULCALIBUR VI -- 109,00 TL

-- 109,00 TL Metal Gear Solid V: The Phantom Pain -- 26,80 TL

-- 26,80 TL BioShock The Collection -- 39,80 TL

-- 39,80 TL Tom Clancy's The Division -- 29,75 TL

-- 29,75 TL Need for Speed Ultimate Bundle (NFS 2015 + NFS Rivals + NFS Payback) -- 77,85 TL

-- 77,85 TL The Raven Remastered -- 54,75 TL

Hafta sonu teklifi - Star Wars (3 Kasım'da sona eriyor)

Star Wars Squadrons -- 209,25 TL

-- 209,25 TL Star Wars Jedi: Fallen Order -- 199,50 TL

-- 199,50 TL Star Wars Battlefront II -- 57,00 TL

-- 57,00 TL Star Wars Battlefront Ultimate Sürümü -- 50,00 TL

-- 50,00 TL **Haftanın fırsatı: FIFA 21 Şampiyonlar Ligi Sürümü PS4 & PS5 -- 419,93 TL

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