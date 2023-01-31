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    Michael Jackson'ın biyografik filminde şarkıcıyı kimin canlandıracağı belli oldu

    Michael Jackson'ın hayatını konu alan filmde başrol için arayış sona erdi. Popun kralını beyaz perdeye taşıyacak filmde Michael Jackson rolünü canlandıracak kişi bulundu.
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    Michael Jackson filminde şarkıcıyı kimin oynayacağı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Lionsgate'in yeni biyografik filmi Michael'ın yapımcıları Michael Jackson'ı canlandıracak bir aktör bulmak için tüm dünyayı taradıktan sonra başrol için popun kralının aile üyelerinden birini seçtiler. Michael Jackson'ın yeğeni Jaafar Jackson filmde amcasının rolünü oynayacağını sosyal medyadan duyurdu.

    Jaafar kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada: "Amcam Michael'ın hikayesini hayata geçirmekten onur ve mutluluk duyuyorum. Dünyanın dört bir yanındaki tüm hayranlarla yakında görüşmek üzere" ifadelerini kullandı. Ayrıca gönderiye Michael Jackson'ın ikonik pozlarından birini verdiği kendi fotoğrafını da ekledi.

    Çekimler bu yıl başlıyor

    26 yaşındaki Jaafar, Jermaine Jackson ve Alejandra Oaziaza çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Jermaine, Michael Jackson'ın solo kariyerinin başlangıç noktası olan The Jackson 5 müzik grubunda kardeşleriyle birlikte yer almıştı.

    Michael Jackson filminde şarkıcıyı kimin oynayacağı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Michael'ın çekimlerine bu sene başlanacak. Senaryosunu Gladiator ve 007: "Skyfall" filmlerinden tanıdığımız John Logan'ın yazıyor. Yönetmen koltuğunda ise Training Day ve The Equalizer gibi önemli işlere imza atmış Antoine Fuqua oturacak. Michael filmi efsanevi sanatçının hayatının tüm yönlerinden kesitler sunacak.
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 5 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 5 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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