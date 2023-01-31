Michael Jackson'ın biyografik filminde şarkıcıyı kimin canlandıracağı belli oldu

Jaafar kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada: "Amcam Michael'ın hikayesini hayata geçirmekten onur ve mutluluk duyuyorum. Dünyanın dört bir yanındaki tüm hayranlarla yakında görüşmek üzere" ifadelerini kullandı. Ayrıca gönderiye Michael Jackson'ın ikonik pozlarından birini verdiği kendi fotoğrafını da ekledi.
Çekimler bu yıl başlıyor
26 yaşındaki Jaafar, Jermaine Jackson ve Alejandra Oaziaza çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Jermaine, Michael Jackson'ın solo kariyerinin başlangıç noktası olan The Jackson 5 müzik grubunda kardeşleriyle birlikte yer almıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?