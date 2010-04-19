Micro Four Thirds destekli Panasonic G2 ve G10'un fiyatları belli oldu

Dijital kamera pazarında gayet yakından tanıdığımız üreticilerden Panasonic, 7 Mart 2010 tarihinde anons ettiği G2 ve G10 modellerinin fiyatlarını, çıkış tarihlerini açıkladı.
Micro Four Thirds standartlarıyla uyumlu kameralardan G2'nin, kırmızı - mavi - siyah renk seçenekleriyle 799.95$'dan, G10'un ise sadece siyah renk seçeneğiyle 599.95$ fiyat etiketiyle vitrinleri süslemesi bekleniyor. Önümüzdeki mayıs ayında boy göstermesi beklenen kameralar Mega O.I.S destekli 14-42 mm f/3.5-5.6 ASPH ile birlikte gelecek. G2 ile G10'un teknik detayları ise kısaca şu şekilde;
Panasonic G2 - Teknik Özellikler;
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124 x 83.6 x 74 mm / 371 gram (Pil, hafıza kartı hariç gövde ağırlığı)
- Venus Engine HD II görüntü işlemcisi
- 12.1 megapiksel LiveMOS sensör
- Toz önleme sistemi
- Micro Four Thirds bayonet
- Yüz algılama teknolojisi
- 100-6400 arası ISO değeri seçeneği
- 1/4000-60 sn arası enstantane hızı, bulb modu
- 1280x720@30 FPS video kaydı
- 3.0 inç, 420.000 piksel, dokunmatik ekran
- LiveView destekli vizör (1.440.000 piksel)
- SD / SDHC / SDXC kart desteği
- 1250 mAh lityum iyon batarya
Panasonic G10 - Teknik Özellikler;
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124 x 83.6 x 74mm
/ 336 gram (Pil, hafıza kartı hariç gövde ağırlığı)
- 12.1 megapiksel LiveMOS sensör
- Toz önleme sistemi
- Micro Four Thirds bayonet
- 100-6400 arası ISO değeri seçeneği
- 1/4000-60 sn arası enstantane hızı, bulb modu
- 1280x720@30 FPS video kaydı
- 3.0 inç, 420.000 piksel ekran
- LiveView destekli vizör (202.000 piksel)
- SD / SDHC / SDXC kart desteği
- 1250 mAh lityum iyon batarya
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Panasonic G2’nin yılın ikinci yarısında Türkiye’de olması planlanıyor. Ilginiz için teşekkür ederiz.
Marjinal Porter Novelli - Panasonic Elektronik A.Ş. marka ekibi adına Gamze Ersoy
Saygılarımla.
özellikle 1/4000 - 60 sn değeri çok iyi olmuş ((:
Ürünün macro çekim özelliği hakkında kesin bilgi var mı?