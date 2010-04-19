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Micro Four Thirds destekli Panasonic G2 ve G10'un fiyatları belli oldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,4b
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9
Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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Dijital kamera pazarında gayet yakından tanıdığımız üreticilerden Panasonic, 7 Mart 2010 tarihinde anons ettiği G2 ve G10 modellerinin fiyatlarını, çıkış tarihlerini açıkladı.

Micro Four Thirds standartlarıyla uyumlu kameralardan G2'nin, kırmızı - mavi - siyah renk seçenekleriyle 799.95$'dan, G10'un ise sadece siyah renk seçeneğiyle 599.95$ fiyat etiketiyle vitrinleri süslemesi bekleniyor. Önümüzdeki mayıs ayında boy göstermesi beklenen kameralar Mega O.I.S destekli 14-42 mm f/3.5-5.6 ASPH ile birlikte gelecek. G2 ile G10'un teknik detayları ise kısaca şu şekilde;

 

 

Micro Four Thirds destekli Panasonic G2 ve G10'un fiyatları belli oldu
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Panasonic G2 - Teknik Özellikler;

- 124 x 83.6 x 74 mm / 371 gram (Pil, hafıza kartı hariç gövde ağırlığı)
- Venus Engine HD II görüntü işlemcisi
- 12.1 megapiksel LiveMOS sensör
- Toz önleme sistemi
- Micro Four Thirds bayonet
- Yüz algılama teknolojisi
- 100-6400 arası ISO değeri seçeneği
- 1/4000-60 sn arası enstantane hızı, bulb modu
- 1280x720@30 FPS video kaydı
- 3.0 inç, 420.000 piksel, dokunmatik ekran
- LiveView destekli vizör (1.440.000 piksel)
- SD / SDHC / SDXC kart desteği
- 1250 mAh lityum iyon batarya

 

 

Micro Four Thirds destekli Panasonic G2 ve G10'un fiyatları belli oldu
Tam Boyutta Gör

 

 

Panasonic G10 - Teknik Özellikler;

- 124 x 83.6 x 74mm / 336 gram (Pil, hafıza kartı hariç gövde ağırlığı)
- 12.1 megapiksel LiveMOS sensör
- Toz önleme sistemi
- Micro Four Thirds bayonet
- 100-6400 arası ISO değeri seçeneği
- 1/4000-60 sn arası enstantane hızı, bulb modu
- 1280x720@30 FPS video kaydı
- 3.0 inç, 420.000 piksel ekran
- LiveView destekli vizör (202.000 piksel)
- SD / SDHC / SDXC kart desteği
- 1250 mAh lityum iyon batarya


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DH Misafiri 8 yıl
g10nun video cekim suresını bılen varmı arkadaşlar
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DH Misafiri 8 yıl
g10 modelinin video cekim süresini bilen varmı acaba şimdiden teşşekürler...
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DH Misafiri 9 yıl
Merhaba,
Panasonic G2’nin yılın ikinci yarısında Türkiye’de olması planlanıyor. Ilginiz için teşekkür ederiz.
Marjinal Porter Novelli - Panasonic Elektronik A.Ş. marka ekibi adına Gamze Ersoy
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Rıza.BN. 9 yıl
Merhaba, G2 TR piyasasına girdiğinde biri mavi biri kırmızı 2 adet ve takım olarak 14-42 ve diğer tele lenslerinden de toplam 4 adet olarak almak istiyorum. Bunun için nasıl iletişim kurabiliriz?

Saygılarımla.
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kaiser_q 9 yıl
panasonic in fotoğraf makinelerini tz7 modeli ile tanıdım sonra araştırdım gerçekten çok güzel makineleri var ve ayrıca micro four thirds teknolojisini bildiğim kadarı ile panasonic çıkarttı ilk
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Rıza.BN. 9 yıl
bu cihazları daha doğrusu G2'yi uzun süredir bekliyordum. TR geliş zamanı belli mi? veya yurtdışında ne zaman çıkacağı belli mi?
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nezihdarcin 9 yıl
Limux yazısını kapatsanız eğer bu ürünün CANON'dan çıkmış olabileceğini düşünürdüm... Canon'unda malum G10 modeli ile G 11 modeli var. Bu üründe de yazan G10 yazı stili aynı Canon stili (:
özellikle 1/4000 - 60 sn değeri çok iyi olmuş ((:
Ürünün macro çekim özelliği hakkında kesin bilgi var mı?
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