Micron dünyanın en gelişmiş NAND belleğini duyurdu

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NAND bellek teknolojilerinde üreticilerin daha küçük alanda daha fazla yoğunluk elde etme çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Micron geliştirdiği tam 232 katmanlı NAND bellek ile yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor.

Micron 232 katmanlı NAND bellek

Hali hazırda SSD sektöründe 176 katmanlı NAND bellekler kullanıma sunulmuşken 192 katmanlı NAND bellekler de hazır duruma geldi. Üreticiler ise burada da durmayarak 200 katman barajını da aşmayı planlıyor.

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Dünyanın ilk 232 katmanlı NAND belleğini üreten Micron bu yılın sonlarına doğru hacimli üretime başlamayı planlıyor. 2 adet 128 katman kristali birleşerek 232 katmanı oluşturuyor. Böylece 1Tb TLC NAND belleklerin de önü açılıyor.

Özellikle PCIe 5.0 ile birlikte mevcut 3D NAND belleklerin çok daha üzerinde bir performans sergileyeceği belirtilen 232 katmanlı TLC NAND belleklerin 2023 yılının başlarında piyasada olacağı tahmin ediliyor. Samsung da 256 katmanlı bir NAND bellek geliştirmişti ancak henüz ticari olarak kullanıma sunulmadı.

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