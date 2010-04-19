Micro Four Thirds destekli Panasonic G2 ve G10'un fiyatları belli oldu

Dijital kamera pazarında gayet yakından tanıdığımız üreticilerden Panasonic, 7 Mart 2010 tarihinde anons ettiği G2 ve G10 modellerinin fiyatlarını, çıkış tarihlerini açıkladı.

Micro Four Thirds standartlarıyla uyumlu kameralardan G2'nin, kırmızı - mavi - siyah renk seçenekleriyle 799.95$'dan, G10'un ise sadece siyah renk seçeneğiyle 599.95$ fiyat etiketiyle vitrinleri süslemesi bekleniyor. Önümüzdeki mayıs ayında boy göstermesi beklenen kameralar Mega O.I.S destekli 14-42 mm f/3.5-5.6 ASPH ile birlikte gelecek. G2 ile G10'un teknik detayları ise kısaca şu şekilde;

Tam Boyutta Gör

Panasonic G2 - Teknik Özellikler;

- 124 x 83.6 x 74 mm / 371 gram (Pil, hafıza kartı hariç gövde ağırlığı)

- Venus Engine HD II görüntü işlemcisi

- 12.1 megapiksel LiveMOS sensör

- Toz önleme sistemi

- Micro Four Thirds bayonet

- Yüz algılama teknolojisi

- 100-6400 arası ISO değeri seçeneği

- 1/4000-60 sn arası enstantane hızı, bulb modu

- 1280x720@30 FPS video kaydı

- 3.0 inç, 420.000 piksel, dokunmatik ekran

- LiveView destekli vizör (1.440.000 piksel)

- SD / SDHC / SDXC kart desteği

- 1250 mAh lityum iyon batarya

Tam Boyutta Gör

Panasonic G10 - Teknik Özellikler;

- 124 x 83.6 x 74mm / 336 gram (Pil, hafıza kartı hariç gövde ağırlığı)

- 12.1 megapiksel LiveMOS sensör

- Toz önleme sistemi

- Micro Four Thirds bayonet

- 100-6400 arası ISO değeri seçeneği

- 1/4000-60 sn arası enstantane hızı, bulb modu

- 1280x720@30 FPS video kaydı

- 3.0 inç, 420.000 piksel ekran

- LiveView destekli vizör (202.000 piksel)

- SD / SDHC / SDXC kart desteği

- 1250 mAh lityum iyon batarya