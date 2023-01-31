Michael Jackson'ın biyografik filminde şarkıcıyı kimin canlandıracağı belli oldu

Tam Boyutta Gör Lionsgate'in yeni biyografik filmi Michael'ın yapımcıları Michael Jackson'ı canlandıracak bir aktör bulmak için tüm dünyayı taradıktan sonra başrol için popun kralının aile üyelerinden birini seçtiler. Michael Jackson'ın yeğeni Jaafar Jackson filmde amcasının rolünü oynayacağını sosyal medyadan duyurdu.

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Jaafar kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada: "Amcam Michael'ın hikayesini hayata geçirmekten onur ve mutluluk duyuyorum. Dünyanın dört bir yanındaki tüm hayranlarla yakında görüşmek üzere" ifadelerini kullandı. Ayrıca gönderiye Michael Jackson'ın ikonik pozlarından birini verdiği kendi fotoğrafını da ekledi.

Çekimler bu yıl başlıyor

26 yaşındaki Jaafar, Jermaine Jackson ve Alejandra Oaziaza çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Jermaine, Michael Jackson'ın solo kariyerinin başlangıç noktası olan The Jackson 5 müzik grubunda kardeşleriyle birlikte yer almıştı.

Tam Boyutta Gör Michael'ın çekimlerine bu sene başlanacak. Senaryosunu Gladiator ve 007: "Skyfall" filmlerinden tanıdığımız John Logan'ın yazıyor. Yönetmen koltuğunda ise Training Day ve The Equalizer gibi önemli işlere imza atmış Antoine Fuqua oturacak. Michael filmi efsanevi sanatçının hayatının tüm yönlerinden kesitler sunacak.

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